Čtyři různé banky v jedné mobilní aplikaci. Creditas umožní ovládat více účtů i cizím klientům

Na tuzemském bankovním trhu se rozmáhá takzvaný multibanking, možnost ovládat účty z jedné mobilní aplikace u různých bank. Po Monetě jej od září spustí pro veřejnost i banka Creditas. Novinkou je, že aplikaci budou moci využívat i lidé, kteří nejsou jejími klienty.

Praha - Po Monetě Money Bank, která ve své aplikaci Smart Banka umožnila už v květnu zobrazování pohybů na účtu u ČSOB, České spořitelny, Air Bank a později i mBank, nyní se svou vícebankovní aplikací přišla i Creditas.

Její aplikace Richee umožňuje z aplikace vedle účtu u Creditas ovládat i účty u Fio, Equa a Air Bank. Mobilní službu v tuto chvíli používají v pilotním režimu vybraní zaměstnanci banky a další testeři, od září by měla být dostupná široké veřejnosti.

Už během léta, tedy před zpřístupněním aplikace veřejnosti, by skrze aplikaci Richee mělo být možné nahlížet do účtu u České spořitelny a právě Monety Money Bank. Creditas už začátkem letošního roku umožnila multibanking ve svém internetovém bankovnictví.

Hlavním rozdílem mezi aplikacemi Monety a Creditas je to, že produkt od Creditas je nezávislý na své mateřské bance - uživatel může aplikaci využívat, i když nemá s bankou žádný smluvní vztah. "Aplikaci jsme stavěli tak, abychom nenutili nikoho být klientem banky," vysvětluje Kamil Rataj, místopředseda představenstva Creditas.

Z pohledu banky je to logický krok. Creditas má bankovní licenci teprve od října 2016 a s počtem 45 tisíc klientů patří mezi menší peněžní ústavy. "Věříme, že tím můžeme zaujmout i jinou cílovou skupinu," vysvětluje Jan Jeřábek, šéf retailového bankovnictví Creditas.

Aplikace by podle něj měla být zajímavá spíše pro mladší zákazníky. Všem, kdo ji budou využívat, bude banka moci nabízet vlastní produkty, například zřízení vlastního běžného účtu pod značkou Richee a také vydání platební karty.

Některé prémiové funkce v aplikaci by podle Rataje mohly být do budoucna i zpoplatněné. Creditas chce aplikaci postupně rozšiřovat a umožnit v ní třeba i bezkontaktní platby pomocí NFC čipu, což je funkcionalita, která už u řady tuzemských bank funguje.

U Monety je situace opačná, pro využívání její aplikace Smart Banka musí mít uživatel u této banky účet. Tato podmínka by však časem měla odpadnout. Běžný účet u Monety lze navíc zařídit přímo v aplikaci bez toho, aby klient chodil na pobočku. Moneta je navíc se zhruba milionem klientů z tohoto pohledu čtvrtým největším peněžním domem na českém trhu.

U aplikací obou bank je v tuto chvíli možné do účtu pouze nahlížet, do konce roku však chtějí obě banky umožnit z aplikace i zadávání plateb. Zatímco Creditas mluví o říjnu 2018, v případě Monety by mělo ke zprovoznění dojít do konce roku.

Z obou aplikací by se tak stala plnohodnotná "multibankovní platforma", tedy služba, která umožňuje z jednoho místa ovládat po všech podstatných stránkách všechny potřebné účty.

Multibanking připravují ve svých mobilních aplikacích či internetovém bankovnictví i další finanční instituce včetně největší české banky dle počtu klientů - České spořitelny. "Do konce roku si klienti v našem bankovnictví George budou moci připojit účty z jiných bank," předestírá Filip Hrubý, tiskový mluvčí České spořitelny. Ve hře je podle něj i možnost připojit účty nejen z tuzemských, ale i slovenských bank.



Vznik aplikací na ovládání více bankovních účtů je jedním z důsledků nového zákona o platebním styku, který do české legislativy převádí evropskou směrnici s poněkud krkolomným názvem PSD2. Zákon začal platit letos v lednu a banky v souladu s ním musí umožnit ostatním bankám, ale i nebankovním společnostem s příslušnou licencí přístup do některých částí svého informačního systému.

V praxi to funguje tak, že pokud s tím klient souhlasí, může jiná banka či třeba licencovaná softwarová společnost zobrazit ve svém programu či aplikaci jeho zůstatek na účtu, pohyby na účtu či z něj umožnit zadat platbu.

Pro banky tato povinnost působí jako dvousečná zbraň. Na jednu stranu mohou do svého internetového a mobilního bankovnictví zapojit i účty od jiných bank, na druhou stranu může stejný krok udělat jiná banka či technologická společnost (ať už typu Googlu či menší startupové firmy) a obrat je tak o přímý kontakt se zákazníkem v digitálním světě.