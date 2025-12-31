Obrazem: Tlapky, křídla, šupiny. Svět zvířat v roce 2025

Od lednových mlh Londýna až po hnízdiště želv v Indii. Rok 2025 přinesl svět zvířat v celé jeho kráse i křehkosti. Fotografové zachytili okamžiky plné síly, něhy i překvapení, která připomínají, jak pestrá a zranitelná je planeta, kterou sdílíme.
Při dopravních nehodách letos v Česku zatím zemřelo 427 lidí, nejméně od roku 1961
V končícím roce při nehodách na silnicích v Česku doposud zahynulo 427 lidí, o 16 méně než v roce 2024. Policie předběžná čísla oznámila ve středu na síti X, změnit je ještě může silvestrovský den. Počet obětí dopravních nehod je nejnižší od roku 1961, od nějž policie vede souvislou statistiku. V samotném prosinci se počet úmrtí při nehodách zvýšil.
Čínské manévry u Tchaj-wanu. Vojenské lodě odplouvají, rozsáhlé cvičení skončilo
Do okolí Tchaj-wanu v rámci svého cvičení v posledních 24 hodinách vyslala Čína 77 vojenských letounů a 25 plavidel námořnictva a pobřeží stráže. Z toho 35 letounů překročilo střední linii dělící Tchajwanský průliv, kterou Tchaj-pej považuje za neoficiální hranici mezi oběma zeměmi. Podle agentury Reuters to ve středu sdělilo tchajwanské ministerstvo obrany.
Tohle u vás zabodovalo. Podívejte se na nejčtenějších články Magazínu
Rok 2025 byl plný silných příběhů, nečekaných zvratů i témat, které vás zaujaly svou bizarností či srdečností. Od inspirativních osobností přes virální fenomény až po dobrodružství z druhého konce světa — tohle všechno vás letos nejvíc bavilo od redaktorek rubriky Magazín.
Elektřina a plyn v příštím roce zlevní, předpovídají analytici
Ceny energií budou v příštím roce podle analytiků dál klesat. Rizikem ovšem pro tento trh zůstává nestabilní geopolitická situace ve světě. Energetici v Česku dále v roce 2026 očekávají klíčové kroky při přechodu od uhlí k novým zdrojům, případně změny chystané novou vládou. Vyplývá to ze středečních komentářů analytiků.
ŽIVĚRusko v noci útočilo na Oděsu, část města zůstala bez elektřiny, tepla a vody
Ruské vzdušné útoky na Oděskou oblast zranily šest lidí včetně tří dětí, přičemž část Oděsy zůstala bez elektřiny, tepla a vody. S odvoláním na místní činitele to dnes napsal server Ukrajinska pravda, podle něhož Rusové cílili na civilní a energetickou infrastrukturu.