Kaufland vítá Valentýna syrovým srdcem, černý humor rozděluje zákazníky

Svatý Valentýn je podle obchodního řetězce "nejblbějším svátkem" roku.

Praha - Obchodní řetězec Kaufland rozjel nezvyklou kampaň ke svátku zamilovaných. Reklama namířená proti romantice a "přitroublým americkým svátkům" láká zákazníky na oslavy svatého Valentýna krvavým vepřovým srdcem. Ve videospotu pak dva zamilovaní takové srdce rozkrájí a uvaří.

"Užijte si nejblbější svátek" - tak láká řetězec na svých stránkách k oslavě Valentýna a vedle personifikovaného obrázku syrového srdce vyzývá návštěvníky, aby si vybrali hlášku, která jim nejvíce k oslavě zamilovaných sedí. V nabídce jsou například slogany "Na Valentýna mám alergii", "Láska spaluje", "Nezapomeň narazit hasičák" či "Láska je jako bonboniéra - nejdříve je sladká a pak se vám z toho zvedne kufr".

Řetězec, který patří spolu s Lidlem do německé maloobchodní skupiny Schwarz, zároveň vyzývá ke sdílení kampaně na sociálních sítích s tagem Rozehřej srdce.

Kontroverzní reklama spustila na Facebooku protichůdné reakce. Podle části návštěvníků je nechutná, podle ostatních naopak bezvadná.

"To je trapné. Chápu, že každý Valentýna nemusí, ale tohle je tedy ubohé," svěřuje se například Lada Schullerová.

"Boží :) Nevím, jestli to vaše cílovka pobere, ale mně se to líbí…" reaguje naopak Adam Jurák. A drsný humor oceňuje i Leona Nagyová. "Černý humor, moje krevní skupina," říká.

Vedle hodnocení kampaně se lidé zamýšlejí i nad tím, zda je etické krvavé srdce zobrazovat. "To zvíře nedobrovolně položilo život, aby si lidstvo nacpalo pupek, tak by to aspoň chtělo kapku důstojnosti. Kdyby to bylo srdce pejska, tak to by byli všichni v šoku. Tohle se vážně nepovedlo," míní uživatelka s nickem Zu Zana.

U jiných lidí však syrové srdce naopak vyprovokovalo chuť k jídlu. "Srdce na smetaně a houskový knedlík bych si hned dala," píše Zdenka Kohutová.

Marketingový expert: Je to divočina

Rozpačitý je z kampaně i marketingový expert Marek Hlavica, šéf Asociace komunikačních agentur. "Fotografie syrového masa tak nějak obecně nepatří k tomu, na co se člověk rád dívá. Po pravdě nevím, co kampaň sleduje. Zda se má zvednout poptávka po vepřovém srdci, nebo posílit image značky. Pokud to druhé, pak je to zajímavý test, kolik procent cílové skupiny obchodníka jsou opravdu tvrďáci," říká.

Možná podle něj šlo o kontroverzi samu a zadání znělo: Udělejte něco šokujícího. "Pak to sedí. Jen úplně nevím, proč vlastně," dodává.

Tomáši Bučinovi z agentury Provocado se kampaň řetězce zamlouvá. "Je to divočina, o tom není sporu. Tématem kampaně je parodie a vtip. V kontextu dost unylých kampaní zaměřených právě na klasické podání Valentýna nemám pochyby, že bude kampaň Kauflandu vypadat čerstvě a zaujme," říká.

Řetězec sice na první pohled není firma plná marketingových "punkerů", ale česká pobočka podle něj má odvahu občas vystoupit ze zaběhnutých stop. Divoký spot ukázala už na Velikonoce v roce 2015 a o rok později se do parodie pustila i před Vánoci.

Mluvčí řetězce na otázky, co Kaufland kampaní sleduje, zatím neodpověděla. Řetězec však už minulý čtvrtek, kdy na Facebook umístil slogan "I love Kaufland" a slovo "love" nahradil syrovým srdcem, vysvětloval, že "letos by rád podpořil i ty, kteří mají Valentýna plné zuby a považují jej za nesmyslný svátek".

Vepřové srdce řetězec standardně v letáku nenabízí. O jeho současné nabízené ceně 66,90 koruny za kilogram tak nelze říci, zda je výhodná.

"Vepřové srdce není standardní slevová položka. Naposledy bylo v akci v roce 2015 a to stálo 59,90 koruny," říká Zuzana Štěpánková z portálu AkčníCeny.cz, který sleduje slevové akce desítek řetězců v Česku.

