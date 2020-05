Bageterie vsadila na neoblíbenou soutěžící. Smršť negativních reakcí firmu vyděsila

Nezvykle silnou vlnu nevole mezi lidmi vzbudilo oznámení českého řetězce bageterií Boulevard, že do své nabídky zařadí bagetu od soutěžící Pavlíny z kulinářské show MasterChef Česko. Uživatelé na sociálních sítích řetězci houfně vzkazují, že si bagetu nikdy nekoupí, nebo se jeho restauracím dokonce raději zcela vyhnou. Důvodem má být značná neoblíbenost soutěžící mezi širokou veřejností.

"Máme svého vítěze! Přesněji vítězku Pavlínu, která po Petrovi a Pavlovi vyhrála MasterChef Česko výzvu o tu nejlepší bagetu. A všichni už jistě víte, co to znamená. Vítěznou bagetu Kuře & salsa podle Pavlíny, která si získala i přísné porotce, můžete ochutnat už zítra u nejbližšího BB výdejového okénka nebo si ji objednat s rozvozem na bbdomu.cz. My už ji ochutnali a je opravdu na co těšit," uvedla bageterie ve středu na svém facebookovém profilu k limitované nabídce.

S příspěvkem, který stačil během několika hodin nasbírat tisíce komentářů, ovšem u uživatelů narazila.

"Už jen z principu, že to vyhrál člověk, který je protěžovaný kvůli sledovanosti, protože ho všichni nesnáší, si tuto bagetu nedám. A pokud ji budete prodávat, ani k vám na žádnou dobrotu nezajdu. Tuhle výzvu nevyhrál člověk, co má rád kuchyň, vaření. To vyhrál člověk, co o tom jen mele, ale pak brečí kvůli kravinám. To co předvádí, tak nevypadá láska k vaření a jídlu," píše například na profilu Bageterie Boulevard jedna z uživatelek.

"To raději umřít hlady, než si dat něco od této osoby," přihazuje do diskuze jiný uživatel. "Jakoby nestačilo, že šly tržby dolů kvůli karanténě, teď budou prodávat bagetu s podpisem týhle ufňukaný tragédky," strefuje se do pětadvacetileté soutěžící Pavlíny Lubojatzky další.

Právě za "hysterickou" či "ukňouranou" lidé označují soutěžící Pavlínu nejčastěji. Ta v rámci kulinářské show nechvalně proslula četnými emočními kolapsy.

Sama společnost se k dotazu Aktuálně.cz, jak celou situaci vnímá a zda se v reakci na kritiku na sociálních sítích chystá podniknout nějaké kroky, dosud nevyjádřila.

Jedinou reakcí tak prozatím zůstává reakce bageterie na komentáře uživatelů na Facebooku. "Tak na tohle se musím nejdřív vyspat," reaguje na Daniela, která se označuje za správkyni stránky.

V březnu musela Bageterie Boulevard uzavřít více jak polovinu svých provozoven kvůli vládním opatřením spojeným s pandemií koronaviru. V ostatníchzačal fungovat okénkový prodej. Koncem letošního března uvedl provozní ředitel řetězce Jiří Štěpánek pro Aktuálně.cz, že v běžném provozu navštíví pobočky denně až 40 tisíc zákazníků, zatímco po zavedení opatření je to jen pět tisíc.