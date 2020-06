Půjčíme 10 tisíc, vrátit chceme 14. Test odhalil děsivé podmínky některých půjček

Společnost Člověk v tísni "proklepla" jednačtyřicet poskytovatelů půjček na českém trhu, od klasických bank po méně známé společnosti. Zjistila velké rozdíly ve výši úroku půjček a také obrovské rozpětí pokut za případné nesplácení.

Mezi poskytovateli malých půjček jsou podle Indexu odpovědného úvěrování Člověka v tísni značné rozdíly. Měsíční desetitisícovou půjčku lze pořídit od zhruba 100 Kč, některé firmy ale žadatelům naúčtují obrovské úroky v řádu stovek procent ročně. Zaplatí tak navíc i 4500 korun.

Ještě výraznější rozdíly jsou pak v účtovaných sankcích za půlroční nesplácení desetitisícové půjčky. Vycházejí na tři tisíce korun, ale také na 30 tisíc korun. I cenu případných upomínek by lidé uvažující o půjčce měli zvážit.

"Index jsme původně sestavovali pouze pro spotřebitelské úvěry. Pak jsme se rozhodli přijít i s variantou pro malé půjčky. Chtěli jsme upozornit na to, že se i mezi poskytovateli rychlých a snadno dosažitelných úvěrů najdou věřitelé, které nelze označit za bezpečné. A letos, kvůli dopadům koronavirové krize, je toto varování důležitější než kdykoliv předtím," říká David Borges, autor indexu.

Poptávka po malých úvěrech podle něj v následujících měsících poroste, a to zvlášť po skončení ochranných vládních opatření. "To budou okamžiky, kdy na lidi opět dopadnou jejich závazky, a je otázka, kolik z nich bude muset k jejich vyřešení sáhnout právě po některé formě malého úvěru. Když už se lidi nemohou půjčce vyhnout, je třeba si pořádně rozmyslet, u koho si ji vezmou," doplňuje Borgesův kolega Daniel Hůle.

Index srovnává 41 poskytovatelů půjček s povolením ČNB. Pokrývá tak většinu trhu. Nejsou v něm zahrnuty půjčky, u kterých věřitelé požadují ručení nemovitostmi, a podnikatelské půjčky. "O těch prvních si myslíme, že by si je lidé neměli brát vůbec. Podnikatelské půjčky může podle zákona poskytovat v

podstatě kdokoliv, takže věřitelů je nezjistitelné množství," říká Daniel Hůle.

Hodnoceno bylo celkem 16 kritérií rozdělených do tří oblastí:

náklady - tedy to, kolik lidé za půjčku zaplatí a co je bude stát případné zpoždění se splácením

transparentnost a komunikace - rozsah a přehlednost poskytovaných informací

klientská vstřícnost - posuzující praxi věřitelů před poskytnutím a po poskytnutí půjčky

Podle autorů indexu již dávno neplatí, že půjčky od bank jsou pouze ty levné a půjčky od nebankovních společností naopak jen ty drahé. "Na českém trhu nalezneme nebankovní společnosti, které vám půjčí za srovnatelných podmínek jako banky, ale je zde také řada těch, které chtějí za své půjčky obrovské úroky v řádu stovek procent ročně," vysvětluje David Borges.

Polovina věřitelů informuje o odkladu splátek

Index nově zkoumal, zda společnosti na svých internetových stránkách informují, že jejich klienti mají ze zákona právo na odklad splátek. "Zjistili jsme, že zhruba polovina společností na svých webech tuto informaci uvádí, ale jsou i takové, většinou jde o ty menší nebankovní, u kterých toto upozornění nenajdeme. Zákon tento postup sice výslovně nenařizuje, ale myslíme si, že slušná společnost by v tak složité době tuto informaci svým klientům poskytovat měla," říká David Borges.

Šetření se zaměřilo i na promlčecí lhůty, tedy dobu, za kterou dluh nemusíte vracet, pokud vás věřitel nevyzval k zaplacení. "Většina společností používá standardní zákonnou tříletou lhůtu, ale jsou i takové, které nutí klienty podepisovat její prodloužení. Některé dokonce až na pětinásobek, tzn. na 15 let. Je mezi nimi například i Komerční banka, což nás zaráží," říká David Borges.

Člověk v tísni prověřil i to, jak věřitelé využívají úvěrové registry. A stále podle něj platí, že je na trhu několik poskytovatelů, kteří je využívají málo nebo vůbec. "Pokud věřitel sleduje pouze to, zda dlužník není v exekuci či insolvenci a nezajímá se o jeho platební historii, máme pochybnosti o tom, zda tato společnost naplňuje zákonnou povinnost ověřovat bonitu klientů," dodává Borges.

K následující tabulce od nejlepších po nejhorší uvádí, že firmy od 25. místa dál by využil jen v nejvyšší nouzi a ty od 38. místa nedoporučuje vůbec. "Pokud si u těchto společností vezmete úvěr, počítejte s tím, že pokud se dostanete do problémů se splácením, hrozí pád do velkých finančních problémů," říká David Borges. Nejlepší hodnocení získalo prvních sedm společností. Velmi slušné hodnocení pak firmy od 8. místa do 18.