Máte více dětí, ušetříte na sociálním pojištění. Vláda schválila změnu, která má podpořit důchody

Vláda i přes nesouhlas ministra financí schválila návrh, který doporučila takzvaná důchodová komise. Zavádí odstupňování sazeb sociálního pojištění. Rodiče, kteří vychovávají více dětí, získají slevu na sociálním pojištění, aniž by si tím snížili budoucí důchod.

Praha - Rodiny s více dětmi dostanou od vlády Bohuslava Sobotky zřejmě další úlevy. Koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL schválila návrh ministerstva práce a sociálních věcí, aby jeden z rodičů získával slevy na sociálním pojištění za to, že vychovává s partnerem dítě. Návrh nyní zamíří do Poslanecké sněmovny.

Nižší odvody se mají týkat všech rodin s více dětmi bez ohledu na výši příjmu. Pokud má rodič průměrnou mzdu 27 220 korun, ušetří podle počtu dětí od zhruba čtyř set až po téměř 1800 korun měsíčně. Slevu na pojistném by podle návrhu směl uplatňovat vždy jen jeden z rodičů.

Chystaná novinka má podpořit rodiny ve snaze mít více dětí, což by do budoucna pomohlo celému důchodovému systému. Ten v Česku - zjednodušeně řečeno - funguje tak, že současným důchodcům platí důchody lidé v produktivním věku, tedy "děti platí rodičům" - byť neadresně. Děje se tak právě formou odvodů na sociální pojištění.

"Opatření má ulehčit celkovou finanční zátěž rodin v období výchovy nezaopatřených dětí, kdy rodiny tyto prostředky nejvíce potřebují a kdy zároveň s rostoucím počtem dětí dochází k výraznému růstu výdajů," vysvětlila již dříve záměr chystané změny ministryně práce Michaela Marksová (ČSSD). Podle ní přijdou slevy na pojistném státní rozpočet na zhruba tři miliardy korun ročně.

Zatímco lidovci návrh sociálních demokratů podporují, proti byl třetí koaliční partner - hnutí ANO. "Rodiny s dětmi podporujeme daňovým systémem, slevou na dani, daňovým bonusem nebo kombinací obojího. Ministerstvo financí tuto slevu každoročně navyšuje. Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje duplicitní systém zatěžující zaměstnavatele i stát s velkým rizikem chyb. Přidělává zbytečnou administrativu," vysvětluje lídr hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš.

Od čtyř dětí nulová sazba

Sazba pro odvod sociálního pojištění podle návrhu klesne jen na straně zaměstnance. Na část odváděnou zaměstnavatelem - tedy 21 procent ze mzdy - nebude mít vliv.

Podle dosavadní právní úpravy platí všichni zaměstnanci pojistné na sociální zabezpečení v jednotné sazbě 6,5 procenta. Nově by na této sazbě zůstali ti, kdo pečují o jedno dítě nebo žádné nemají. Pokud pečují o dvě děti, klesne jim sazba na pět procent, při péči o tři děti na 2,5 procenta. A při péči o čtyři a více dětí má sazba klesnout na nulu, takže pojistné by platil jen zaměstnavatel. Přesto by lidé s více dětmi dostali v budoucnu "plný" důchod.

Sleva má být jen dočasná - po dobu výživy dítěte ve společné domácnosti, tedy maximálně do 26 let věku.

Upravený návrh od komise

Návrh vychází z doporučení důchodové komise, kterou vede sociolog Martin Potůček. Ministerstvo ale několik věcí změnilo. Podle komise by mohli slevu uplatňovat oba rodiče. A také původně navrhovala, aby si bezdětní (a také rodiče, kteří už o děti nepečují) naopak na sociálním pojištění o procentní bod připlatili.

Ekonomové většinou české vládě doporučují, aby sociální pojištění snížila, protože je v Česku nadprůměrně vysoké oproti dalším nejvyspělejším zemím světa. Ukazuje to například srovnání OECD z roku 2014: Celkové náklady práce jsou podle něj v Česku nadprůměrné i přes to, že samotná daň z příjmů je podprůměrná. Mezi 34 hodnocenými státy skončilo Česko jako osmé nejdražší v případě bezdětného zaměstnance.

Za děti už je sleva na dani

Za výchovu dětí stát už dnes poskytuje slevu na dani z příjmů. Za první dítě si letos může jeden z rodičů od příjmů odečíst 13 404 korun za rok, za druhé dítě 19 404 korun a za třetí a další 24 204 korun.

Sleva přitom zároveň funguje i jako takzvaný daňový bonus. Ten se vyplácí lidem, kteří uplatňují daňové zvýhodnění na vyživované dítě a dostanou se poté do "záporné daňové povinnosti". Místo aby pak státu platili daň z příjmů, mohou od něj naopak získat peníze navíc.

