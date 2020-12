Analýza obličeje, rozpoznání hlasu. Pandemie firmy učí, jak ověřit klienta na dálku

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhne snížení daně z přidané hodnoty (DPH) na menstruační pomůcky. Uvedl to dnes server Blesk.cz. Vložky, tampony a další pomůcky by se podle návrhu ministryně posunuly ze základní sazby DPH 21 procent do druhé snížené sazby deset procent. Tato sazba nyní platí třeba na léky či dětskou výživu. Ministerstvo odhaduje náklady na snížení DPH pro menstruační pomůcky na 300 milionů korun.

O zvýšení dostupnosti menstruačních pomůcek požádal Schillerovou premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na rozhodnutí Skotska, které poskytne všem menstruační pomůcky bezplatně. Minulý týden na Twitteru Babiš uvedl, že u příjmově nejslabších by byl podobný krok možný i v Česku.