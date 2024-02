Ještě horší než prokázaná otrava. Putina děsí následky smrti Navalného, tvrdí rival

Ruský prezident Vladimir Putin se obává následků smrti Alexeje Navalného. A to hned ze dvou důvodů, tvrdí jeho dlouholetý rival, kdysi nejbohatší Rus, Michail Chodorkovskij v rozhovoru pro Rádio Svobodná Evropa. Tím prvním je, že se nějak podaří prokázat cizí zavinění (jako třeba otrava) skonu opozičního předáka. Tím druhým, a podle Chodorkovského pro Putina mnohem děsivějším, je Navalného pohřeb.

Chodorkovskij: "Putin se bojí, že by pohřeb Navalného mohl vyvolat protesty". | Video: Rádio Svobodná Evropa

Kreml chce dle Chodorkovského pohřeb utajit, aby nevyvolal pouliční protesty. Putin se podle něj obává toho, že by pohřeb v Moskvě mohl přerůst v demonstrace a násilné střety v předvečer voleb. "To by mohlo znamenat konec režimu," tvrdí ve videu, které si můžete v plné délce pustit v úvodu článku.

To, že chce Navalného Kreml pohřbít tajně, potvrdila i jeho matka. Úřady jí vyhrožovaly, že pokud nebude souhlasit, může se s tělem opozičního politika "něco přihodit". Vyšetřovatel jí řekl, že čas není na její straně a tělo podléhá rozkladu, dodala Ljudmila Navalná. Ruské úřady k navrácení opozičníkova těla rodině vyzval podle agentury AFP i Bílý dům.

"Podle zákona mi okamžitě měli vydat Alexejovo tělo, ale dodnes to neudělali," postěžovala si Navalná ve videu, které natočila poté, co podle vlastních slov strávila 24 hodin u vyšetřovatelů v Salechardu na severu Ruska. Tam ji také odvezli na tajnou návštěvu márnice, kde ji konečně ukázali synovo tělo. "Vydírají mne a kladou podmínky, kde, kdy a jak má být Alexej pochován. To je nezákonné," dodala.

Úřady si podle ní přejí, aby ji mohly jen dovést k čerstvému hrobu na okraji hřbitova a prohlásit, že tam leží její syn, ale s tím nesouhlasí a přeje si, aby Navalného přátelé měli možnost se s ním rozloučit. "Nechci žádné zvláštní podmínky, chci jen, aby se vše odehrálo v souladu se zákonem," řekla. "Požaduji, aby mi neprodleně vydali synovo tělo," zdůraznila.

Chodorkovskij patří k nejvýraznějším kritikům současného ruského režimu. Bývalý šéf obří ropné společnosti Jukos nyní žije v exilu a Putina dlouhodobě kritizuje. Už dříve prohlásil, že válka skončí až v případě, kdy nynější šéf Kremlu přijde o moc.