Jen kód v telefonu, žádný plast. Banky začínají nabízet virtuální platební karty

Fyzicky neexistuje. Jde vlastně jen o číslo vedené v internetovém nebo mobilním bankovnictví. Podle bank přichází doba virtuálních karet, které jsou bezpečnější a rychlejší. Zaplatíte s ní třeba jen jednou v e-shopu, kvůli bezpečnosti ji zrušíte a vygenerujete si hned novou. Některé banky je už nabízejí, jiné se na to chystají.

Virtuální karty byly doposud doménou fintechů typu Revolut nebo Twisto. Nyní je začínají nabízet i velké banky. Fyzicky karta neexistuje, jde jen o číslo s obrázkem v mobilním nebo internetovém bankovnictví. Funguje ale téměř stejně jako tradiční plastová karta.

"Pokud si klient údaje o kartě uloží do aplikace pro mobilní placení, například do Apple Pay či Google Pay, může s ní snadno bezkontaktně vybírat hotovost z bankomatu, zaplatit v obchodě u platebního terminálu, stejně tak na e-shopech. Klient si podle potřeby zobrazí údaje ke kartě v digitální podobě, jak číslo karty, tak datum její expirace nebo CVV/CVC kód," vysvětluje Juraj Pilka, který má na starost platební karty v České spořitelně.

Právě tato banka nabídla klientům novinku v polovině prosince. Její vedení i založení je v současné době zdarma.

Výhodou virtuální karty je její bezpečnost - když se držitel klasické "plastové" karty rozhodne například nakoupit v zahraničním e-shopu, ještě navíc mimo Evropskou unii, riskuje, že údaje z karty někdo zneužije. Virtuální kartou můžete zaplatit jen jednou, pak ji zrušit a vygenerovat si novou. Riziko zneužití takového "čísla" je mizivé.

Karta je také pohodlná - klient nemusí čekat týden na její vydání, jako většinou u klasické karty, ale má ji v mobilním či internetovém bankovnictví k dispozici za pár minut. Stejně tak ji ocení ve chvíli, kdy klasickou platební kartu ztratí.

Vedle České spořitelny nabízí virtuální kartu banka Creditas. "Její zřízení i vedení je bezplatné. Jde o pohodlnou variantu pro on-line platby, oddělenou od hlavní karty k účtu. Zároveň s ní ale lze dělat bezkontaktní transakce a výběry, pokud si ji klient propojí například s Google Pay, Apple Pay nebo Garmin Pay. Virtuální platební kartu je možné aktivovat v internetovém i mobilním bankovnictví a lze ji začít okamžitě používat," říká ředitelka komunikace banky Lucie Brunclíková.

Většina bank vidí ve virtuálních kartách budoucnost. Brzy, v první polovině letošního roku, ji chce nabídnout například ČSOB. "Klient bude mít na výběr, zda bude chtít plastovou kartu vydat, nebo mu postačí virtuální. Tu si lehce 'tokenizuje' do mobilní peněženky Apple, Google či Garmin Pay," uvedl mluvčí banky Patrik Madle.

Také další z velkých bank - Komerční banka ji připravuje. "Považujeme tuto cestu za správný směr, kterým by se kartový svět měl ubírat, a nabídku virtuálních karet připravujeme. Aktuálně máme pouze e-Card. Jedná se virtuální debetní kartu tvořenou 16místným číslem určenou pouze pro platby na internetu. U tohoto produktu však připravujeme ukončení nabídky," říká tiskový mluvčí banky Michal Teubner.

A přidávají se další. "Virtuální kartu pro jednorázový nákup, případně pro opakující se platby u konkrétního obchodníka, připravujeme a klienty budeme včas informovat," uvedla Raiffeisenbank. Také Fio banka ji v současnosti zvažuje, bližší podrobnosti ale zatím sdělovat nechce. mBank podle slov svého mluvčího Štěpána Dlouhého vydání čistě digitální karty rozmýšlí.

"Posílíme digitální platby. Téměř 30 procent našich klientů, kteří používají mobilní bankovnictví, má svou platební kartu uloženou v mobilních telefonech či jiných smart zařízeních, například hodinkách, a domníváme se, že tento trend dále poroste. Zřízení virtuální karty zvažujeme," říká k tomu mluvčí Moneta Money Bank Zuzana Filipová.

Podobně to vidí v UniCredit Bank. "Bezkontaktní placení bez použití platebních karet získává na čím dál tím větší oblibě. Z našich dat vyplývá, že počet uživatelů využívajících Apple Pay a Google Pay, kam si klienti mohou své bankovní karty nahrát, u této formy plateb neustále přibývá," uvedl mluvčí banky Petr Plocek. Na otázku, zda se banka chystá vydat i virtuální karty, neodpověděl.

