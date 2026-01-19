Smrt na rovném úseku: Španělsko řeší záhadnou srážku dvou rychlovlaků

Na jihu Španělska se v neděli večer srazily dva rychlovlaky, tragédie si podle RTVE vyžádala už 39 obětí a desítky zraněných. Nehoda se stala u obce Adamuz poblíž Córdoby, když souprava společnosti Iryo narazila do vlaku dopravce Renfe. Příčina tragédie zůstává nejasná, úřady mluví o „zvlášť podivné“ nehodě na čerstvě modernizované trati.
Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své mírové úsilí nedostal Nobelovu cenu za mír. Šéf Bílého domu opět zdůraznil svůj záměr získat Grónsko, arktický ostrov, který je autonomním územím Dánska. Píše o tom agentura Reuters, jež má dopis k dispozici.
Po sobotním zvolení Martina Kupky předsedou Občanské demokratické strany a Tomáše Portlíka jeho statutárním zástupcem vyvrcholil kongres ODS zvolením čtyř řadových místopředsedů. Jsou jimi poslanec Karel Haas, exministr životního prostředí Pavel Drobil, senátor Martin Červíček a europoslanec Alexandr Vondra.
V lyonských kuloárech se o tom hodně mluvilo. Nenaruší příchod posily z Realu Madrid formu rozjetého ofenzivního šikuly Pavla Šulce? Neposadí mladý Brazilec Endrick nakonec českého fotbalistu na lavičku? Po pár zápasech Lyonu se zdá, že jejich spolupráce může naopak dotáhnout Olympique hodně daleko.
Policie v pondělí zasahovala na Městském úřadě v Chřibské na Děčínsku. Při útoku střelce podle předběžných informací policie zemřela žena.
Počet obětí po srážce dvou rychlovlaků v Andalusii na jihu Španělska vzrostl na 39, uvedla španělská veřejnoprávní stanice RTVE s odkazem na policejní zdroje. Dříve záchranáři informovali o 21 mrtvých. Další desítky lidí utrpěly zranění.