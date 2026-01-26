Minuta s pandou: Tokio se hrnulo do zoo, než pandy zmizí zpět do Číny

Davy fanoušků pand se v neděli hrnuly do tokijské zoo, aby naposledy spatřily Xiao Xiao a Lei Lei. Na vstupenky, které zoo losovala, čekaly tisíce lidí, ti šťastní měli jen minutu na objetí pand očima, ti ostatní alespoň mohli nasát stejný vzduch. Teď je Čína stahuje zpátky domů a připomíná, že pandy jsou jejími chlupatými „velvyslanci“ a jejich pobyt si hostitelé musí zasloužit i zaplatit.
Ruská vojska při útoku na ukrajinské hlavní město poškodila i dva objekty v proslulém pravoslavném klášteře Kyjevskopečerská lávra. Řekl to agentuře Interfax-Ukrajina ředitel toho památkově chráněného objektu, který je zapsaný na seznamu světového dědictví UNESCO.
Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová odmítá přijímat rozkazy ze Spojených států. „Dost bylo rozkazů z Washingtonu politikům ve Venezuele. Nechte venezuelské politiky vyřešit naše rozdíly a vnitřní spory,“ uvedla Rodríguezová v projevu k ropným dělníkům ve venezuelském státě Anzoátegui.
Prezident Petr Pavel zrušil na pondělí plánovanou schůzku nejvyšších ústavních činitelů na Pražském hradě. Bude hledat náhradní termín, neboť i přes posun o hodinu někteří z účastníků nebyli schopni dodržet čas. V tiskové zprávě to oznámil odbor komunikace prezidentské kanceláře.
Politická šikana: Babiš to udělal velmi chytře. Tento manévr zlikviduje nejen SPD
Andrej Babiš znovu potvrdil, že hnutí ANO funguje víc jako firma než jako politická strana. Na víkendovém sněmu neměl protikandidáta, diskuze se nekonala a vedení zůstalo beze změn. Zároveň naznačil zásadní strategický obrat: už nechce hrát jen za hnutí ANO, ale počítá se spoluprací s SPD a Motoristy – a to jak pro prezidentské, tak pro senátní volby. Pro jeho spojence to ale může být likvidační.
Záhada zmizelého Kadyrovova koně vyřešena. Nešlo o krádež
Koně Zazou čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, jehož zmizení ze stáje v Krabčicích na Litoměřicku v roce 2023 policie prověřovala pro podezření z krádeže, nikdo neukradl. Byl vyvezen mimo území EU, a to po dohodě majitele a dalších lidí. Uvedla to v pondělí na webu litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová.