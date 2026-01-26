Přeskočit na obsah
Benative
26. 1. Zora
Zahraničí

Minuta s pandou: Tokio se hrnulo do zoo, než pandy zmizí zpět do Číny

Visitors flock to see giant pandas Xiao Xiao and Lei Lei at Ueno Zoo during the last viewing day before the planned return of twin giant pandas to China in Tokyo
Odchod čtyřletých dvojčat Xiao Xiao a Lei Lei znamená, že Japonsko zůstane poprvé od roku 1972 bez jediné pandy. |
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Davy fanoušků pand se v neděli hrnuly do tokijské zoo, aby naposledy spatřily Xiao Xiao a Lei Lei. Na vstupenky, které zoo losovala, čekaly tisíce lidí, ti šťastní měli jen minutu na objetí pand očima, ti ostatní alespoň mohli nasát stejný vzduch. Teď je Čína stahuje zpátky domů a připomíná, že pandy jsou jejími chlupatými „velvyslanci“ a jejich pobyt si hostitelé musí zasloužit i zaplatit.

Politická šikana: Babiš to udělal velmi chytře. Tento manévr zlikviduje nejen SPD

Andrej Babiš znovu potvrdil, že hnutí ANO funguje víc jako firma než jako politická strana. Na víkendovém sněmu neměl protikandidáta, diskuze se nekonala a vedení zůstalo beze změn. Zároveň naznačil zásadní strategický obrat: už nechce hrát jen za hnutí ANO, ale počítá se spoluprací s SPD a Motoristy – a to jak pro prezidentské, tak pro senátní volby. Pro jeho spojence to ale může být likvidační.

Záhada zmizelého Kadyrovova koně vyřešena. Nešlo o krádež

Koně Zazou čečenského vůdce Ramzana Kadyrova, jehož zmizení ze stáje v Krabčicích na Litoměřicku v roce 2023 policie prověřovala pro podezření z krádeže, nikdo neukradl. Byl vyvezen mimo území EU, a to po dohodě majitele a dalších lidí. Uvedla to v pondělí na webu litoměřická policejní mluvčí Pavla Kofrová.

