Živě: V Česku za noc napadlo až 50 centimetrů sněhu. Kdo nemusíte, nevyjíždějte, varují silničáři

Přívaly sněhu komplikují od rána dopravu v Libereckém kraji. Přes noc napadlo od pěti do 40 až 50 centimetrů sněhu. Stále sněží, navíc vane silný západní vítr, který na silnicích vytváří sněhové jazyky. Veškerá technika je v terénu, silničáři přesto doporučují, aby ti, kdo nemusí, na silnice nevyjížděli.

Pro kamionovou dopravu jsou v Libereckém kraji uzavřeny tři silnice. Už v pondělí silničáři kvůli sněhu preventivně pro auta nad šest tun uzavřeli silnici třetí třídy přes Oldřichovské sedlo na Raspenavu. Od úterního rána je uzavřena pro nákladní dopravu nad 3,5 tuny také silnice 10 z Tanvaldu na Harrachov a dál do Polska. Od úterních 19:00 je uzavřena pro kamiony nad 3,5 tuny také silnice 13 z Mníšku přes Albrechtice na Frýdlant a dál do Polska. Na dodržování zákazu tam dohlíží policie. Doporučená alternativní trasa do Polska pro nákladní vozy nad 3,5 tuny vede přes hraniční přechod Hrádek nad Nisou po silnici 35.