Covidová záhada: Rekordní úspory vedou Čechy k zběsilým nákupům bytů, na cenu nehledí

Zájem o hypotéky je i přes druhou vlnu pandemie a částečně utlumenou ekonomiku extrémní, tvrdí banky. Dle hypoindexu, který trh s úvěry na bydlení dlouhodobě sleduje, trhne letošní rok možná i historický rekord. V době koronavirové krize je to něco, co nikdo nečekal. Na rozdíl od minulé recese totiž v té současné kontinuálně rostou i ceny nemovitostí. Jak si experti "covidový paradox" vysvětlují?

"Evidujeme přes pět tisíc žádostí o hypotéky v hodnotě přesahující 13 miliard korun. Zájem extrémně roste, za poslední měsíc a půl stoupl meziročně o 493 procent," říká tisková mluvčí Monety Zuzana Filipová.

Doplňuje, že mimořádná poptávka po hypotékách se týká nejenom sjednávání nových úvěrů na bydlení v rámci pobočkové sítě nebo sjednávání přes třetí strany, ale také refinancování stávajících hypoték.

Větší zájem lidí zadlužit se koupí bytu či domu potvrzuje i Česká spořitelna. "Meziročně na úrovni prvního pololetí registrujeme nárůst zájmu o nové hypotéky zhruba o 50 procent," říká mluvčí spořitelny Filip Hrubý. Podle něj je mezi žadateli část lidí, kteří si úvěr berou na nákup investičního bytu.

Jak vyplývá z dat hypoindexu, nejenom letošní září, kdy lidé sjednali hypotéky ve výši 22 miliard korun, ale i celý letošní rok jsou velmi úspěšné.

"Údaje za prvních devět měsíců letošního roku ukazují, že se letos hypotečnímu trhu navzdory pandemii koronaviru nadmíru daří. Banky již poskytly hypoteční úvěry za více než 172 miliard korun. Takový objem nesjednaly banky za první tři čtvrtletí ani v rekordních letech 2016 a 2017," říká Jiří Sýkora ze společnosti Fincentrum & Swiss Life Select, která hypoindex každý měsíc připravuje.

K překonání rekordu z let 2016 a 2017 stačí bankám podle něj do konce roku poskytnout hypotéky za necelých 53,5 miliardy korun.

Trh se chová jinak než v minulých krizích

Nad velkým zájmem o hypotéky kroutí hlavou snad všichni pozorovatelé české ekonomiky. Zvlášť když ceny nemovitostí navzdory koronaviru a recesi rostou.

"V České republice se ve druhém čtvrtletí zvýšily ceny bytů mezikvartálně o 1,6 procenta, což je mimochodem nejpomalejší růst za poslední dva a půl roku, nicméně i tak byly meziročně dražší o 7,7 procenta. Pokud se podíváme na vývoj cen starších a nových bytů, tak tentokrát se jejich tempo téměř srovnalo," říká Petr Dufek, analytik ČSOB.

Připomíná, že realitní trh tak v podstatě nereaguje tak jako v předchozích dvou recesích, kdy naopak byty zlevňovaly. "Důvodem jsou nejspíš levné peníze. A to nejenom z pohledu možnosti si je vypůjčit, ale především je investovat. Nedostatek investičních příležitostí v době záporných úrokových sazeb a negativních výnosů dluhopisů prostě zatraktivnil realitní trhy v některých zemích natolik, že se investice do bytů staly vyhledávanou příležitostí," vysvětluje analytik.

Ekonom České spořitelny Michal Skořepa nabízí další vysvětlení. Ale jak říká, omračující čísla sjednaných hypoték nemají cedulku s vysvětlením, takže lze pracovat jen s hypotézami.

"Souvislost s koronavirem může být například v tom, že po jarní karanténě a důrazu na práci z domova mnozí obyvatelé českých měst došli k závěru, že by si měli pořídit byt nebo dům, který bude větší nebo bude mít zahrádku, terasu, balkon či aspoň lodžii, zkrátka pár metrů čtverečních, kde se dá svobodně pobýt na vzduchu i během nejtvrdšího zákazu vycházení. Alternativně si mnozí z nás nejspíš ke svému stávajícímu městskému 'vězení' chtějí dokoupit ještě chatu, chalupu nebo byt na venkově či na horách," nabízí jednu z hypotéz Skořepa.

Domácnostem, které jsou schopny, třeba i cestou hypotéky, dát dohromady příslušný obnos, dodává podle něj odvahu prozatím jen velmi mírný nárůst nezaměstnanosti.

