Navalná obvinila Putina z mučení mrtvého, žádá úřady o vydání manželova těla

Julija Navalná, vdova po ruském opozičním politikovi Alexeji Navalném, který za neobjasněných okolností zahynul ve vězení, dnes vyzvala ruské úřady, aby vydaly tělo jejího manžela k pohřbu. Zároveň obvinila ruského prezidenta Vladimira Putina, že nejenže nechal jejího muže zabít, ale ještě mučí mrtvolu, což už není jen nenávist, ale satanismus a pohanství.

"Je to devět dní, co Putin zabil Alexeje Navalného. Ale vražda Putinovi nestačila. Teď drží tělo jako rukojmí, vysmívá se jeho matce, nutí ji, aby souhlasila s tajným pohřbem. Vyhrožují, že jinak s Alexejovým tělem něco provedou," řekla.

Vdova obvinila Putina, že právě on řídí dění v Salechardu, kde se opozičníkovo tělo nachází. Obvinila prezidenta, že před kamerou sice předvádí, jaký je horlivý křesťan, ale jeho víra je falešná. Žádný skutečný křesťan by se nikdy nemohl dopustit toho, co dělá Putin s již mrtvým odpůrcem.

"To, co teď Putin dělá, to je nenávist. Ne, to dokonce ani není nenávist, ale jakýsi satanismus, pohanství," řekla Navalná. Putin a jeho nohsledi podle vdovy svými činy urážejí věřící, za což jiné v Rusku odsuzují do vězení. A Putin se bude muset jednou zodpovídat i za válku proti Ukrajině.

"Vydejte tělo mého muže. Chceme jej lidsky pohřbít do půdy, jak je zvykem u pravoslavných věřících. Vydejte Alexeje bez jakýchkoliv podmínek. Mučili jste ho zaživa a teď ho dál mučíte mrtvého. Znevažujete jeho pozůstatky. Větší ďábelství už nelze vymyslet. Porušujete veškeré zákony: zákony lidé i zákony boží," zdůraznila Navalná.

Ruské ultimatum Navalného matce

Navalného matka ve čtvrtek uvedla, že jí konečně ukázali synovo tělo. Úřady ale podle ní chtějí, aby ho pochovala tajně, bez obřadu, a vyhrožovaly, že pokud nebude souhlasit, může se s tělem něco přihodit. "Vyšetřovatel řekl, že čas není na mé straně a že tělo podléhá rozkladu", dodala Ljudmila Navalná ve vyjádření na serveru YouTube.

Úřady daly Navalného matce ultimátum: buď svolí k tajnému pohřbu svého syna bez účasti veřejnosti, anebo bude Navalnyj pochován ve vězení, kde před týdnem za nejasných okolností zemřel, uvedla v pátek Navalného mluvčí Kira Jarmyšová. Ljudmila Navalná ultimátum podle ní odmítla.

Komentátoři předpokládají, že před prezidentskými volbami, které se uskuteční v půlce března, se Kreml obává, že by se pohřeb s případnou účastí desítek tisíc lidí mohl přeměnit v demonstraci proti Putinovu režimu.

Navalnyj, který odhaloval korupce na vrcholu ruského režimu, byl roky hlavní tváří ruské opozice a hlasitě kritizoval prezidenta Vladimira Putina, kterého také obviňoval, že jej nařídil otrávit. Hned po vyléčení z otravy v Německu a po návratu do vlasti byl Navalnyj v lednu 2021 uvězněn.

V pátek 16. února vězeňská služba uvedla, že 47letému politikovi se po vycházce ve vězeňské kolonii za polárním kruhem udělalo špatně, ztratil vědomí a nepodařilo se ho oživit. Ruská opozice i řada západních představitelů přičítá vinu za Navalného úmrtí prezidentu Putinovi.