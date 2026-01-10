Obrazem: Lipno jako z jiné planety: podivně zbarvený led fascinuje vědce i fotografy

Zimní Lipno letos překvapilo nečekaným úkazem, místo obvyklé bezbarvé zamrzlé hladiny se nečekaně objevil led zelený. Sinice, které jindy kvetou v létě, letos vlivem slunečného a klidného počasí přečkaly až do zimy a zabarvily led do smaragdova. Vědci mluví o mimořádně vzácném jevu, který patří díky nim k nejlépe zdokumentovaným na světě.
Místa činu: Po stopách spartakiádního vraha. Jak dnes vypadají ulice, kde zabíjel?
Napadl celkem 11 žen, tři z nich zavraždil. Za své zločiny si odseděl devět let ve vězení, podstoupil kastraci a nyní žije na svobodě. Jiřímu Strakovi se začalo říkat spartakiádní vrah, jelikož své oběti zabíjel v období chystajícího se masového tělocvičného vystoupení. Od vražd letos uplyne právě 40 let. V galerii Aktuálně.cz se můžete podívat, jak místa Strakových zločinů vypadají v současnosti.
Nově zveřejněné video ukazuje, jak to bylo se střelbou agenta v Minneapolisu
Média zveřejnila video natočené imigračním agentem, který ve středu v Minneapolisu zastřelil Renne Goodovou. Informoval o tom server deníku The Washington Post.
„To hrozné musíte zapomenout.“ Poslední uhlí z porubu 300215, kde zaniká havířina
Řada výztuží pod zemí zůstane, některé ale ještě havíři stihnou vytáhnout. „Vylamování“ ocele z chodeb je dřina, jak právě dokazuje jeden ze zpocených mužů. Pracuje jen v trenkách a přilbě. Reportér deníku Aktuálně.cz sfáral za havíři do stonavského Dolu ČSM na jednu z posledních šichet. Tady na začátku roku 2026 skončí dlouhá historie těžby černého uhlí u nás. A s ní zanikne i hornická profese.
Syrská armáda oznámila, že ovládla poslední baštu Kurdů v Aleppu, ti to popřeli
Syrská armáda dnes oznámila, že dokončila zátah proti poslední kurdské baště v Aleppu a zastavila veškeré vojenské operace. Kurdské síly, proti nimž vládní jednotky v tomto severosyrském městě od úterý bojují, však obsazení čtvrti Šajch Maksúd armádou popřely a prohlásily, že pokračují v boji. Informovaly o tom tiskové agentury.