Změny v rodičovském příspěvku: Rychlejší a jednodušší čerpání schválili poslanci

Poslanci schválili návrh ministerstva práce a sociálních věcí. To chce zrušit maximální možnou výši rodičovského příspěvku, která je nyní na 11 500 korunách měsíčně (celkový maximální limit zůstane). Uvolní přísné podmínky čtyřletého čerpání pro rodiny, které nedosáhly na mateřskou. Naopak se ministryni práce Michaele Marksové nepodařilo zrušit omezení doby, kterou děti do dvou let mohou trávit v jeslích.

Praha - Rodičovský příspěvek budou rodiny s malými dětmi již brzy zřejmě čerpat jednodušeji a rychleji než dosud. Počítá s tím návrh ministerstva práce a sociálních věcí, který dnes schválili poslanci. Změny teď projednají senátoři, komplikace se ale nečekají.

Ministryně Michaela Marksová (ČSSD) navrhla zrušit maximální možnou výši příspěvku za měsíc, která dnes činí 11 500 korun. Celková částka příspěvku k vyčerpání - 220 000 korun - se nezmění, přestože odbory navrhovaly její valorizaci, tedy zvýšení.

Zároveň se mají uvolnit dosud přísné podmínky čtyřletého čerpání pro rodiny, které nedosáhly na peněžitou podporu v mateřství. Tedy zjednodušeně řečeno pokud si rodič neplatil nemocenské pojištění - typicky živnostníci, studenti nebo nezaměstnaní.

Schválen byl i pozměňovací návrh ministra pro lidská práva a poslance za ČSSD Jana Chvojky, který zvyšuje celkovou výši rodičovského příspěvku pro rodiny, kterým se narodila vícerčata, na 330 000 korun.

Naopak neprošel původní návrh ministerstva práce, aby se přestala sledovat délka docházky dětí do školky. I nadále tak bude platit, že rodiče mohou dát dítě do školky nejvýše na 46 hodin měsíčně, jinak o dávku přijdou.

Nově stačí šest měsíců

Po zrušení maximální výše příspěvku by rodiny mohly příspěvek vyčerpat rychleji než do konce druhého roku dítěte, jak je tomu dnes. Celá částka rodičovského příspěvku - 220 000 korun - tedy bude moci být vyčerpána za kratší dobu než dosud. Minimální doba, za kterou by mohl být rodičovský příspěvek vyčerpán, má být nově šest měsíců.

"Rodičům tak umožníme dřívější návrat do zaměstnání," uvádí Marksová. Už nyní nicméně platí, že rodiče mohou při pobírání příspěvku pracovat.

Rychlejší čerpání bude nadále navázáno na velikost příjmů. Ze zákona totiž nezmizí další limit, podle něhož měsíční výše rodičovského příspěvku nesmí být vyšší než 70 procent vyměřovacího základu, tedy zjednodušeně hrubého měsíčního výdělku. Kdo tedy vydělával například 30 tisíc korun hrubého, bude moci celkových 220 tisíc korun vyčerpat nejrychleji během deseti měsíců.

Nedávná studie ekonomů z think tanku IDEA ukázala, že čím déle zůstávají matky na rodičovské, tím méně pak v budoucnu vydělávají. Každý rok pobytu doma s dítětem sníží podle jejich analýzy příjem o 1,1 procenta. O rodičovskou ale mohou žádat i muži.

Nesouhlas z ministerstva financí

Návrhy z dílny ministerstva práce prošly už v červnu loňského roku ve vládě i přes to, že se proti nim v připomínkovém řízení postavilo ministerstvo financí. "Návrh zákona deformuje účel, k němuž je dávka určena, a to jako příspěvek pro potřebu rodiče, který si v důsledku osobní a celodenní řádné péče o dítě nemůže zajistit příjem vlastní prací," uvedl úřad vedený Andrejem Babišem (ANO).

Ministerstvo financí nemá nic proti uvolňování podmínek, které umožní rychlejší návrat do práce, upozorňuje však, že i v případě velmi rychlého čerpání, které využijí jen lidé s nadprůměrnými příjmy, nedává smysl rozdělovat stále stejnou částku.

"Pokud bude rodičovský příspěvek vyplácen minimálně šest měsíců, pak měsíční dávka může činit až téměř 37 tisíc korun. Vzhledem k tomu, že se zpět do zaměstnání vrací především lidé s nadprůměrnými příjmy, není žádný důvod takovým osobám vyplácet štědré sociální dávky," uvádí ministerstvo financí.

Lepší podmínky i pro nezaměstnané

Poslanci schválený návrh myslí i na rodiny s nízkými příjmy, nezaměstnané, studenty nebo třeba na podnikatelky, které si neplatily dobrovolné nemocenské pojištění.

Dosud totiž platí, že kdo kvůli tomu nedosáhl na mateřskou (peněžitá pomoc v mateřství), která se pobírá těsně před porodem a po porodu, musí 220 tisíc korun rodičovského příspěvku vyčerpat jen podle předem daného scénáře. Konkrétně 7600 korun měsíčně do konce devátého měsíce věku a následně 3800 korun měsíčně do čtyř let věku dítěte.

Marksová prosazuje, aby si tito rodiče mohli nově volit čerpání příspěvku až do výše 7600 korun a zkrátit si tak celkovou dobu čerpání nejvíce na tři roky.

Naposledy měnil podmínky Drábek

Pravidla naposledy výrazně měnil tehdejší ministr Jaromír Drábek (TOP 09) od roku 2012. Ten zjednodušil pravidla čerpání příspěvku, když dal rodinám k dispozici celkový limit ve výši 220 tisíc korun a nechal na nich, jak rychle - při dodržení výše zmíněných limitů - dávku vyčerpají.

Tato pravidla platí dodnes, přičemž rodiny mohou výši příspěvku měnit vždy po třech měsících. Dříve lidé mohli volit jen ze třech předem daných scénářů. Se sjednocením celkové částky ale zároveň došlo ke snížení celkově vyplacené částky u tříleté varianty zhruba o 16 tisíc korun.

