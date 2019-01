Česko večer čeká další příval sněhu, na horách napadne až dvacet centimetrů

Od pátečního večera začne podle meteorologů vydatně sněžit, a to zejména v Jizerských horách, na Šumavě, na Českomoravské vrchovině, v Jeseníkách a Beskydech. V Moravskoslezském a Zlínském kraji se sníh objeví i v polohách nad 400 metrů nad mořem, kde napadne sedm až 12 centimetrů. Na horách se sněhová nadílka může zvýšit až o dvacet centimetrů.

Aktuální výstraha Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) platí od pátečních 21:00 do sobotního poledne. Týká se části Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Libereckého, Pardubického, Jihomoravského a Olomouckého kraje, celého území Kraje Vysočina, Zlínského a Moravskoslezského kraje.

Sníh může způsobit problémy řidičům i chodcům, v energetice i zásobování, upozornili meteorologové. Mokrý sníh může lámat stromy a větve. Lidé by na cestách měli sledovat dopravní zpravodajství, jezdit velmi opatrně, neměli by zapomínat na zimní výbavu a při cestách do hor i na sněhové řetězy.

Nutností jsou zimní pneumatiky s dostatečnou výškou vzorku. Na horách je třeba dodržovat pokyny horské služby. V Krkonoších a Jeseníkách platí třetí stupeň lavinového nebezpečí z pětibodové mezinárodní stupnice.

Sníh v pátek zkomplikoval dopravu po celém Česku. V Českých Budějovicích například havaroval kamion:

Převrácený kamion zablokoval silnici E 55 v Českých Budějovicích | Video: Aktuálně.cz | 00:27

Na Liberecku vydatně sněží už několik dnů

V Jizerských horách by od páteční noci do sobotního odpoledne mohlo napadnout až dalších 15 centimetrů sněhu. V nejnovější předpovědi pro Liberecký kraj to uvedl Český hydrometeorologický ústav.

V kraji vydatně sněží už několik dnů a způsobuje to komplikace v dopravě. Pro nákladní vozy jsou uzavřené dvě silnice třetí třídy na Liberecku a zvýšenou opatrnost doporučují cestáři i pro všechny další silnice v kraji. Do hor by neměli řidiči vyjíždět bez zimní výbavy, včetně sněhových řetězů, řekl Petr Šén, ředitel společnosti Silnice LK, která má údržbu komunikací v kraji na starosti.

Situace během pátečního dopoledne ale byla podle něj lepší než v minulých dnech, kdy se tvořily na horských silnicích sněhové jazyky a závěje. "Stav je zatím relativně dobrý, sněžení je v intenzitách do jednoho centimetru za hodinu, což by nemělo způsobovat zásadnější problémy. Vítr také ustal," uvedl Šén.