Městská školka snů v Jihlavě. Mají tu noční provoz, saunu, bazének s vířivkou i dílnu

Jihlava má první internátní školku, kde děti mohou i přenocovat. Kromě toho mají k dispozici i saunu s bazénkem, mohou tvořit u keramické pece nebo polytechnické dílně. Zařízení oceňují hlavně rodiče pracující na směny nebo ti s delší pracovní dobou.

Internátní školka vznikla ve spolupráci s firmou Bosch Diesel, která je se svými čtyřmi tisíci pracovníky největším zaměstnavatelem v Kraji Vysočina. "Firma často zaměstnává i oba rodiče na směny, takže vznikal problém, když nestíhali vyzvedávat dítě do čtyř hodin odpoledne, jak je to v jiných školkách, nebo ho naopak ráno zavést do školky tak, aby mohli do práce na šestou," vysvětluje Ljubica Váchová-Nováková, ředitelka Mateřské školy a Speciálního centra Jihlava. Pod tuto instituci spadá i nová školka Bystrouška, jež od září 2019 nabízí v lokalitě Na Dolech i noční provoz.

Dohoda zní tak, že až 75 míst ze sta by firma mohla obsadit dětmi svých zaměstnanců, za což slíbila roční příspěvek milion korun po dobu deseti let. Jelikož nakonec rodiče z Bosche zaplnili jen 60 míst, zbývajících 40 mohou využít další lidé z Jihlavy a okolí. Internátní třída se jmenuje Liščata a chodí do ní 25 dětí. Nicméně i tři další třídy mají nezanedbatelnou výhodu - své potomky sem mohou rodiče umísťovat "od šesti do šesti", což uvítají všichni, kteří mají delší pracovní dobu.

Náklady na novou školku převýšily 87 milionů korun, město na ni dostalo evropskou dotaci. Školné u internátní školky činí 1000 korun měsíčně. Za děti ve zbývajících třídách platí rodiče pouze 550 korun měsíčně, stejně jako u ostatních jihlavských městských školek.

Děti vyrábějí krmítka i koloběžky

Další bonusy se skrývají uvnitř moderní a nízkonákladové novostavby. Najdeme tu například saunu s bazénkem a sprchami, popřípadě keramickou pec či polytechnickou dílnu.

"Říká se, že jsou dnešní děti méně zručné, protože se méně hýbou a méně na něčem pracují. Děti proto u nás mají své ponky a své nářadí včetně uzpůsobených dětských pilek či vrtáků. Vytvářejí u nás funkční výrobky, od krmítek po koloběžku," líčí Nováková.

Sauna, bazének a ochlazovací sprchy zase mají napomáhat otužování a lepší imunitě. "Dětičky v mateřské škole jsou málo odolné, často chytají infekce. Pomocí zdravého otužování se nám daří zvýšit obranyschopnost a snížit nemocnost," dodává.

Učitelka je v pohotovosti i v noci

Liščátka, která budou ve školce nocovat, lze přivést až do sedmi večer. Pak už probíhá speciální večerní režim. "Paní učitelka se snaží udělat z noční skupiny malou rodinu, často se do ní dostaví třeba jen kolem patnácti dětí. Večeří se, pak probíhá čištění zoubků, sprcha, děti jdou do pyžámek a do postýlek, učitelka vypráví nebo čte pohádky. S dětmi zůstává do usnutí, po usnutí jde do místnosti, která je napojená na ložnici. Některé děti jsou zvyklé usínat později, ukládání je tedy delší," popisuje ředitelka.

Pedagožka celou noc v navazující místnosti bdí na sedačce, většinou si prý čte nebo plete. "Tato služba vychází na každou jednou za deset dní, takže to bez problémů zvládá. Každopádně tu máme i alarm, který by paní učitelku upozornil, kdyby jí nějaké dítě vyběhlo z ložnice."

Po půlroce fungování si malí svěřenci na tento speciální provoz zvykli, dokonce ho podle slov paní ředitelky začínají brát jako bonus. "Spaní třídy ve školce se pro ně stalo zajímavým, dobrodružným programem. Doma je jim samozřejmě nejlépe, ale zvládají to bez stresu. Důležité je, že se rodiče snaží tuto službu nezneužívat a využívat ji jen v nezbytných případech. Tedy ne na to, aby mohli s manželem vyrazit na koncert, ale třeba z ekonomických důvodů, aby mohli brát i noční směny," zdůrazňuje Nováková.

Rodiče si noční školku pochvalují

"Internátní školka mi velmi pomohla, protože jsem matka samoživitelka a vyjít s platem není jednoduché," říká jedna z maminek, která tuto službu využívá. "Ale kamarádka sice má manžela, jenže aby splatili hypotéku, musí oba pracovat na směny, takže sem dítě dávají taky," dodává.

Kromě zaměstnanců firmy Bosch tuto možnost využívají i rodiče pracující například v jihlavské nemocnici. Prodloužený provoz do šesti večer pak využívají třeba zaměstnanci krajského či městského úřadu, kde také končí později než ve čtyři odpoledne.

Internátní školka podle ředitelky fungovala v Jihlavě již před změnou režimu, nyní se k tomuto modelu znovu vrací. V republice je takovýchto zařízení kolem pěti. "Chceme občanům vyjít vstříc, takže až budou v květnu zápisy a zjistili bychom, že se o internátní provoz zvýšil zájem, jsme schopni otevřít další třídy až do té kapacity sto dětí," dodává ředitelka Mateřské školy a Speciálního centra Jihlava Ljubica Váchová-Nováková.