Dopravu v celém Česku komplikuje sníh, nehoda kamionu uzavřela E55 v Budějovicích

Dopravu v České republice v pátek ráno komplikuje sníh, který leží zejména na silnicích nižších tříd. Problémy jsou ale i na hlavních tazích. Po nehodě kamionu je zčásti zavřená silnice E 55 v Českých Budějovicích, hlavní tah z Prahy na Rakousko, ve směru na Dolní Dvořiště. Dálnice D10 by mohla v úseku mezi Brandýsem nad Labem a Benátkami nad Jizerou namrzat, stejně jako D1 mezi Ostravou a Bohumínem a D35 mezi Olomoucí a Hranicemi.

Silnice E55 v Budějovicích bude ve směru k hranicím zavřená zhruba do 10:00. Policie odklání dopravu. Ve směru na Písek je silnice průjezdná. Pro nákladní vozy stále zůstávají zavřené silnice v Libereckém kraji z Mníšku do Raspenavy a z Rynoltic do Hrádku nad Nisou.

Nákladní auta nemohou ani na silnici I/56 mezi Frýdlantem nad Ostravicí a Horní Bečvou na Vsetínsku, která je jedním z hlavních tahů na Slovensko, zavřená pro ně je i silnice I/11 z Jablonného nad Orlicí do Červené Vody přes Suchý Vrch a vozy těžší než 12 tun nemohou ani na komunikaci mezi Drnovicemi a Podomím na Vyškovku.

Silnice ve vyšších polohách Česka většinou pokrývá uježděná vrstva sněhu krytá posypem, v některých místech se mohou objevit i sněhové jazyky. Na níže položených komunikacích je někde rozbředlý sníh, jinde jsou po chemickém ošetření mokré, ale mohou namrzat.

Dálnici D10 mezi Brandýsem a Rynolticemi kvůli námraze ošetřují sypače. Varování před možnou námrazou platí i pro čtyřproudou silnici z Liberce na Turnov a policie hlásí ledovku i u Vlašimi a na pomezí Rakovnicka a Berounska v obcích Svatá, Hudlice, Broumy, Roztoky a Zbečno. Řidiči by měli být velmi opatrní i na 263. kilometru D35 a na Šumpersku a Jesenicku a námraza je také na D1 na mostě mezi Ostravou a Bohumínem.

V Česku bude postupně od severozápadu zataženo. Na celém území by mělo občas sněžit. Odpoledne a večer v severozápadních a středních Čechách v polohách pod 500 metry nad mořem bude sněžení přecházet do deště se sněhem, později i do deště.