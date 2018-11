V Českých Budějovicích řádil divočák. Zranil ženu, zahnali ho až strážníci

před 33 minutami

Divočák řádil v Českých Budějovicích | Video: Městská policie České Budějovice | 00:13

V sobotu dopoledne pobíhal v centru Českých Budějovic divočák. Při svém řádění poškodil interiér jedné z prodejen a srazil ženu, která musela být převezena do nemocnice. Strážníkům se zjevně dezorientované divoké prase nepodařilo odchytit, tak se ho snažili aspoň zahnat za hranice města. "Když se prase dostalo k řece v blízkosti pivovaru na Lidické třídě, skočilo do vody a přeplavalo. Strážníkům se ho poté podařilo zahnat až do volné přírody v Roudném," doplnila mluvčí českobudějovické městské policie Věra Školková s tím, že dalším šetřením případu se bude zabývat policie.