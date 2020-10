Průzkum bank ukázal, podle čeho se lidé rozhodují, když se zadlužují na dlouhé roky

Hypotéku má nyní více než pětina Čechů, tedy téměř 700 tisíc domácností. Tato čísla ale dál porostou vzhledem k extrémnímu zájmu o úvěry na bydlení v letošním roce. Česká bankovní asociace zmonitorovala, proč si lidé hypotéky berou, v jaké výši nejčastěji a podle čeho se orientují v bankovních nabídkách.

"Češi touží po vlastním bydlení. Zároveň jsou konzervativní a považují investici do nemovitostí za bezpečnou a zajišťují se jí i na stáří," vysvětluje velký zájem o hypotéky poradce České bankovní asociace Vladimír Staňura.

Podle něj nyní ve skupině lidí mezi 18 a 49 lety uvažuje o úvěru zhruba 400 tisíc lidí. Právě tato věková skupina patří k nejčastějším žadatelům.

Průzkum mezi více než tisícovkou respondentů potvrdil, že si lidé berou úvěr na pořízení vlastního bytu či domu. Velká část si pak hypotéku pořídila či plánuje pořídit kvůli rekonstrukci stávajícího bydlení. Dále si Češi berou hypotéku na koupi pozemku, kde pak chtějí stavět. Část žadatelů se zadluží na nákup bytu pro děti a část na nákup bytu jako investice, na které chtějí formou pronájmu vydělávat.

Výše hypotéky se nejčastěji pohybuje v rozmezí jednoho až dvou milionů korun. Takový dluh má 36 procent dotázaných. Půjčky do jednoho milionu korun jsou častější hlavně u lidí starších padesáti let a slouží především k rekonstrukci stávajícího bydlení. Vyšší částky si půjčují spíše mladí lidé. Podle posledního Hypoindexu, který dlouhodobě sleduje vývoj hypoték na trhu, překonala v září průměrná výše úvěru 2,8 milionu korun.

S průměrnou výší roste i doba sjednávané hypotéky. "To je zcela logické, neboť ti, kteří si vezmou vyšší částku, si splátky rozloží do delšího časového horizontu, aby nezatížili svůj měsíční rodinný rozpočet. Víc než polovina lidí má hypotéku na 25 až 30 let, 17 procent lidí platí úvěr 20 až 24 let. Doba splácení je kromě výše hypotéky logicky ovlivněna i věkem žadatelů. Kratší dobu mají nastavenou starší lidé, naopak na více než 20 let se upisují lidé do 40 let," doplňuje Staňura.

Nabídky si porovnáme sami, poradce nepotřebujeme, říkají mladí

V otázce způsobu vybírání hypotéky průzkum ukázal podstatné rozdíly mezi těmi, kteří hypotéku mají, a těmi, kteří ji teprve plánují. "Doporučením finančního poradce se často řídili lidé, kteří už hypotéku mají. V minulosti bylo běžné nechat výběr na odborníkovi. Ovšem nyní lidé, kteří úvěr teprve plánují, tedy především mladší generace, se chtějí rozhodovat na základě úrokové sazby a výše RPSN. Projevuje se zde rozdílnost generací," říká poradce bankovní asociace.

Podle něj dávají dnešní zájemci více na svůj vlastní úsudek. Mají přístup k většímu množství informací, podle nichž se lze zorientovat, a to především na internetu, s nímž mladší generace umí lépe pracovat.

Při výběru nemovitosti je pak pro 32 procent Čechů podstatná především její cena a pro 18 procent kupujících zase velikost. Podle Vladimíra Staňury se však celý výběr, aniž bychom si to plně uvědomovali, odvíjí od umístění nemovitosti - části Česka, lokality v centru či na okraji města, dopravní dostupnosti.

Každá banka zkoumá u žadatele jeho schopnost splácet úvěr. Toto prověřování a posuzování bonity hodnotí 70 procent respondentů jako přísné, ale správné. Při zkoumání se banky řídí i doporučeními České národní banky, která je v souvislosti s první vlnou koronaviru upravila. Od letošního dubna jsou podmínky získání hypotéky snazší. Přesto musí žadatelé mimo jiné z vlastních zdrojů pokrýt alespoň desetinu ceny nemovitosti.

"Čtvrtina respondentů deklarovala, že před podáním žádosti o hypotéku si nejprve musela našetřit více než půl milionu korun," komentuje další čísla průzkumu Vladimír Staňura.

Hlavním zdrojem těchto peněz jsou v naprosté většině vlastní úspory. Uvedlo to 75 procent lidí. V závěsu jsou úspory ze stavebního spoření, ty využilo 40 procent lidí. Úspory na běžných a spořicích účtech využívají především mladší žadatelé. Starší lidé využijí hlavně úspory z penzijního připojištění, případně stavebního spoření. Necelá pětina žadatelů si půjčila v rámci rodiny a osm procent lidí muselo něco prodat, aby měli na potřebnou část ceny nemovitosti.

Drtivá většina lidí si hypotéky vyřizuje osobně na pobočce banky. Nicméně podle Staňury v zahraničí je stále běžnější sjednat úvěr na bydlení i přes internet. Podle něj se tento způsob stane oblíbenějším i u nás.

Podle průzkumu by přes internet hypotéku vyřídili spíše mladí muži s vyšším vzděláním a s nadprůměrnými příjmy. Starší lidé obecně preferují osobní kontakt. "Ačkoliv už některé banky nabízejí hypotéku přes internet, sjednání je v tomto kontextu nutné vnímat jako dohodnutí podmínek, nikoliv uzavření. Zejména ve vztahu k dokumentům určeným katastru nemovitostí je vyžadován fyzicky ověřený podpis žadatele," dodal Staňura.