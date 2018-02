Lidl znovu "nakopává" trh. Razantně zvedá mzdy a nabízí kratší úvazky

AKTUALIZOVÁNO před 1 hodinou

Prodavačka, která v březnu začne pracovat v řetězci, dostane za měsíc práce 28 000 Kč. Průměrný plat v Česku je přitom na této pozici necelých 17 000 Kč.

Praha - Lidl po roce opět rozhýbává napnutý pracovní trh. Od března zvedne mzdy svým pracovníkům o pětinu. Nová pokladní či prodavačka si už měsíc po nástupu do prodejny vydělá 28 tisíc korun. Po dvou letech práce si už bude odnášet 30 tisíc. Zároveň budou mít možnost v ještě větší míře využívat výrazně zkrácené úvazky, nově i 25 hodin týdně.

Nová nástupní mzda 28 tisíc korun při úvazku čtyřicet hodin týdně platí pro celou Českou republiku, pouze v Praze a okolí zůstává kvůli specifickým podmínkám na pracovním trhu o něco vyšší, a to 29 143 korun. Po dvou letech mzda stoupne na 30 286 Kč (v Praze a okolí na 31 429 Kč). Mzdy se zvedají o pětinu jak nově přicházejícím lidem, tak i stávajícím pracovníkům.

"Chceme být nejatraktivnějším zaměstnavatelem v oboru, to znamená volbou číslo jedna pro ty nejlepší. Výborné ocenění velmi náročné práce přitom považujeme za základ, proto jsme se rozhodli pro další krok," říká ke zvýšení mezd generální ředitel Lidl Česká republika Pavel Stratil.

Nové mzdy Lidlu převyšují výrazně celorepublikový průměr, a to o 80 procent. Web Platy.cz uvádí průměrnou mzdu u pozice prodavač 16 630 korun a u pokladní 16 330 korun (nerozlišuje ovšem třeba mezi řetězci a ostatními prodejnami). Lidl tak nabízí nejvyšší výdělky na českém trhu. Redakce nyní oslovuje další řetězce, zda na krok společnosti zareagují, aby nepřišly o své nejlepší zaměstnance.

Odboráři zvýšení mezd chválí. "Každé navýšení mezd považujeme za pozitivní. Jak budou na krok Lidlu reagovat ostatní řetězce, je otázka, neboť v minulém období už mzdy razantně navyšovaly," říká šéfka Odborového svazu pracovníků obchodu (OSPO) Renáta Burianová.

Lidl si vedle získání nejlepších pracovníků z maloobchodním trhu slibuje, že zvedne celkový počet svých zaměstnanců. Nyní pro něj pracuje více než deset tisíc lidí, v následujících třech letech bych jich chtěl mít zhruba o dva tisíce víc.

Nové kratší úvazky

Vedle růstu mezd však společnost nabídne svým lidem také další benefity, a to možnost pracovat na ještě kratší úvazky než dosud. Právě po kratší pracovní době totiž volá stále větší počet potencionálních uchazečů o místo, kterých je kvůli nejnižší nezaměstnanosti v Evropě na českém trhu nedostatek.

Lidl se snažil tomuto trendu vyjít vstříc už loni, kdy nabídl úvazky na 30 nebo 35 hodin týdně. "Nyní jdeme ještě dál a nově nabízíme i úvazky 25 hodin týdně a dáváme tak šanci například i matkám s malými dětmi," říká Stratil. Kratší úvazky se podle něj setkaly s velkým ohlasem. Nástupní mzda při nejčastěji využívaném úvazku 35 hodin týdně činí přitom v celé ČR nově 24 500 korun, při třicetihodinovém úvazku pak 21 000 korun.

Podle Burianové je však důležité, aby zkrácené úvazky byly dobrovolné. "V opačném případě snižují mzdy, což samozřejmě pozitivní není," říká šéfka OSPO.

Kromě prodejen zvyšuje Lidl podobným způsobem i mzdy ve svých logistických centrech. Ta provozuje v Brandýse nad Labem, Cerhovicích, Měříně a Olomouci. Nástupní mzda na základní pozici kompletáře činí při plném úvazku v celé zemi nově 36 000 korun, což je také o pětinu více než dosud.

Když Lidl zvedl loni nástupní mzdy o čtvrtinu, vyvolal tím pozdvižení na maloobchodním trhu. Razantní nárůst platů donutil ke zvyšování výdělků i ostatní potravinové sítě. Některé dokonce i dvakrát.

Ohledně budoucího zvedání platů jsou nyní potravinové sítě zatím zdrženlivé a vyjadřují se spíš k minulosti. "Za uplynulých 12 měsíců jsme navýšili mzdy provozním kolegům v prodejnách o 32,5 procenta (loni to bylo dvakrát, celkem o 13,5 procenta). Naposledy jsme navyšovali k prvnímu lednu tohoto roku, to bylo v průměru o 19 procent a polepšili například prodavači, pokladní, zelináři, řezníci či skladníci," říká Jiří Mareček, ředitele komunikace řetězce Albert. Investice do mezd se podle něj kvůli tomu zvedly o více než půl miliardy korun.

"Chceme být atraktivní zaměstnavatel, mzdy proto navyšujeme průběžně. Úpravy jsme provedli v předchozích letech a plánujeme je i v tom stávajícím. Mzda našich zaměstnanců je ovlivňována také výplatou například 13. mzdy, vyššími příplatky než jsou zákonem stanovené, poskytováním stravenek a podobně," uvedla mluvčí sítě prodejen Pavla Hobíková. Ostatní řetězce se zatím nevyjádřily.

Společnost Lidl vstoupila na český trh v červnu 2003. Spolu s řetězcem Kaufland spadá pod německou skupinu Lidl & Schwarz-Gruppe. V Česku nyní provozuje 236 prodejen a od září i e-shop.

Prodejny nabízejí hlavně privátní značky (tvoří 80 % sortimentu). Tato strategie se firmě vyplácí, ve finančním roce 2015/2016 dosáhla rekordního zisku před zdaněním ve výši 4 miliard Kč (tržby stouply na 38,3 miliardy Kč). Firma se tak stala nejziskovějším řetězcem v zemi. Letos vyhrála v soutěži Obchodník roku v kategorii hypermarketů a supermarketů.