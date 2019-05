Hlavně neříkejte "jako vždycky". Reklamace u kadeřníka je oříšek, roli hraje i čas

Po odchodu z kadeřnictví právo na vrácení peněz za neuspokojivý výsledek nekončí. Nespokojený zákazník může požádat o vrácení peněz, ovšem dohadování je poněkud složitější a je dobré dodržet několik důležitých pravidel.

"Nápravu může žádat zákazník za křivý sestřih, špatně obarvené vlasy nebo tehdy, když prodloužené vlasy vypadávají. Nespokojenost s výsledkem je třeba oznámit kadeřníkovi co nejdříve," radí mluvčí spotřebitelské organizace dTest Kristýna Kuncová.

Organizace upozorňuje na to, že i při absenci podpisů uzavírá klient s holičem smlouvu o dílu. V rámci té je pracovník salónu za účes bezprostředně po dokončení práce zodpovědný, měl by se řídit zákazníkovými požadavky a celý zákrok nesmí být bolestivý.

Pokud tak klient nechce, aby cestou ze salónu schovával hlavu pod bundou, musí jasně vysvětlit, jaký účes si přeje. Proto by se měl vyvarovat formulacím "jako vždycky".

"Ideální je, když si s sebou do kadeřnictví vezmete na pomoc obrázek či fotografii s vybraným účesem a necháte si vysvětlit, co všechno bude procedura zahrnovat. Může to znít banálně, ale je to nejjednodušší způsob, jak předejít nespokojenosti s výsledným účesem," radí vedoucí právního oddělení dTestu Lukáš Zelený.

Na internetu je možné dohledat zajímavý nápad - nechat si návštěvu holiče těsně před zařizování nových dokladů. Do salónu krásy tak již během budoucích návštěv nemusí klient nosit speciální fotografii, postačí pouze občanský či řidičský průkaz.

Kadeřník se obecně musí řídit přáním zákazníka, maximálně ho může upozornit na důsledky pokynu, zvláště na jeho nevhodnost třeba s ohledem na typ vlasů.

"Průběžně sledujte, zda kadeřník postupuje podle vašich požadavků. Pokud máte dojem, že se účes pod rukama kadeřníka špatně vyvíjí, dejte to najevo. I uprostřed procesu můžete využít zákonného práva od smlouvy odstoupit, lze-li důvodně očekávat, že výsledek nebude odpovídat zadání či bude trpět nedostatky. Je však vaší povinností zaplatit práce do té doby již vykonané, kupříkladu umytí vlasů," doporučuje Lukáš Zelený.

Před zaplacením by pak měl klient svůj účes pečlivě zkontrolovat, zda sedí tvar i odstín účesu. Pokud není zákazník spokojený, má právo požadovat dodatečnou úpravu vlasů, aby výsledný účes vypadal tak, jak bylo dohodnuto.

Pokud klient vadu odhalí až doma, může zákrok reklamovat. "V tento okamžik už nelze namítat, že střih či odstín, které jste zhlédli a posvětili zaplacením, nesouhlasí s původní objednávkou," vysvětluje Kuncová.

V tuto chvíli je důležité, aby u sebe měl doklad o zaplacení, který si nechal od zaměstnance vystavit. Podle Zeleného u účesu neplatí známá záruční doba, v níž může klient reklamovat vady. Kadeřník odpovídá pouze za výsledek v okamžiku dokončení práce. Skryté nedostatky, jež jsou nepochybně důsledkem porušení povinnosti kadeřníka postupovat při plnění smlouvy řádně, je nutné oznámit, jakmile vyjdou najevo. "Záleží na povaze vady, ale primárním nárokem je bezplatná oprava. Nedá-li se vada odstranit, můžete žádat slevu z ceny," dodává Zelený.

Pokud došlo během návštěvy ke zranění klienta, či při škodě na oblečení, má zákazník nárok na finanční kompenzaci. "Pro vyčíslení skutečné škody je nezbytné vše řádně zdokumentovat, případně kontaktovat podle potřeby i lékaře či soudního znalce, z jejichž zprávy může vycházet soud v následujícím sporu," uzavírá mluvčí dTestu.