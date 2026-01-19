Přeskočit na obsah
19. 1. Doubravka
Zahraničí

Smrt na rovném úseku: Španělsko řeší záhadnou srážku dvou rychlovlaků

Počet obětí po nedělní srážce dvou rychlovlaků v Andalusii na jihu Španělska vzrostl na 39. |
Foto: Reuters
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Na jihu Španělska se v neděli večer srazily dva rychlovlaky, tragédie si podle RTVE vyžádala už 39 obětí a desítky zraněných. Nehoda se stala u obce Adamuz poblíž Córdoby, když souprava společnosti Iryo narazila do vlaku dopravce Renfe. Příčina tragédie zůstává nejasná, úřady mluví o „zvlášť podivné“ nehodě na čerstvě modernizované trati.

Prohlédnout 10 fotografií
ŽIVĚTrump: Bez Nobelovy ceny nemám důvod myslet jen na mír

Americký prezident Donald Trump v dopise norskému premiérovi Jonasi Gahrovi Störeovi napsal, že už necítí povinnost myslet čistě na mír poté, co za své mírové úsilí nedostal Nobelovu cenu za mír. Šéf Bílého domu opět zdůraznil svůj záměr získat Grónsko, arktický ostrov, který je autonomním územím Dánska. Píše o tom agentura Reuters, jež má dopis k dispozici.

