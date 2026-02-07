Přeskočit na obsah
Benative
7. 2. Veronika
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Streetart jako revoluce: Laika míří na ICE i militarizovanou Evropu

„ICE ven!“: Laika se pustila do Trumpa a jeho agentů
„ICE ven!“: Laika se pustila do Trumpa a jeho agentů
„ICE ven!“: Laika se pustila do Trumpa a jeho agentů
„ICE ven!“: Laika se pustila do Trumpa a jeho agentů
„ICE ven!“: Laika se pustila do Trumpa a jeho agentů
Zobrazit
13 fotografií
„ICE ven!“ nové angažované dílo protestující proti (ICE) od Laiky. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Zatímco Banksy ironizuje, Laika křičí. Její politický street art bije do Trumpa, Orbána i militarizované Evropy. Novým dílem „ICE ven!“ míří na americkou imigrační agenturu nasazenou v Itálii a připomíná, že angažované umění umí být stejně nekompromisní jako revoluce.

Prohlédnout 13 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
psychologie, žena
psychologie, žena
psychologie, žena

Nepodceňujte se. Ostatní vás mají rádi mnohem víc, než si myslíte

Možná jste i vy typem člověka, který v noci leží v posteli a přemítá o tom, jak špatný dojem zanechal v ostatních během dne a kolika přešlapů se dopustil. Je to běžná praxe, která může vyústit v dojem, že nás lidé nemají zdaleka tak rádi, jak bychom si přáli. Jak ale ukazují výzkumy, všichni trpící tímto sebemrskačstvím se mohou uklidnit.

Reklama
Russia Ukraine
Russia Ukraine
Russia Ukraine

Strategie „kanonefutr“. Putinova armáda využívá krutou taktiku se zmrzačenými vojáky

Ruští trestanci, kteří byli zraněni v bojích na Ukrajině, jsou podle svědectví několika z nich nuceni vracet se zpět na frontu, aby zaplnili kritický nedostatek lidské síly. Některým z nich přitom byly amputovány končetiny a ruský stát jim neposkytl ani náhradní protézy. Ruská armáda je obviňována z toho, že bývalé trestance používá jako „kanonenfutr“ a posílá je na nejnebezpečnější úseky fronty.

Reklama
Reklama
Reklama