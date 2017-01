Živě: Kalamita nekončí, na horách napadne až půl metru. V Jeseníkách zachraňovali turisty v džínách

Do rána v Česku připadlo od jednotek do 20 centimetrů sněhu, příval tedy nebyl tak vydatný jako v noci na středu. Sníh tentokrát připadl i v Praze, kde vytvořil asi třícentimetrovou sněhovou pokrývku. Podle meteorologů by se sněžení mělo v příštích 24 hodinách přesunout k Jeseníkům, ale ochladí se.