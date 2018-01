Kaufland zakázal pít zaměstnancům v prodejně. Byl to omyl, výjimky platí, omlouvá se

před 6 hodinami

Interní nařízení Kauflandu zaměstnancům bezpodmínečně zakazuje jídlo a pití na pracovišti. Mluvčí společnosti však tvrdí, že zaměstnanci u sebe dále mohou mít lahev s vodou.

Praha - Interní nařízení obchodního řetězce Kaufland zakazuje od letošního roku všem zaměstnancům bez výjimky konzumovat jídlo a pití na pracovišti. Musí k tomu využít pouze společenskou místnost nebo kuřárnu. Fotografie dokumentu se objevila také na Facebooku.

Podle nařízení se nesmí žádný zaměstnanec obchodu (pokladna, pult, informace, sklad) na pracovišti napít, a to ani v létě. Pokud během práce pít musí, pak je nutné, aby doložil potvrzení od lékaře.

A v Kauflandu už se zaměstnanci nenapiji Zveřejnil(a) Přiznání prodavačů dne 02. Leden 2018

Na sociálních sítích, kde se obrázek objevil anonymně ve skupině Přiznání prodavačů, se rozjely diskuse. Zastánci zaměstnanců vysvětlují, jak je náročné zůstat na pokladně bez pití. Oponenti zase připomínají, že podobné zákazy fungují jinde už měsíce či roky.

"Každý zaměstnanec má nárok na dva nádechy a dva výdechy za hodinu. Hrubé porušení se trestá!" komentuje s nadsázkou zákaz uživatel Facebooku s nickem Márthy Prokešová.

Uživatel Martin Krásenský se zase ptá: "Platí to i pro management? :)) Je na čase, aby se lidi nechovali jako ovce a prostě z takových podmínek odešli, jinak se pití nakáže až po pracovní době."

Za pravdu řetězci naopak dává Honza Hegenbarth. "Mně to dává smysl… když mám žízeň, zajdu se napít do zázemí. Představa, že každý zaměstnanec má na prodejní ploše někde vystavenou svoji lahev a stojí opřený o regál a pije, není úplně ok. Zamyslete se nad tím, proč se to děje a jak byste reagovali jako majitelé firmy vy."

Na zákaz zareagoval Odborový svaz pracovníků obchodu (OSPO), podle něhož je takový zákaz neetický. "Kdyby skutečně platil, bylo by to absurdní a lidsky nepřijatelné," říká předsedkyně svazu Renáta Burianová.

Vedení personálního oddělení Kauflandu však podle ní odbory ujistilo, že zaměstnanci neutrpí v důsledku mylně vydaného zákazu žádnou újmu. Pokladní se budou nadále moci na svém pracovním místě napít z lahví, které jim poskytuje sám zaměstnavatel.

"Musím s politováním konstatovat, že opatření uvedená ve zmiňovaném sdělení byla zavádějící a je pochopitelné, že mohla vyvolat u našich zaměstnanců nevoli," řekla on-line deníku Aktuálně.cz mluvčí společnosti Kaufland Renata Maierl.

Vedení Kauflandu ujišťuje, že aktuální zákaz stravování a pití na pracovišti má výjimky: na pokladnách a informacích smí mít zaměstnanci vlastní lahev, stejně jako ve skladu, pekárně i u obslužného pultu. Pití musí být pouze vždy na určeném místě.

Novou verzi interního sdělení pak firma zveřejnila i na svém webu.

"Jménem společnosti Kaufland se všem zaměstnancům za toto nedopatření omlouváme. Spokojenost našich zaměstnanců a příjemné pracovní prostředí jsou pro naši společnost zásadní," dodává mluvčí Renata Maierl.