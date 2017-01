Kalamita pokračuje, dopravu komplikuje sníh. Na horách připadne dalšího půl metru, přijde tuhý mráz

AKTUALIZOVÁNO před 22 minutami

Sněhová kalamita stále znepříjemňuje život především řidičům. Většina silnic je sice sjízdná, ale silničáři i policisté nabádají k maximální opatrnosti. Přes den se teploty nad bod mrazu nedostanou a připadne i čerstvý sníh. Na horách by mohlo napadnout až 50 centimetrů.

Praha – Ve čtvrtek ráno dopravu stále komplikují přívaly sněhu a náledí. Většina silnic je ale se zvýšenou opatrností sjízdná. Některé tahy však silničáři museli uzavřít úplně.

Podle meteorologů by se teploty pod nulou měly udržet i přes den a v noci na pátek by mohla rtuť teploměru klesnout až k minus 15 stupňům Celsia. Připadne i čerstvý sníh, na horách by to mohlo být až půl metru. Výstraha Českého hydrometeorologického ústavu před sněhem a náledím platí až do čtvrtečních 18 hodin.

V Libereckém kraji napadlo do rána dalších zhruba deset centimetrů sněhu, aktuálně nesněží. Situace se uklidnila a hlavní tahy jsou většinou mokré se zbytky sněhu. V průběhu dne se ještě mohou objevit přeháňky. Dopravu ale komplikuje silný vítr, který hlavně v horách tvoří na silnicích sněhové jazyky a závěje. Největší problémy jsou na silnici 290 mezi Jizerkou, Kořenovem a Vysokým nad Jizerou, kde už je silnice natolik zúžená, že tam jen obtížně projíždějí autobusy. Zavátá je i silnice na Mísečkách, nasadit tam musí sněhovou frézu.

V Jihomoravském kraji jsou ráno komunikace nižších tříd sjízdné se zvýšenou opatrností. Leží na nich místy rozbředlý sníh. Silnice I. třídy jsou sjízdné bez omezení, což platí i pro většinu dálnic. Během dne se ochladí. Meteorologové předpovídají i sněhové přeháňky na většině území kraje.

Sněžení komplikuje dopravu na některých jihočeských vozovkách. Jde především o Prachaticko, Písecko, Strakonicko nebo Českokrumlovsko. Všechny silnice v regionu jsou po ránu sjízdné pouze se zvýšenou opatrností. Podle předpovědi meteorologů bude dnes občas sněžit. Místy se mohou tvořit sněhové jazyky.

Na silnicích v Královéhradeckém kraji se na otevřených úsecích tvoří sněhové jazyky, na menších silnicích po nočním sněžení zůstává vrstva sněhu. Kvůli sněhovým jazykům je nesjízdný úsek silnice 32 mezi Kopidlnem a Jičíněvsí na Jičínsku. Podle meteorologů se dnes v kraji budou objevovat sněhové přeháňky, které budou na horách četnější.

Horská služba v Krkonoších nedoporučuje kvůli závějím a silnému větru hřebenové túry. V nejvyšších partiích hor napadlo v noci na dnešek zhruba 25 centimetrů sněhu.

Několik centimetrů sněhu připadlo v noci na čtvrtek i v Karlovarském kraji. Silnice jsou sice sjízdné, ale mohou opět klouzat. Silničáři doporučují zvýšenou opatrnost. Kvůli klesající teplotě se mohou navíc tvořit námrazy nebo náledí, na otevřených úsecích i sněhové jazyky nebo závěje, varují meteorologové. I pro Karlovarský kraj platí varování před novým sněhem, sněhovými jazyky, závějemi a náledím.

Na Vysočině jsou sněhové přeháňky, silný vítr vytváří na silnicích sněhové jazyky. Dohlednost je vlivem srážek snížená. Na silnicích většinou leží vrstva ujetého sněhu. V některých úsecích – zvláště v kopcích – mají problémy hlavně kamiony. Podle silničářů jsou ale všechny silnice sjízdné, jízda však vyžaduje maximální opatrnost. Zatím nejsou hlášeny žádné nehody.

Husté sněžení a ledovka komplikují dopravu v Ústeckém kraji. Několik silnic je zavřeno, problémy jsou na dálnici D8. Úklid cest blokují uvízlé kamiony v kopcích. Policisté řeší několik dopravních nehod. Nesjízdná je na Teplicku trasa z Mlýnů na Moldavu, na Litoměřicku neprojedou řidiči z Milešova do Kocourova a uzavřena je na Chomutovsku cesta z Horní Halže na Klínovec. Sněhové přeháňky se v Ústeckém kraji mohou podle předpovědi meteorologů objevit i ve čtvrtek. Silný vítr bude foukat zejména na horách.

Dopravu v Moravskoslezském kraji komplikuje sněžení. Všechny silnice jsou sjízdné, ale zejména ty ve vyšších polohách se zvýšenou opatrností. Hlavní tahy jsou ošetřené chemicky, silnice nižších tříd buď chemicky, nebo pluhováním s posypem. Pro kamiony a nákladní vozy s přívěsem zůstává uzavřen úsek silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku, která patří k hlavním tahům na Slovensko.

V Olomouckém kraji napadlo v nejvyšších polohách v noci dalších zhruba deset centimetrů sněhu. Sníh však pokryl vozovky i v nižších částech kraje. Na většině silnic nyní leží rozbředlý sníh nebo jsou vozovky pokryté sněhovou vrstvou krytou posypem. V horských oblastech se tvoří kvůli silnému větru místy sněhové jazyky. Silničáři upozorňují také na námrazu na D35 mezi Olomoucí a Hranicemi. Všechny silnice jsou však zatím se zvýšenou opatrností sjízdné.

Sníh na silnici, na kterém se místy po ujetí tvoří ledovka, a sněhové jazyky ve vyšších polohách komplikují sjízdnost na silnicích v Plzeňském kraji. Všechny silnice jsou se zvýšenou opatrností sjízdné. Během noci se ale několikrát stalo, že po čerstvé sněhové přeháňce uvízl na novém sněhu kamion.

Sníh komplikuje dopravu i ve Zlínském kraji. Nejvíce se s ním potýkají silničáři a motoristé na Valašsku, kde přes noc opět napadlo až 20 centimetrů. Od středních poloh Vsetínska silnice nižších tříd pokrývá ujetý sníh, na ostatních cestách jsou zbytky sněhu. Ve zbylých okresech kraje jsou silnice většinou mokré po chemickém ošetření, místy je na nich rozbředlý sníh.

V Pardubickém kraji je kvůli závějím uzavřeno několik úseků menších silnic. Na mnoha dalších místech musejí řidiči počítat se sněhovými jazyky, zvláště ve vyšších polohách. Někde může být sníh i zledovatělý. Na Chrudimsku je zavřený úsek silnice od okružní křižovatky ve Vlčnově směrem na Tři bubny a k silnici I/17, od středy je mimo provoz komunikace Morašice–Holičky. Zavátá je i silnice z Anenské Studánky do Helvíkova na Orlickoústecku a místní komunikace u Sebranic na Svitavsku.

autoři: Domácí, ČTK