Další pramen silné poptávky nemusí podle ekonoma spořitelny s koronavirem souviset. "Mezi žadateli o úvěr jsou lidé, kteří berou nákup nemovitosti, nejčastěji malého bytu ve velkém městě, jako investici. Může jít o kupce, kteří se tak snaží ochránit své úspory před nízkými výnosy u jiných typů investic. Nebo může jít o odvážlivce, kteří si na takový nákup půjčí, protože jsou přesvědčeni, že úrokové sazby z hypoték jsou stále ještě zřetelně nižší než výnosy z pronajímání. Nebo můžeme narazit na zájemce, kteří podnikají už od 90. let, nyní své firmy prodávají a za utržené peníze nakupují byty například pro své děti," míní Skořepa.

Jenže právě investiční byty jsou pro trh trochu "nebezpečné". Trh s domy a byty se totiž může stát obětí "bubliny". "Tedy situace, kdy mnozí kupující získají pocit, že na koupi prostě nelze prodělat, protože ceny z nějakého ezoterického důvodu půjdou pořád jen nahoru, a to rychleji než u jiných typů investic. Ale dříve nebo později taková bublina praskne, ceny začnou padat zpět k 'realistickým' úrovním, často dokonce i pod ně, a mnozí investoři ošklivě prodělají," varuje Skořepa.

Prasknutí této bubliny je podle něj o to nebezpečnější, že by skrze následně zastavené investice do výstavby ohrozilo české stavebnictví. A skrze případné nesplácení hypoték by mohlo pošramotit i stabilitu českého bankovního sektoru a celé ekonomiky.

Bublina zatím nepraská, naopak, ceny dál porostou

Nicméně v následujících měsících ceny nemovitostí u nás pravděpodobně ještě porostou. Nabídka bytů je slabá, naopak poptávka silná, což znamená tlak na růst cen.

Jak podle Skořepy, tak podle Dufka růst cen nemovitostí v Česku v horizontu několika čtvrtletí výrazně nezpomalí, natož aby se přetočil do poklesu. "Na pokles cen bytů to ani navzdory ekonomickým problémům stále nevypadá. Vývoj na realitním trhu se tak může i nadále rozcházet s hospodářským cyklem, i když alespoň zpomalení růstu cen se zdá přece jen pravděpodobné," předpovídá Dufek.

Hypotéky jsou dostupnější než v minulých letech

Hypotéky jsou navíc díky krizi dostupnější. Česká národní banka už v dubnu uvolnila limity tří úvěrových ukazatelů pro posuzování žádostí o nové hypotéky. Limit výše hypotéky v poměru k hodnotě zastavované nemovitosti (LTV) zvýšila na 90 procent z 80 procent.

Poměr mezi měsíční splátkou veškerých úvěrů proti celkovému čistému měsíčnímu příjmu (DSTI) zvýšila ze 45 na 50 procent. Poměr výše dluhu a čistého příjmu žadatele o úvěr zrušila. A k tomu všemu ještě klesá průměrná úroková sazba, která má velký vliv na rozhodování lidí.

"Průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů v září klesla stejně jako v srpnu o čtyři bazické body a skončila na hodnotě 2,07 procenta. Za posledních šest měsíců se průměrná úroková sazba hypoték propadla o 0,37 procentního bodu. Od února loňského roku klesla již o téměř jeden procentní bod," uvádí Jiří Sýkora z Fincentra, který očekává navíc další pokles, protože banky dál hypotéky zlevňují.

S platností od 5. října snížila úrokové sazby hypotečních úvěrů skupina ČSOB, a to o 0,1 procentního bodu na 2,09 procenta. Za stejnou cenu nabízí od začátku října hypotéky i Raiffeisenbank. Od 14. října zlevnila hypotéky i Air Bank, a to o 0,2 procentního bodu na 1,99 procenta.

"Od minulého týdne, kdy jsme snížili sazby, vidíme nárůst počtu žádostí, a to jak u nových, tak i u refinancovaných hypoték. Nově také v pilotním režimu umožňujeme on-line ocenění nemovitostí u refinancovaných hypoték," říká tisková mluvčí Airbank Jana Pokorná, podle níž právě nízké sazby lákají do banky hodně zájemců.

"V příštím roce končí řadě lidí pětileté fixace a dá se očekávat, že si novou úrokovou sazbu někteří z nich budou chtít zafixovat už koncem letošního nebo začátkem nového roku, takže v jednom ze scénářů následujících měsíců počítáme s dalším nárůstem hypoték. Druhý scénář je ovlivněn externími vlivy. Pokud by na podzim stejně jako na jaře došlo k omezení pohybu lidí, zbrzdilo by to i okamžitou poptávku po hypotékách. Dá se ale očekávat, že stejně jako na jaře, kdy se jarní poptávka přelila do letních měsíců, by se to samé událo i na začátku příštího roku," dodává Pokorná.