před 26 minutami

Kvůli hromadné nehodě nákladního auta a tří osobních je v Lišově na Českobudějovicku neprůjezdná silnice I/34, hlavní tah z Českých Budějovic na Jindřichův Hradec. Policie odklání dopravu, při nehodě se nikdo nezranil. Nehoda se stala v 6:40 na třídě 5. května. Na silnici z Českých Budějovic do Lišova u odpočívadel je zcela neprůjezdná. Ve směru od Třeboně odklání policie dopravu u firmy Best, ve směru od Budějovic musí jet řidiči na Třeboň přes Srubec. "Příčinu zatím nevíme, vypadá to na nedobrždění," řekla krajská policejní mluvčí Štěpánka Uhlířová.