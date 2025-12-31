Přeskočit na obsah
31. 12. Silvestr
Obrazem

Obrazem: Tlapky, křídla, šupiny. Svět zvířat v roce 2025

Dvoutýdenní osiřelé mládě druhu jaguarundi.
Hroch Nala se svým mládětem, narozeným koncem září 2025, plavou v bazénu berlínské zoo.
Vlha obecná vzlétá poblíž kibucu Ce'elim v Izraeli.
Lední medvědi obsadili opuštěnou výzkumnou stanici ze sovětské éry na ostrově Koljučin v Čukotském moři na severovýchodě Ruska.
Světlušky rozzářily noc v Colgu v Chile.
Zobrazit
16 fotografií
Dvoutýdenní osiřelé mládě druhu jaguarundi. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Od lednových mlh Londýna až po hnízdiště želv v Indii. Rok 2025 přinesl svět zvířat v celé jeho kráse i křehkosti. Fotografové zachytili okamžiky plné síly, něhy i překvapení, která připomínají, jak pestrá a zranitelná je planeta, kterou sdílíme.

Prohlédnout 16 fotografií
Nehoda tří aut zablokovala dálnici D1
Při dopravních nehodách letos v Česku zatím zemřelo 427 lidí, nejméně od roku 1961

V končícím roce při nehodách na silnicích v Česku doposud zahynulo 427 lidí, o 16 méně než v roce 2024. Policie předběžná čísla oznámila ve středu na síti X, změnit je ještě může silvestrovský den. Počet obětí dopravních nehod je nejnižší od roku 1961, od nějž policie vede souvislou statistiku. V samotném prosinci se počet úmrtí při nehodách zvýšil.

Taiwan Coast Guard patrol vessels are stationed in Keelung, as China conducts "Justice Mission 2025" military drills around Taiwan
Čínské manévry u Tchaj-wanu. Vojenské lodě odplouvají, rozsáhlé cvičení skončilo

Do okolí Tchaj-wanu v rámci svého cvičení v posledních 24 hodinách vyslala Čína 77 vojenských letounů a 25 plavidel námořnictva a pobřeží stráže. Z toho 35 letounů překročilo střední linii dělící Tchajwanský průliv, kterou Tchaj-pej považuje za neoficiální hranici mezi oběma zeměmi. Podle agentury Reuters to ve středu sdělilo tchajwanské ministerstvo obrany.

Ilustrační snímek / Elektřina / Energie / Cena / Zdražování / Růst ceny / Energie / Ekonomika / Energetická krize / Inflace
Elektřina a plyn v příštím roce zlevní, předpovídají analytici

Ceny energií budou v příštím roce podle analytiků dál klesat. Rizikem ovšem pro tento trh zůstává nestabilní geopolitická situace ve světě. Energetici v Česku dále v roce 2026 očekávají klíčové kroky při přechodu od uhlí k novým zdrojům, případně změny chystané novou vládou. Vyplývá to ze středečních komentářů analytiků.

