SMS kód už nebude stačit. Platby kartou přes internet mají od ledna nová pravidla

Placení kartou na internetu bude od nového roku bezpečnější. Ovšem zároveň složitější pro klienty, kteří nemají chytrý telefon nebo nevyužívají internetové bankovnictví. Doposud jim stačilo například při nákupech v e-shopech vyplnit údaje z karty a zadat potvrzují SMS kód. Od ledna budou muset přidat ještě další ověření.

Na silné, dvoufázové ověření plateb kartou na internetu měly banky přejít už v září loňského roku. Řada z nich ale vzhledem k náročným požadavkům na počítačový systém nebyla na změnu připravena. A to jak u nás, tak ani v ostatních evropských zemích. Proto evropské úřady vydaly odklad povinnosti až do konce letošního roku.

Banky tak měly rok a čtvrt na to, aby většinu svých klientů namotivovaly k využívání internetového bankovnictví a zároveň vymyslely, jakým způsobem budou od ledna 2021 ověřovat klienty, kteří chtějí dál platit "postaru".

Jak to zvládla vaše banka a co po vás bude požadovat, si přečtěte v tabulce níže.

V současnosti při platbě na internetu většinou lidé zadávají číslo karty, dobu platnosti a tři číslice ze zadní strany u proužku s podpisem. Pak systém požádá o zadání jednorázového kódu, který přijde SMS zprávou na mobilní telefon.

Evropská směrnice PSD2 požaduje silnější ověření. Klade požadavek na použití dvou ze tří autentizačních faktorů. "Jedním z nich je něco, co uživatel ví, například heslo, PIN. Druhým je něco, co uživatel vlastní, tedy například mobilní telefon. A třetí faktor je něco, co uživatel je, tedy biometrický údaj. Potíž stávající praxe je v tom, že SMS se počítá do stejné kategorie jako samotný telefon, tedy něco, co uživatel vlastní. Je proto potřeba přidat k ověření ještě jeden faktor," vysvětluje technologický konzultant z PwC Martin Huňka.

Podle nových pravidel potvrdí klient po vyplnění údajů z karty platbu na mobilu přes bankovní klíč otiskem prstu, rozpoznáním obličeje nebo zadáním hesla. "Tedy v praxi tak, že místo potvrzovací SMS se v chytrém telefonu uživatele otevře notifikace, která vyzve zákazníka k otisku prstu nebo skenu obličeje. Tím se platba kartou potvrdí, podobně jako už dnes klienti bank potvrzují platby převodem," vysvětluje Huňka.

Složitější to právě budou mít klienti, kteří nemají chytrý telefon. "V tomto případě to asi bude méně uživatelsky přívětivé a klienti si budou muset zapamatovat speciální heslo či PIN, kterým budou vždy transakci ověřovat. Dojde tak k ověření dvěma faktory: něčím, co uživatel ví, a něčím, co uživatel vlastní," vysvětluje Huňka.

Například u České spořitelny, která má nejvíce klientů, bude nutné zadat v některých případech vedle údajů z karty a SMS kódu ještě takzvaný ePIN, který se vygeneruje v internetovém bankovnictví. Klienti, kteří ho nevyužívají, budou muset do bankomatu, kde si ePIN vyžádají.

Stejný způsob zvolila řada dalších bank. Některé ale uvádějí, že bez obsluhy internetového bankovnictví klienti v e-shopu od ledna už nezaplatí. Uvedla to například Hello bank a UniCredit Bank. Budou muset zvolit jiný způsob než platbu kartou, například platbu na účet.

Hlavní motivací evropské směrnice je zvýšení bezpečnosti. "Rostoucí počet podvodů i s léty osvědčenými metodami, k nimž patří například právě SMS, jen poukázal na dynamický vývoj na straně podvodníků a na skutečnost, že co bylo dříve považováno za etalon funkčního a bezpečného řešení, dnes už nemusí dostačovat," dodává odborník z PwC.