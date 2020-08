Navzdory koronavirové krizi hypoteční trh trhá rekordy. Úrokové sazby dál klesají

Červenec se s objemem poskytnutých hypoték za 21,6 miliardy korun stal nejsilnějším sedmým měsícem v historii Fincentrum Hypoindexu. Pokračuje i pád úrokových sazeb, některé banky je snížily dokonce pod dvouprocentní hranici.

Průměrná úroková sazba hypotečních úvěrů podle hypoindexu klesla v červenci o šest bazických bodů na 2,15 procenta. Tempo poklesu ve srovnání s květnem a červnem lehce zvolnilo.

"Nynější průměrná úroková sazba se dostává na úroveň listopadu 2017. Podle mě není v dohledné době žádný relevantní důvod, aby se trend otočil," uvedl Jiří Sýkora, specialista analytik společnosti Fincentrum & Swiss Life Select.

Banky letos v červenci poskytly hypotéky v celkovém objemu 21,597 miliardy korun. Letošní červenec se tak stal nejsilnějším sedmým měsícem v historii ukazatele Fincentrum Hypoindex, který sleduje vývoj na trhu od roku 2003. Meziročně se objem poskytnutých hypoték zvýšil o více než šest miliard korun a oproti červnu o více než 650 milionů korun.

Stejně jako objemy rostly v červenci i počty poskytnutých hypoték. Banky sjednaly 7867 hypoték, což je meziročně o 1252 hypoték více a oproti červnu letošního roku o 246 hypoték více.

Rekordní rok 2020?

Od ledna do července banky vyplatily hypotéky za více než 131 miliard korun. To se naposledy bankám podařilo v roce 2017. Rekord zatím drží rok 2016, kdy banky poskytly za celý rok hypotéky za 225,809 miliardy. Tehdy si lidé jen v listopadu sjednali úvěry za 30 miliard, a to ze strachu z nového zákona o spotřebitelském úvěru.

"Pokud hypotečnímu trhu nedojde dech, je šance, že letošní rok bude atakovat rekordní objemy z let 2016 a 2017. Vzhledem k ne příliš příznivým predikcím ze začátku roku a pandemii koronaviru by byl ale pro banky velký úspěch, kdyby objem poskytnutých hypoték překročil hranici 200 miliard korun," řekl Jiří Sýkora.

Průměrná výše hypotéky dosáhla v červenci 2 745 277 korun, což je méně než v minulých měsících, ale jen o pár tisíc. Pokles průměrné hypotéky může podle Sýkory naznačovat, že ceny nemovitostí klesají, ale na závěry je prý ještě příliš brzo.

Sazby i pod dvouprocentní hranicí

Optimistickým výsledkům hypotečního trhu nahrávají podle analytika stále klesající úrokové sazby. Přestože pokles průměrné úrokové sazby zpomaluje, stále se najdou banky, které opakovaně snižují sazby i pod dvouprocentní hranici.

Na konci července tak učinila například Fio banka, která nově nabízí hypotéky s fixací na jeden rok od 1,48 procenta, na tři roky od 1,58 procenta a na pět let od 1,68 procenta. Levnější u pětiletých fixací je pak již jen mBank, kde je možné sjednat hypotéku od 1,64 procenta.

Pod dvě procenta se rozhodla v červenci snížit hypoteční sazby i Banka Creditas, a to tříleté fixace na 1,89 procenta a pětileté fixace na 1,99 procenta. Zatím jako poslední snížila úrokové sazby hypoték pod dvě procenta Sberbank. S účinností od 10. srpna je tak možné získat hypotéku s fixací na pět, sedm a deset let od 1,79 procenta.

Nicméně podle odbornice na hypoteční trh Veroniky Hegrové z webu Hyponamíru.cz pokračuje kvůli koronaviru obezřetnost bank vůči příjmům klientů.

"Nadále existují seznamy profesí, kterým banky aktuálně hypotéku neschválí. Jsou tu ovšem první vlaštovky, kdy se určité typy příjmů stávají znovu uznatelnými, a to zejména příjmy ze zahraničí v souvislosti se znovuotevřením hranic a seznamem "zelených" zemí. Jiné příjmy se přesunuly z kategorie neakceptovaných do kategorie individuálně posuzovaných," říká Hegrová.

Přísněji se podle ní prý posuzuje i hodnota nemovitostí, banky věnují velkou pozornost realitnímu trhu a možnému poklesu cen nemovitostí.