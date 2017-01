Česko zasáhnou arktické mrazy, na západě bude až minus 18 stupňů

před 1 hodinou

Česko zasáhnou v noci na sobotu silné mrazy. Na území západních Čech budou teploty klesat až k minus 18 stupňům Celsia. V ostatních částech se bude rtuť teploměru v noci pohybovat okolo minus 12 stupňů Celsia. Meteorologové kvůli mrazům vydali výstrahu. Pro Karlovarský a Plzeňský kraj platí vysoký stupeň nebezpečí až do sobotního dopoledne.

Praha – Česko čekají od pátečního večera silné mrazy. Na západě Čech mohou teploty spadnout až na minus 18 stupňů Celsia. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Až do večera se také v některých částech země mohou stále tvořit sněhové jazyky, které už ráno spolu se silným větrem komplikovaly dopravu.

V přílivu arktického vzduchu budou večer a v noci na sobotu kvůli malé oblačnosti a slabému větru klesat teploty na většině území ČR pod minus 12 stupňů Celsia, v západních Čechách místy i pod minus 18 stupňů Celsia. Na severovýchodě území se bude velmi studený vzduch udržovat i v dalších dnech, nejnižší noční teploty se budou pohybovat většinou pod minus 12 stupni Celsia.

Pro Karlovarský a Plzeňský kraj platí od pátečních 21:00 do sobotních 10:00 výstraha ČHMÚ s vysokým stupněm nebezpečí. V Olomouckém, Moravskoslezském a Zlínském kraji je v platnosti výstraha s nízkým stupněm nebezpečí od 21:00 až do odvolání. Ve zbytku republiky pak platí výstraha s nízkým stupněm nebezpečí od 21:00 do sobotních 10:00.

"Vzhledem k čerstvému větru a prachovému sněhu se mohou do pátečního večera na Českomoravské vrchovině a v krajích na východě a severovýchodě našeho území nadále tvořit sněhové jazyky," uvedli meteorologové.

autor: ČTK