Mobilem už zaplatíte i s Českou spořitelnou. Ryba umí jednorázovou kartu, není ale pro všechny

Nová aplikace Saifu má zatím podstatná omezení, spořitelna ji ale chce vylepšovat. Moderní platby mobilem zavádějí i ostatní banky.

Praha - Česká spořitelna, největší tuzemská banka podle počtu klientů, dohání konkurenci a spouští bezkontaktní placení mobilem u obchodníků. Novou aplikaci nazvanou Saifu si lze od srpna stáhnout prostřednictvím Google Play.

Podobně jako u konkurence je služba omezena jen pro systém Android, nepodporuje tedy systém iOS telefonů iPhone. Na klienty České spořitelny ale čeká ještě jedno podstatné omezení. Do aplikace si mohou "nahrát" zatím jen debetní kartu od asociace Visa. Lidé s debetní kartou od MasterCard nebo jakoukoliv kreditní kartou si ještě musí počkat.

Spořitelna zatím překvapivě neintegrovala mobilní platby do zcela nového systému mobilního bankovnictví George, jehož ostrý provoz spustila letos na jaře. Chystá to na rok 2019, kdy už by také měla fungovat podpora ostatních platebních karet. Přihlašování do aplikace nicméně probíhá prostřednictvím údajů pro George nebo Servis 24.

Jednorázová karta i slevový program

Saifu nabízí i užitečnou možnost vygenerovat "jednorázovou platební kartu", jejíž číslo zanikne hned po provedení platby. Praktické využití může najít při platbách v některých e-shopech, které nedostatečným způsobem chrání zákaznická data nebo si klient není jejich důvěryhodností stoprocentně jistý. Jednorázová karta zabrání tomu, aby někdo zneužil její údaje v budoucnu pro další platby.

Aplikace nabízí také zapojení do slevového programu s více než sto partnerskými obchodníky, nechybí samozřejmě zobrazení historie plateb nebo zůstatku na účtu. Mobilem pak lze platit všude, kde přijímají klasické platební karty - není potřeba speciální terminál.

Už při loňské prezentaci zkušební verze systému George hovořili zástupci banky o tom, že pro mobilní platby chystají jak samostatnou aplikaci, tak zřejmě i zapojení do "univerzálních" služeb Google Pay či Apple Pay.

"Vývoj vlastní aplikace nám dal možnost mít plnou kontrolu nad funkcionalitami, které nabízí. Vlastní aplikace je pochopitelně také efektivnější z hlediska provozních nákladů," vysvětluje mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Bonusem pro klienty jsou podle něj třeba právě možnost jednorázové virtuální karty nebo zapojení do slevového programu.

"Předpokládáme, že v průběhu roku 2019 nabídneme bezkontaktní platby přímo v rámci mobilní aplikace George. Pokračujeme v jednáních s představiteli společností Google a Apple o potenciálním využití platebních aplikací Google Pay a Apple Pay v rámci mobilní aplikace George," dodává Hrubý.

Je tedy možné, že součástí George pak bude spíše Google Pay, případně jeho verze pro Android, zatímco samostatnou aplikaci Saifu nabídne spořitelna jen jako alternativu.

Stupidizace aplikací v České spořitelně dosáhla vrcholu. Nová aplikace Saifu (proč zase další samostatná??) pro placení bezkontaktně mobilem obsahuje animovanou rybičku. Doufám, že nebude jako Clippy: "Vypadá to, že chcete platit mobilem!" pic.twitter.com/jMMxJVvoNU — Tomáš Holčík (@holcik) August 8, 2018

Přidává se většina bank

Už od začátku tohoto desetiletí testovaly tuzemské banky mobilní platby prostřednictvím technologie NFC, tehdy však k tomu potřebovaly spolupráci mobilního operátora.

Novější technologie se teď obejde bez podpory operátora, stačí telefon se systémem Android a čipem NFC. Už v roce 2016 přišla ČSOB s aplikací nazvanou NaNákupy, vlastní řešení nabídla i Komerční banka.

Loni v listopadu se první tuzemské banky - Moneta, mBank a J&T - přidaly ke službě Google Pay (Android Pay). Její výhodou mimo jiné je, že si uživatelé nemusí stahovat samostatnou aplikaci, zejména střídají-li více karet od různých bank. Poté se přidala i Komerční banka, která tak nahradila vlastní aplikaci.

Naopak pro samostatné řešení nazvané My Air se rozhodla Air Bank. Kromě výhod, které jsme zmínili už u České spořitelny, umožňuje vlastní aplikace mít plnou kontrolu nad daty klientů - nejsou tedy automaticky sdílena a využívána třetí stranou (Googlem).

Placení prostřednictvím Google Pay nabídne i Fio banka, podle aktuálního vyjádření mluvčího Zdeňka Kováře to bude "do konce letošního roku". Také mluvčí UniCredit Bank Petr Plocek potvrzuje, že banka "připravuje řešení prostřednictvím Google Pay", bližší termín ale neuvedl.

V prvním čtvrtletí roku 2019 se chce ke standardu Google/Android Pay připojit i Equa bank. Propojení své aplikace NaNákupy s Google/Apple Pay chystá také ČSOB, potvrzuje její mluvčí Patrik Madle.

Jedinou z větších bank, která zatím mobilní platby neslibuje, je Raiffeisenbank. "O zavedení těchto služeb neuvažujeme, nicméně zájem mezi klienty průběžně analyzujeme," říká mluvčí Petra Kopecká.