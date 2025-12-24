Přeskočit na obsah
Benative
24. 12. Adam a Eva
Obrazem

Když píseň „Já sním o Vánocích bílých" ožije: projděte se zasněženým Central Parkem

Snowfall hit New York
Zimní nálada v Central Parku
Foto: REUTERS
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Central Park se letos změnil v zimní pohádku, děti sáňkují, dospělí se koulují a New York se na chvíli zpomalil. Stejně jako v písni od skladatele Irvinga Berlina "Já sním o Vánocích bílých" s českým textem od Jaroslava Moravce má i tady všechno klid a kouzlo Vánoc. Prohlédněte si fotografie, které zasněžený New York propojují se slovy této slavné vánoční melodie.​

Prohlédnout 8 fotografií
