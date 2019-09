Hypotéky dál zlevňují, žadatelů přesto ubývá. Banky přidávají služby zdarma

Hypotéky zlevňují osmý měsíc v řadě. Podle hypoindexu, který sleduje nabídky většiny bank v Česku, se v srpnu průměrná úroková sazba dostala na 2,61 procenta. Tedy na úroveň z loňského podzimu. Žadatelů je ale stále méně. Banky se je snaží přilákat i nabídkou různých benefitů.

V srpnu bylo sjednáno 6153 hypotečních úvěrů v celkovém objemu 14,294 miliardy korun. Ve srovnání s loňským srpnem přišlo do bank pro hypoteční úvěr o 2322 klientů méně a objem sjednaných hypoték se propadl o téměř 4,5 miliardy korun. Srpnové objemy se tak dostaly pod úroveň roku 2015.

"Uvolnění měnové politiky v hlavních světových ekonomikách dopadá i na český finanční trh bez ohledu na setrvání ČNB na svých sazbách a dává českým bankám dostatečné indicie, že měnová politika se u nás zpřísňovat nebude. V rámci intenzivního konkurenčního boje se tak i v srpnu posunuly průměrné sazby hypoindexu na nižší úroveň, od počátku roku už téměř o 0,4 procenta," říká Josef Rajdl, hlavní analytik společnosti Fincentrum, která hypoindex každý měsíc vydává.

V prvních osmi měsících letošního roku si sjednalo hypoteční úvěr téměř 50 tisíc klientů v celkovém objemu více než 113 miliard korun. Za stejné období loňského roku si přitom do bank přišlo pro hypotéku více než 64,5 tisíce lidí, kteří požádali o úvěry ve výši 139 miliard korun.

Vzhledem k dosavadnímu vývoji se dá podle analytika Rajdla jen těžko očekávat, že se objem poskytovaných hypoték letos vyšplhá na loňských téměř 218,5 miliardy korun. O předloňských více než 225 miliardách korun si hypoteční trh může prý nechat jen zdát.

Prognózy za začátku roku, že se úroková sazba bude pohybovat kolem tří procent, se nenaplnily. "Pokles sazeb by mohl pokračovat i v následujících měsících. Kromě přebytku likvidity dává bankám prostor pro snižování sazeb i Česká národní banka, která zatím nemá důvod základní úrokové sazby zvyšovat," dodává Rajdl.

Novinky na hypotečním trhu

Hypoteční banky bojují s poklesem zájmu i opakovaným snižováním úrokových sazeb. Nejvýrazněji několikrát zlevnila hypotéky Česká spořitelna, a to o 0,3 procentního bodu. Wüstenrot zlevnil hypotéky na konci letních prázdnin o 0,15 procenta a v září v reakci na novou vlnu slev o dalších 0,25 procenta.

Také Equa bank oznámila snížení sazby u hypoték s pětiletou fixací, a to na 2,49 procenta. Zároveň nabízí i nové benefity. "Snížení sazeb není jediná výhoda. Zbavili jsme klienty například i poplatků spojených s katastrem nemovitostí. Banka je za klienty uhradí. Ze svého tak nemusí platit vklad zástavního práva ve prospěch banky, výpis z katastru nemovitostí k čerpání hypotéky ani výpis z katastru nemovitostí po vyčerpání hypotéky," říká tisková mluvčí banky Markéta Dvořáčková.

Fio banka na začátku září přistoupila ke snížení úrokových sazeb u tříletých a pětiletých fixací hypotečních úvěrů, které patří mezi zájemci o hypotéku k nejvíce poptávaným. V obou případech klesla minimální úroková sazba z původních 2,28 procenta na 2,18 procenta.



"Sledujeme tržní vývoj, a pokud to situace dovoluje, reagujeme na něj. Aktuálně jsme tak přistoupili k již čtvrtému snížení úrokových sazeb našich hypotečních úvěrů v řadě a nabízíme tak hypotéky s roční úrokovou sazbou od 2,18 procenta," říká Jan Bláha, obchodní ředitel Fio banky. Doplňuje, že výhodou pro žadatele je vedení běžného i úvěrového účtu zdarma, stejně jako se neplatí žádný poplatek za poskytnutí či čerpání hypotéky.

"Klienti také mohou kdykoliv a zdarma splatit jakoukoliv její část. A pokud mají během splácení volné peníze, mohou si je vložit na Hypospořicí konto, které je bezplatnou součástí hypotéky, a snížit si tak své měsíční splátky. Část hypotéky ve výši zůstatku na kontě není úročena. Peníze na kontě jsou klientům neustále k dispozici a můžou si je kdykoliv bezplatně vybrat a řídit si výši svých splátek podle své momentální situace," popisuje benefity Jan Bláha.

Úroky snížila v září také Air Bank. Nové sazby platí pro nové hypotéky na koupi nemovitosti nebo na refinancování hypotéky z jiné banky s fixací na pět let. Začínají na 2,59 procenta u úvěrů od 1,5 milionu do 30 milionů korun a zvyšují se na 2,79 procenta u úvěrů od 300 tisíc do 700 tisíc korun.

"Zdarma je k naší hypotéce například změna výše splátky, změna termínu splácení nebo mimořádná splátka, a to i během fixace. Vysoká flexibilita hypotéky ale není vykoupena žádnými poplatky. Zdarma jsou schválení, poskytnutí a čerpání hypotéky i vedení běžného účtu. Klienti zároveň mohou využívat bezplatnou službu Chytrá rezerva, díky které si mohou hypotéku výrazně zlevnit," říká mluvčí banky Jana Karasová.

Novinkou na hypotečním trhu je banka Creditas, která se rozhodla své služby rozšířit i o úvěry na bydlení. Poskytuje hypotéky s pevnou úrokovou sazbou začínající na 2,57 procenta, již si lze zafixovat na tři, pět, sedm nebo 10 let. Výše úvěru může dosahovat až 80 procent hodnoty zastavené nemovitosti s tím, že úvěr může být zajištěn i více nemovitostmi.

"Kromě hypotéky na vlastní bydlení je v nabídce i hypotéka na investici, kdy se zakoupená nemovitost využívá k pronájmu, a také tzv. americká hypotéka, což je neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí," uvádí se v tiskové zprávě banky.

Podle analytika společnosti Broker Consulting Lukáše Vokela banky bojují o klienty a o podíl na hypotečním trhu, jak se dá. Ten se proměnil po loňské regulaci Českou národní bankou a následném zvyšování úrokových sazeb. "Právě vlivem vyšších úrokových sazeb a růstem cen nemovitostí hypotéky značně podražily a dnes už nejsou natolik atraktivní, jako byly například minulý rok," uvádí Lukáš Vokel.

Podle zveřejněných dat evropského statistického úřadu Eurostat nemovitosti v Česku zdražovaly v prvním čtvrtletí meziročně o 9,4 procenta a země se tak umístila na druhé pozici v růstu cen nemovitostí z celé Evropské unie. Více než v Česku meziročně zdražovaly nemovitosti pouze v Maďarsku, kde byl nárůst cen nemovitostí 11,3 procenta.

Počty sjednaných hypoték, objem a úroková sazba