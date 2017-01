Postřelený divočák proběhl oknem do školy. Skříňky i zdi zamazal krví, dorazil ho myslivec

před 1 hodinou

Do základní školy v Litoměřicích o víkendu vběhl postřelený divočák. Ten před policisty prchal přes město a skončil v suterénu školy, kam proběhl skrz skleněné okno. Na své poslední cestě divočák nikomu nezpůsobil žádné zranění, výši škody ředitel školy vyčíslil na čtyři a půl tisíce korun. Zvíře dostřelil přivolaný myslivec.

Litoměřice – Do základní školy v Litoměřicích o víkendu vběhl postřelený divočák. Divoké prase nejprve před strážníky a policisty utíkalo ulicemi města, poté proběhlo skleněným oknem a skončilo v šatnách školy.

"Divočák se ze Střeleckého ostrova vydal ulicí Jarošova do ulice Michalská, dále pak do ulice Krajská, kde ho zachytil kamerový systém, pak ulicí Na Valech, dále přeběhl do parku Jiráskovy sady a odtud pokračoval směrem k 6. Základní škole v ulici U Stadionu," popsali strážníci trasu, kudy zraněné zvíře utíkalo.

Divoké prase proskočilo do budovy školy přízemním skleněným oknem a proběhlo do šaten v suterénu. "Zvíře se pohybovalo v šatnách i sprchách. Podlahy, skříňky i zdi byly zamazané krví," popsal ředitel školy Milan Sluka s tím, že vše je omyvatelné a incident ani nijak nenarušil pondělní výuku.

V době odchytu zvířete bylo okolí školy z bezpečnostních důvodů uzavřeno. Divoké prase poté dostřelil přivolaný myslivec. Na své poslední cestě divočák nikomu nezpůsobil žádné zranění, pouze škodu na majetku školy. "Nová skleněná výplň bude stát zhruba čtyři a půl tisíce korun a vyměněna by měla být koncem tohoto týdne," doplnil ředitel školy.

autor: Domácí