Místo virtuální hned dvě karty najednou

Air Bank se zatím ubírá trochu jiným směrem. "Klientům zdarma nabízíme dvě platební karty. Klienti si tak mohou jednu kartu vyčlenit třeba jen na nákupy na internetu. Na kartě si mohou stanovit vlastní limity pro placení na internetu, ale mohou si také kartu zamknout a odemknout ve svém internetovém i mobilním bankovnictví. Tedy kartu si mohou odemknout těsně předtím, než budou zboží na internetu platit, a hned po platbě si kartu zas snadno zamknou a od té chvíle není možné další platbu spojenou s touto kartou provést," vysvětluje mluvčí Jana Pokorná.

Rozšíření služeb v oblasti karet nabídne Equa bank. "Zcela virtuální platební kartu zatím nepřipravujeme. Pro klienty však aktuálně chystáme možnost 'tokenizace' platební karty před jejím fyzickým doručením. Příkladem využití této služby je situace, kdy si klient u nás otevírá účet plně on-line, číslo platební karty je vygenerováno ihned po založení účtu, klient si může během pár minut kartu 'tokenizovat' a začít platit s mobilem/wearables. Plastová karta se následně vyrobí a je zaslána na korespondenční adresu klienta," vysvětluje Kateřina Petko z banky.

Bez virtuálních karet pro letošní rok zůstane Hello bank, Sberbank, Trinity Bank a Expobank. "Virtuální karty v tuto chvíli nevydáváme a nyní neplánujeme, že bychom je v dohledné době začali vydávat. Důvodem je především fakt, že naše kapacity chceme využívat pro rozvoj služeb, které klienti skutečně chtějí, což dle našich zkušeností není případ virtuálních karet," uvedl Jakub Švestka z Expobank.

Mobilem a hodinkami platíme stále víc

Podle dat České spořitelny přitom zájem o nové metody placení roste. "Od začátku ledna 2020 do konce října se zvýšil počet uživatelů platících chytrým mobilním zařízením o více než 70 procent. V současné době využívá při placení tokenizovanou kartu ve svém mobilním zařízení 13 procent, tedy více než 350 tisíc klientů České spořitelny," vysvětluje Pilka, podle něhož bude tento trend dál nabývat na síle.

S tím souhlasí i Filipová z Monety, podle níž se stále větší oblibě těší platby "na jedno pípnutí" skrze virtuální platební karty nahrané v chytrých telefonech nebo hodinkách. "Banka letos zaznamenala 60procentní nárůst platebních karet v těchto zařízeních. To se projevilo i na počtu transakcí, kterých bezkontaktním způsobem klienti za první tři kvartály loňského roku provedli 10,4 milionu. To je nárůst o 127 procent oproti roku 2019. Celkem tímto způsobem klienti utratili bezmála 4,7 miliardy," dodává Filipová.

Zajímavé zjištění u uživatelů virtuálních plateb vychází z průzkumu fintechu Twisto, který virtuální karty nabízí už několik měsíců. "Majitelé virtuálních karet s nimi o něco více platí - zatímco s platební metodou Twisto Pay byla průměrná velikost nákupu v měsíci říjnu 800 Kč, s virtuálními kartami činí 980 korun," uvedl CEO a zakladatel fintechu Twisto Michal Šmída.

Potvrzuje, že na placení mobilním telefonem si u nás zvyká stále větší množství zákazníků. "Je to přirozené. U peněženky či karty hrozí, že ji někde zapomenete, mobil máte pořád při ruce. Navíc je platba chráněná biometrickým ověřováním, tedy otiskem prstu, riziko zneužití je proto podstatně menší než u karty, kde stačí znát PIN," vysvětluje Šmída.

Stejně jako odborníci v bankovním sektoru ani on nepředpokládá, že by odzvonilo plastovým kartám. Ty jsou stále potřeba například k výběrům z bankomatů, které nejsou bezkontaktní, nebo při cestách do zahraničí.

"Pro zákazníky, kteří stále upřednostňují klasické karty, existuje bezplatná možnost vystavení plastové karty, ta už ovšem nezobrazuje CVC kód, ten je dostupný pouze v aplikaci nebo internetovém bankovnictví. Viditelný CVC kód na kartách považujeme za přežitek, který zvyšuje riziko zneužití karty cizími osobami," dodává Michal Šmída.

Virtuálky i ve firmách kvůli pandemii

Virtuální karty objevují i firmy. Nabídla jim je společnost Visa spolu s firmou Conferma Pay, zabývající se virtuálními platebními technologiemi.

Zaměstnanci, kteří pracují z domova kvůli covidu-19, využívají podle kartové společnosti pro úhradu firemních výdajů své osobní karty a pak je následně chtějí proplatit, což je neefektivní. "Obchodníci a dodavatelé ale vyhledávají efektivnější způsoby, jak platit, a firmy potřebují okamžitý přehled o svých útratách pro lepší cash flow a snížení možných rizik. Virtuální karty jsou v tomto ideální," vysvětluje Kevin Phalen, globální šéf Visa Business Solutions.

Firma tak vydá virtuální kartu zaměstnanci, ta je uložena v mobilním zařízení a lze ji zpřístupnit pomocí aplikace. Pracovník s ní jednoduše zaplatí jak on-line, tak v kamenných prodejnách. Zjednodušuje se pohyb peněz a firmy díky tomu získají lepší přehled o svých financích," dodává Phalen.