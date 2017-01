Přídavek na děti pro pracující rodiče má výrazně stoupnout, plánuje ČSSD

před 1 hodinou

Praha – Sociální demokraté navrhují výrazné zvýšení přídavků na děti rodičům, kteří pracují. Místo nynějších 500, 610 a 700 korun by se podle věku potomka vyplácelo 1000, 1100 a 1200 korun. Na dávku by měly dosáhnout navíc i rodiny s průměrným příjmem. Novinářům to dnes řekl předseda ČSSD a premiér Bohuslav Sobotka.

Návrh strana předloží koaliční radě. Pokud se na něm vládní politici shodnou, mohl by se dostat do už projednávané novely a přijmout do voleb.

Nyní se přídavky vyplácejí rodinám s příjmem do 2,4násobku životního minima. Nově by zvýšenou dávku podle plánů ČSSD měli dostávat pracující rodiče z domácností s příjmem do trojnásobku minima.

Sobotka uvedl, že by tak přídavek získalo o 300 000 dětí víc, nyní ho má asi 400 000 chlapců a děvčat. Zvýšení dávky a rozšíření okruhu rodin by si vyžádalo pět miliard navíc. Nyní se vyplácejí asi tři miliardy. Osmimiliardový roční výdaj podle Sobotky není "žádná závratná částka".

Se zvýšením přídavků na děti počítá návrh koncepce rodinné politiky, který připravilo ministerstvo práce. Původně počítalo se zdvojnásobením dávky na 1000, 1200 a 1500 korun pro všechny rodiny s příjmem do 3,5násobku životního minima. Celkem to mělo stát 13,2 miliardy ročně navíc.

Koncepce obsahuje i řadu dalších opatření. Ta ale ČSSD do voleb už prosazovat nebude. Chce je promítnout do svého volebního programu a usilovat o ně po volbách. Dokončit by se měly jen projednávané záměry, mezi které patří zavedení placené týdenní otcovské či delšího ošetřovatelského volna při péči o nemohoucí příbuzné.

autor: ČTK