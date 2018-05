Žabka se zbavila ztrátových prodejen, teď chystá nové i mimo Prahu. Hledá franšízanty a prostory

před 1 hodinou

V současnosti patří do sítě Žabka 98 prodejen, což je téměř o třetinu méně než v roce 2013. Síť se ale poprvé dostala do zisku.

Praha - Síť obchodů s potravinami Žabka hledá další franšízanty a prostory pro nové prodejny. "Naším cílem jsou větší města ve vzdálenosti do 100 kilometrů od Prahy," říká Radim Lunda, generální manažer sítě prodejen Žabka. "Ještě v letošním prvním pololetí otevřeme minimálně další dvě prodejny," dodává bez bližších podrobností.

"Hodně však bude záležet na našich stávajících závozových trasách nebo na počtu otevřených obchodů v jednom městě. Například jezdit kvůli jedné prodejně do Hradce Králové by se nevyplatilo, ale zavážet zde tři obchody by mohlo být rentabilní," upřesňuje Lunda.

Žabka má prodejny především v Praze a okolí, čtyři obchody má v Plzni. Nejvzdálenější od hlavního města jsou dvě prodejny v Jihlavě. Z větších měst má ještě zastoupení v Mladé Boleslavi, Kutné Hoře, Táboře či Příbrami. Osamocená při pohledu na mapu zůstává prodejna v Lubenci u hlavní silnice z Prahy do Karlových Varů.

Dále než zmíněných zhruba 100 kilometrů od Prahy v nejbližší době Žabka expandovat nechce, na Moravě se tak neobjeví. "Naše podnikaní musíme řídit ekonomicky, znamenalo by to velké náklady na logistiku," uvádí Lunda.

Žabka v posledních letech zeštíhlela, restrukturalizace už ale skončila. V současnosti provozuje 98 prodejen, což je podle Lundy o zhruba třicet procent méně než před třemi lety. "Optimalizovali jsme počet obchodů, očistili jsme se o neprofitabilní prodejny," říká šéf sítě.

Ve finančním roce 2016/2017 se síť Žabka poprvé za devět let dostala do zisku. Vydělala 19 milionů korun, přestože tržby klesly meziročně o dvě procenta na 1,15 miliardy korun. Za zatím poslední finanční rok už ale tržby meziročně stouply o 10,6 procenta na 1,27 miliardy korun, dodává Lunda.

Jedním z limitů, s nimiž se Žabka potýká, jsou vhodné prostory. "Pro naše podnikání potřebujeme zajímavé lokality s větším počtem zákazníků a velikost obchodu, která je v ideálním případě mezi 80 až 120 metry čtvereční," upřesňuje Lunda.

"Druhým limitem jsou pro nás lidi. Ať už přímo ve vztahu k nám, což jsou franšízanti a nebo jejich zaměstnanci. Ani bez jedné skupiny se efektivně podnikat nedá," popisuje.

Žabka nadále intenzivně hledá nové franšízanty pro své stávající i nově chystané obchody. Klíčovou roli by v tomto případě měla hrát loajalita zaměstnanců, uvádí firma.

Obchody Žabka mimo jiné sázejí i na delší otevírací dobu, nabízejí třeba také vyzvednutí zásilek od PPL. Většina prodejen je provozována formou franšíz.

Řetězec Žabka vznikl v Polsku, odkud jej investiční skupina Penta od roku 2008 přenesla i do Česka. Na přelomu let 2010 a 2011 pak síť 128 prodejen Žabka a Koruna koupil řetězec Tesco a později zařadil pod dceřinou firmu Tesco Franchise Stores.