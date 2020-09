Vzniká účet, na který bude exekutor krátký. Konec absurdním pravidlům, chválí experti

Má jít o zvláštní bankovní účet, na kterém by mohli mít lidé v exekuci nezabavitelné peníze beze strachu, že jim i na ně "sáhne" exekutor. Poslanecký návrh, který v pondělí podpořila vláda, snad začne platit od ledna a ulehčí tak život statisícům dlužníků. Řada z nich dnes raději žádný účet nemá a žije jen s hotovostí po kapsách.

Nyní je to tak, že pokud máte exekuce, zaměstnavatel vám ze mzdy strhne exekuční srážky a na účet pošle nezabavitelné minimum. Ačkoliv už název říká, že by se tyto peníze neměly dál zabavovat, na účtu se stanou běžnou hotovostí a i na ně může exekutor sáhnout.

Navíc vedení bankovních účtů, které jsou "postižené" exekucí, stojí víc než běžné účty. "Velké banky si za ně účtují v průměru 250 korun měsíčně. A také si účtují většinou 300 korun poplatek za takzvanou součinnost, tedy za každou odpověď exekutorovi, který se dotáže, zda má dlužník na účtu nějaké peníze a kolik," říká Daniel Hůle z Člověka v tísni, který pomáhá lidem s finančními problémy. Bankovní účet tak může dlužníky vyjít pěkně draho.

Nyní poslanci Kateřina Valachová (ČSSD) a Patrik Nacher (ANO) předložili návrh na uzákonění institutu chráněného účtu, který má dlužníkům pomoci. Nezabavitelné minimum by na tomto účtu zůstalo skutečně nezabavitelné.

"Navrhovaná právní úprava je nezbytná, neboť představuje jediný efektivní a přiměřeně rychlý způsob řešení neoprávněných exekucí, snížení administrativní zátěže zaměstnavatelů a posílení bezhotovostního transparentního bankovního styku," napsali předkladatelé ve zdůvodnění.

Vláda návrh v pondělí podpořila a nyní by o něm měli poslanci hlasovat v takzvaném zrychleném procesu, aby bylo možné chráněné účty uzákonit už od ledna. Banky by je musely zřídit zdarma na žádost dlužníka a vést je za podmínek běžných účtů.

Většina organizací, které se zabývají problémem exekucí, návrh oceňuje. Říkají, že konečně se vyřeší absurdní situace v českém právu. "Zřízení chráněných účtů vítám. Dlužníci si tak budou moci normálně posílat peníze z účtu na účet a platit platební kartou. Je to základní věc, kterou jim upíráme. Nyní musí kvůli zaplacení složenek běžet na poštu, kam se třeba v případě, kdy pracují na dvanáctihodinové směny, ani včas nedostanou," říká Petr Schneedörfler ze spolku Lighthouse, který pomáhá lidem ve výkonu trestu, mimo jiné s jejich případnými dluhy.

Vyplácení peněz v hotovosti dlužníky podle něj také limituje v hledání práce, protože značná část zaměstnavatelů jim výplatu tímto způsobem nedá. "A v neposlední řadě pro tyto lidi většinou není dobré, aby dostali všechny peníze najednou. Pokud platí kartou, tak si na ní mohou jednoduše nastavit limity, to ale s peněženkou nebo obálkou schovanou doma v kredenci udělají jen těžko," doplňuje Petr Schneedörfler.

Pár změn a bude to dokonalé

Také Radek Hábl, autor Mapy exekucí, návrh vítá. "Chráněný účet je určitě krok správným směrem, iniciativu obou poslanců rozhodně vítáme. Je to něco, co už tu dávno mělo být. Nicméně bychom preferovali, kdyby návrh prošel ještě drobnými úpravami, tak aby v praxi fungoval opravdu efektivně a s tím účelem, s jakým je předkládán. A tudíž aby poslanci ještě přehodnotili zrychlené řízení, tedy tzv. devadesátku," uvádí Radek Hábl.

Spokojený je i Daniel Hůle z Člověka v tísni, nicméně i podle něj by bylo dobré nastavená pravidla ještě trochu upravit. "Největší problém vidím v tom, že návrh umožňuje založit chráněný účet pouze lidem, kteří už bankovní účet mají a mají ho zablokovaný. Přitom většina našich klientů účet raději ani nemá. A takových lidí budou statisíce. Ti, kdyby chráněný účet chtěli, by si nejprve museli založit běžný účet, počkat, až by jim ho exekutor zablokoval, a teprve pak by mohli jít do banky žádat o chráněný účet," vysvětluje problematickou pasáž návrhu Hůle. Věří, že poslanci tuto komplikaci ještě odstraní.

Podle vládních legislativců zase není jasné, zda správa sociálního zabezpečení bude schopná posílat na chráněný účet důchody, jak návrh předpokládá. Není ani jasné, jak by měl exekutor postupovat, pokud se domnívá, že se na chráněném účtu vyskytly nesrovnalosti. I o tom budou poslanci jednat.

Také Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů, návrh oceňuje. "Chráněný účet může pomoci dlužníkům, aniž dojde k poškození práv věřitelů. Díky němu by dlužníci v budoucnu mohli bez problémů disponovat příjmem, který jim po srážkách zůstane, což je nyní mnohdy problém. O jeho zavedení se mluví již několik let a myslím si, že by bylo vhodné, aby konečně bylo převedeno do praxe," říká Staněk.

Výhodami chráněného účtu je podle něj větší finanční svoboda a jistota pro dlužníka, ale také nižší riziko, že si dlužník bude nucen půjčovat u lichvářů, protože se nedostane ke své výplatě. Od návrhu si také slibuje menší zájem pracovat načerno, protože si dlužníci nebudou nechávat vyplácet peníze na ruku ze strachu, že jim je z účtu strhnou.

Zaměstnavatelům by se ulevilo

Staněk upozorňuje i na výhodu, kterou nový účet přinese zaměstnavatelům. "Jednou z variant je, že srážky ze mzdy by nově prováděly banky, což by zaměstnavatelům ušetřilo čas i náklady spojené s účetní a součinnostní agendou," doplňuje Staněk.

Náklady zaměstnavatelů na exekuce zaměstnanců jsou velké. Některé menší firmy kvůli tomu lidi s exekucemi ani nezaměstnají, protože si nechtějí platit další účetní, která se bude věnovat pouze srážkám a komunikaci s exekutory.

"Zaměstnavatelé mají vůči exekutorským úřadům celou řadu povinností, mezi nimi povinnost hlídat pořadí došlých exekučních příkazů, komunikovat s exekutory a každý měsíc provádět srážky ze mzdy. Za jakékoliv pochybení jsou vystavení hrozbě vysokých pokut a odpovědnosti za způsobenou škodu. Finanční zátěž zaměstnavatelů výrazně zvyšuje zcela absurdně nastavený systém, kdy proti jednomu zaměstnanci vede exekuce mnoho exekutorů, kteří vyžadují od zaměstnavatele totožné informace," vysvětluje Pavla Aschermannová z Rubikon Centra.

Návrh chráněného účtu byl původně součástí komplexního balíku opatření na reformu exekučního řádu, který se nyní nachází před druhým čtením a o jehož osudu budou ve čtvrtek rozhodovat poslanci ústavně-právního výboru. Protože je osud novely nejistý, chráněný účet byl předložen znovu separátně.

V současné chvíli je podle statistik v exekuci téměř 800 tisíc lidí.