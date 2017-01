Přijde silné sněžení a mrazy. Na horách napadne i přes půl metru, nastane bílá tma

před 1 hodinou

Meteorologové vydali výstrahu před sněhem a náledím, která je v platnosti od úterního poledne až do čtvrtečních 18 hodin. Teploty přes den se až do konce týdne budou držet kolem nuly a v pátek klesnou až k minus 9, v noci až k minus 15 stupňům Celsia. Na horách by mohlo napadnout i přes půl metru sněhu, v nížinách okolo sedmi centimetrů.

Praha – Český hydrometeorologický ústav varoval před silným sněžením, náledím a sněhovými jazyky. Výstraha platí od úterního poledne až do čtvrtečních 18 hodin. "Intenzivně bude sněžit až do čtvrtka," varují odborníci s tím, že v nížinách napadne až sedm centimetrů mokrého sněhu. Ve vyšších polohách budou srážky vydatnější.

"Na horách bude sněžit trvale a vydatně, napadne 20 až 50 cm nového prachového sněhu, v Jizerských horách, Krkonoších a Orlických horách připadne místy i přes 50 centimetrů za dva dny," upřesňují odborníci.

Vysoký stupeň nebezpečí platí pro část Ústeckého, Královéhradeckého, Karlovarského, Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje. Ve zbylých částech Česka platí nízký stupeň.

V nižších polohách, které jsou do 400 metrů, budou srážky až do středečního večera smíšené nebo dešťové. "Ve středu večer a v noci na čtvrtek se budou místy vytvářet zmrazky nebo náledí," upozorňují meteorologové.

Foukat má i silný vítr, který v nížinách bude dosahovat až 70 km/h a na horách až 110 km/h. "Nejsilnější vítr předpokládáme od úterního večera do středy dopoledne," doplňuje ČHMÚ. Kvůli silnému větru se proto mohou tvořit sněhové závěje nebo jazyky. Kvůli poryvům větru ve sněhové bouři bude i snížená viditelnost a dočkáme se i "bílé tmy".

Meteorologové proto řidičům, kteří jedou zvláště do hor, doporučují nevyjíždět bez zimní výbavy. "Na horách očekáváme sněhovou kalamitní situaci," upozorňují. Kvůli počasí nedoporučují ani turistům vydávat se zejména do hřebenových partií.

