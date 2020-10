Lidé musí opět začít splácet úvěry. K dalším odkladům splátek není podle bank důvod

Na konci října končí další z podpůrných opatření pro ty, které ekonomicky zasáhla pandemie - přestane platit moratorium na splácení úvěrů a hypoték. Podle údajů bank, na které se odvolává Česká bankovní asociace, se již většina klientů bezproblémově navrací k řádnému splácení. Poradenská společnost Moore Czech Republic ale upozorňuje, že až u třiceti procent všech dlužníků tomu tak být nemusí.

K obnovení moratoria v pondělí vyzvala Hospodářská komora, která ho zařadila mezi jeden ze svých návrhů kompenzací pro podniky. Česká bankovní asociace ale v prohlášení uvedla, že po zavedení dalších restriktivních opatření proti šíření koronaviru k tomu nevidí důvod.

Banky jsou podle ČBA připraveny řešit se zákazníky, kterým v říjnu skončí zákonný odklad splátek, případné potíže se splátkami úvěrů individuálně. Bude tedy již záležet na rozhodnutí banky.

Prezident ČBA Tomáš Salomon uvedl, že pokud banky zjistí u svého klienta možný problém, samy jej kontaktují. "Je nicméně potřeba, aby klienti bankám šli naproti a v případě, že tuší, že by se mohli dostat se splácením do potíží, svou banku sami co nejdříve kontaktovali," zdůraznil.

Také analytici z poradenské společnosti Moore Czech Republic, podle níž může mít problém se splácením svých finančních závazků až 30 procent všech dlužníků, doporučují, aby lidé při neschopnosti vrátit se k pravidelnému splácení úvěrů banku včas kontaktovali a domluvili se na individuálním splátkovém kalendáři nebo refinancování úvěru.

Na adresu podniků pak Radovan Hauk, partner této poradenské společnosti, uvedl, že by měly být schopny sestavit si realistický byznysový plán. "Vhodný plán by firmy měly v předstihu probrat se svými věřiteli. Mohou také zvážit možnost restrukturalizace odprodeje některých aktiv, anebo zmenšení rozsahu produktového portfolia. To může přinést nižší úvěrovou zátěž a možnost nadechnutí se pro další období podnikání," myslí si Hauk.

Šéf ČBA na Twitteru uvedl, že prodlužování plošných opatření nemá smysl, protože chce podle něj 90 procent klientů v moratoriu opět začít splácet.

Podle Salomona banky například připravují webové formuláře či komunikační rozhraní, skrze něž se na ně mohou obrátit ti, kteří se dostanou se splácením svých závazků do potíží.

Také guvernér České národní banky Jiří Rusnok v pondělí řekl, že očekává bezproblémový návrat ke splácení u dvou třetin až tří čtvrtin úvěrů, jejichž splácení bylo odloženo. Zároveň očekává mírný nárůst nesplácených úvěrů zhruba na pět až šest procent ze současných asi dvou až tří procent, což podle něj ale nepředstavuje problém pro udržení stability českého finančního systému.

Hrozba rostoucí nezaměstnanosti

Jak se bude jednotlivcům i firmám dařit ve splácení, bude záviset i na budoucím vývoji pracovního trhu. Hauk připomněl, že i přes nízkou míru nezaměstnanosti v uplynulých měsících se dá ke konci roku očekávat její růst. Ministerstvo práce a sociálních věcí odhaduje, že by se příští rok na jaře mohla dostat k pěti procentům. "Nejvíce zasažené obory jako cestovní ruch nebo gastronomie již nyní zaznamenávají stoupající počet nezaměstnaných," doplnil Hauk.

Banky k 25. září přijaly 401 223 žádostí o odklad splátek úvěrů, z toho celkem 358 936 jich schválily. Vláda odsouhlasila možnost odkladu splácení úvěrů a hypoték prvního dubna, bylo dobrovolné a nevázaly se k němu žádné poplatky. Pokud klient odložení využil, délka splácení úvěru se adekvátně prodloužila o dobu, po kterou bylo splácení přerušeno.

Jak také v minulých dnech upozornil hlavní ekonom Jakub Seidler, zatímco ještě do března vykazovaly nové spotřebitelské úvěry meziroční růst kolem pěti procent, poté začal jejich počet z titulu koronavirové krize klesat. Naopak novým úvěrům na bydlení se podle Seidlera až překvapivě daří, od ledna do srpna vykázaly meziroční růst 29 procent.

