Nejlepší prodejny v Česku: Uspěl Auto Babiš či Lidl, projděte si výsledky soutěže

Auto Babiš, zlínská prodejna sítě Siko koupelny a Lidl v Mnichově Hradišti. To jsou tři podniky, které nejvíc zabodovaly ve druhém ročníku soutěže nazvané Diamantová liga kvality. Velkou váhu v hodnocení měl utajený nákup - takzvaný mystery shopping.

Praha - Svaz obchodu a cestovního ruchu a ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásily vítěze druhého ročníku soutěže o nejlepší prodejnu.

Nejvíce bodů v Diamantové lize kvality získala společnost Auto Babiš ze středočeských Mnichovic. Hned za ní skončila zlínská prodejna Siko koupelny a v kategorii obchodů s převahou potravin získal největší skóre Lidl v Mnichově Hradišti.

Do druhého ročníku se zapojilo 41 prodejen. Stejně jako v prvním ročníku soutěže, jejíž vítězové byli vyhlášeni v listopadu 2016, se i tentokrát přihlásily konkrétní prodejny maloobchodních řetězců Albert,Tesco, Globus a Lidl. Navíc se k nim přidaly také obchody Kaufland, Penny Market a Makro Cash & Carry.

Zcela nově se pak soutěže zúčastnily síť drogerií Rossmann, síť Siko koupelny a prodejna Auto Babiš. Právě ta získala nejvyšší skóre - 198 bodů z 200 možných.

Další dva vítězové - Siko koupelny a Lidl - získaly jen o tři body méně. Všechny tyto tři prodejny se tak dostaly do nejvyššího pásma soutěže, tedy do kategorie nad 195 bodů. Spolu s s vítězstvím v Diamantové lize kvality si odnesly také Cenu za vynikající kvalitu České společnosti pro jakost.

"Tato cena akcentuje vynikající úroveň a naprosto výjimečnou kvalitu ve všech hodnocených kritériích," zdůrazňuje Miroslav Jedlička, čestný předseda České společnosti pro jakost.

Ne všechny z 41 prodejen, které se přihlásily, si však odnesly certifikát Držitel ocenění Diamantové ligy kvality, který jim dává právo používat ochrannou známku po dobu dvou let. Toto potvrzení může získat jen prodejna, která v bodování získá minimálně 150 bodů - tentokrát se to povedlo 36 z nich.

Jak se hodnotilo

"Prodejny byly důkladně hodnoceny nezávislými auditory na základě celé škály parametrů, ať už šlo o legislativní pravidla, hygienické podmínky nebo kulturu prodeje," přiblížuje princip hodnocení Pavel Mikoška, viceprezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR pro obchod.

Prodejny přitom posuzoval "neznámý zákazník", který při své návštěvě hodnotil tři základní kritéria zákaznické spokojenosti. V prodejnách s potravinami to byl celkový vzhled obchodu i jeho jednotlivých úseků, kvalita zboží a úroveň služeb. U nepotravinových prodejen to vedle vzhledu prodejny byla kvalita sortimentu a kvalifikovanost personálu.

Další část hodnocení dělali dva na sobě nezávislí porotci, kteří prováděli v nominovaných prodejnách neohlášený audit. Při návštěvě se zaměřovali na dodržování legislativních pravidel, komplexnost doplňkových služeb, hygienickou dokonalost prodeje potravin a na úroveň nastavení a dodržování vlastních firemních pravidel.

Součástí přihlášky do soutěže byl také sebehodnotící dotazník. V něm každá prodejna mimo jiné uvedla své hlavní důvody (například realizované inovace, důvěra zákazníků, péče o místní komunitu), jimiž se odlišuje od konkurence a které ji nominují do soutěže k získání značky.

"Na základě pozitivních ohlasů po prvním ročníku jsme se rozhodli soutěž rozšířit a zavést kromě kategorie Food (potraviny - pozn. red.) nově také Non-Food (nepotravinářský sortiment - pozn. red.)," říká Marta Nováková, prezidentka Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR.

"Do celorepublikového klání chceme postupně zapojit co největší množství prodejen, aby mohly ukázat, jak na tom jsou s kvalitou poskytovaných služeb, šíří sortimentu a vstřícností k zákazníkům," dodává Nováková. V dalších ročnících by se tak podle ní měly v soutěži objevit také hotely, restaurace a další oblasti cestovního ruchu (například cestovní kanceláře a agentury, ski areály a další).

Menší obchody se do Diamantové ligy kvality příliš nehlásí. Mají vlastní akci, kterou organizuje "jejich" Asociace českého tradičního obchodu. Ta oceňuje vedle vzhledu prodejny a komfortu nakupování hlavně český původ zboží a také tradici (podnik musí mít sídlo v české republice a jeho zástupci musí mít České občanství, český musí být také základní kapitál).

Titul Tradiční český obchod získalo nově právě dnes 35 nových obchodů. Celkem se tímto certifikátem pyšní téměř sedmdesát prodejen působících hlavně v menších městech a obcích..

Úspěšné obchody z druhého ročníku Diamantové ligy kvality:

Prodejny, která získaly 195 a více bodů:

Nepotravinářské:

Auto Babiš, Mnichovice, Ondřejovská 700

Siko koupelny Zlín, OC Centro II, tř. 3. května 1205

Potravinářské:

Lidl Mnichovo Hradiště, K Vořechu 1494

Prodejny, která získaly 180 a více bodů:

Nepotravinářské:

Rossmann, OC Breda, U Fortny 10, Opava;

Rossmann, Florentinum, Na Florenci 15, Praha 1

Siko koupelny Olomouc, Kafkova 37

Siko koupelny Praha 5, Helsinská 1

Potravinářské:

Albert Moravský Krumlov, Znojemská 362

Globus Havířov, U Skleníků 1490

Kaufland Brno-Slatina, Řípská 1476

Lidl Brno-Líšeň, Trnkova 3071

Lidl Hostivice, Čsl. armády 488

Makro Cash & Carry Praha 5, Jeremiášova 1249

Penny Market Praha 1, Revoluční 7

Tesco Praha 5-Zličín, Skandinávská 144

Prodejny, která získaly 150 a více bodů

Nepotravinářské:

Rossmann, Masarykovo nám. 35, Kyjov

Rossmann, OC Forum Karolina, Jantarová 4, Ostrava

Rossmann, OC Plaza, Radčická 2, Plzeň

Siko koupelny Brno, Skandinávská 8

Siko koupelny Liberec, Sousedská 626

Potravinářské: