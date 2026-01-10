Přeskočit na obsah
Benative
10. 1. Břetislav
Obrazem

Obrazem: Lipno jako z jiné planety: podivně zbarvený led fascinuje vědce i fotografy

Lipenský fenomén: český zelený led míří do vědeckých učebnic
Lipenský fenomén: český zelený led míří do vědeckých učebnic
Lipenský fenomén: český zelený led míří do vědeckých učebnic
Lipenský fenomén: český zelený led míří do vědeckých učebnic
Lipenský fenomén: český zelený led míří do vědeckých učebnic
Zelený led u osady Radslav, 24. prosinec 2025.
Foto: Petr Znachor / BC AV ČR
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Zimní Lipno letos překvapilo nečekaným úkazem, místo obvyklé bezbarvé zamrzlé hladiny se nečekaně objevil led zelený. Sinice, které jindy kvetou v létě, letos vlivem slunečného a klidného počasí přečkaly až do zimy a zabarvily led do smaragdova. Vědci mluví o mimořádně vzácném jevu, který patří díky nim k nejlépe zdokumentovaným na světě.

Nejnovější
Spartakiádní vrah, místa
Spartakiádní vrah, místa
Spartakiádní vrah, místa

Místa činu: Po stopách spartakiádního vraha. Jak dnes vypadají ulice, kde zabíjel?

Napadl celkem 11 žen, tři z nich zavraždil. Za své zločiny si odseděl devět let ve vězení, podstoupil kastraci a nyní žije na svobodě. Jiřímu Strakovi se začalo říkat spartakiádní vrah, jelikož své oběti zabíjel v období chystajícího se masového tělocvičného vystoupení. Od vražd letos uplyne právě 40 let. V galerii Aktuálně.cz se můžete podívat, jak místa Strakových zločinů vypadají v současnosti.

Nástup havířů na jednu z posledních šichet v Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku, které se zúčastnil i reportér deníku Aktuálně.cz.
Nástup havířů na jednu z posledních šichet v Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku, které se zúčastnil i reportér deníku Aktuálně.cz.
Nástup havířů na jednu z posledních šichet v Dolu ČSM ve Stonavě na Karvinsku, které se zúčastnil i reportér deníku Aktuálně.cz.

„To hrozné musíte zapomenout.“ Poslední uhlí z porubu 300215, kde zaniká havířina

Řada výztuží pod zemí zůstane, některé ale ještě havíři stihnou vytáhnout. „Vylamování“ ocele z chodeb je dřina, jak právě dokazuje jeden ze zpocených mužů. Pracuje jen v trenkách a přilbě. Reportér deníku Aktuálně.cz sfáral za havíři do stonavského Dolu ČSM na jednu z posledních šichet. Tady na začátku roku 2026 skončí dlouhá historie těžby černého uhlí u nás. A s ní zanikne i hornická profese.

Aleppo - Sýrie
Aleppo - Sýrie
Aleppo - Sýrie

Syrská armáda oznámila, že ovládla poslední baštu Kurdů v Aleppu, ti to popřeli

Syrská armáda dnes oznámila, že dokončila zátah proti poslední kurdské baště v Aleppu a zastavila veškeré vojenské operace. Kurdské síly, proti nimž vládní jednotky v tomto severosyrském městě od úterý bojují, však obsazení čtvrti Šajch Maksúd armádou popřely a prohlásily, že pokračují v boji. Informovaly o tom tiskové agentury.

