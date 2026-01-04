Škoda tyhle fotky minout: sbohem BB, ohněm i kouřem nebo vrtochy počasí

Dvanáct snímků, dvanáct příběhů uplynulého týdne z celého světa. Od mrazivých ulic Sibiře přes zaplněné náměstí v New Yorku až po vánoční koupání v Barceloně a dramatické útoky v Kyjevě. Každý záběr zachycuje jinou tvář světa, radost, víru, tradici i bolest, jak ji v posledních dnech prožívali lidé napříč kontinenty.
"Vím o spoustě chyb, které jsem udělal," řekl Milan Hlavsa. Hrál i v Bílém domě
Spoluzakladatel skupiny The Plastic People of the Universe Milan "Mejla" Hlavsa prošel řadou skupin, hrál po hospodách i v Bílém domě pro prezidenty, vždycky ale zůstával nezávislý. Jedna z nejvýraznějších osobností české rockové scény navíc nikdy neustrnula, stále zkoušela něco nového.
ŽIVĚOpoziční senátoři vyzvali Babiše, aby dal Okamurovi najevo, že škodí Česku
Šéfové senátorských klubů ODS a TOP 09, STAN, KDU-ČSL, SEN 21 a Piráti v neděli společně vyzvali premiéra Andreje Babiše (ANO), aby dal šéfovi Poslanecké sněmovny a vládního hnutí SPD Tomiu Okamurovi jasně najevo, že jeho vyjádření na adresu Ukrajiny škodí Česku, nejsou slučitelná s odpovědným výkonem nejvyšších ústavních funkcí ani s deklarovanými principy zahraniční politiky nynější vlády.
ŽIVĚ"Dobrou noc a šťastný nový rok." Maduro skončil v nechvalně proslulé věznici slavných
Americké úřady přepravily zajatého venezuelského prezidenta Nicoláse Madura spolu s manželkou do vazební věznice v newyorkském Brooklynu, informovala stanice CNN. Maduro bude příští týden čelit obvinění z držení drog a zbraní před federálním soudem na Manhattanu. Spolu s manželkou čelí mimo jiné obvinění ze spiknutí za účelem teroristické činnosti a spiknutí za účelem dovozu kokainu.
Noční teploty budou klesat až k minus 16 stupňům, varují meteorologové
Nadcházející noci v Česku budou velmi mrazivé. Minimální teploty mohou místy klesnout 12 až 16 stupňů Celsia pod nulu. Meteorologové vydali v neděli před silnými mrazy výstrahu, která platí od pondělního do čtvrtečního rána pro většinu republiky. Na východě Moravy čekají více oblačnosti, proto zde má být kromě pondělí o něco tepleji. Varování neplatí ani pro většinu Středočeského kraje a Prahu.
Bubny, koka a pouta v Brooklynu. Jak peruánští šamani předpověděli Madurův konec
Před pár dny se jim svět smál jako bizarní turistické atrakci. Skupina peruánských šamanů na pláži v Limě prováděla rituály s ayahuaskou a nad plakáty světových vůdců věštila pád venezuelského diktátora. Dnes Nicolás Maduro sedí v brooklynské cele, a tak zbývá otázka: Je to jen neuvěřitelná shoda okolností, nebo andští mystici skutečně viděli „za roh“ budoucnosti?