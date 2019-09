Češi dluhy neodpouští. Na milost by vzali jen nemocné, ostatní si je mají odpracovat

Podle naprosté většiny Čechů by dlužníci měli splatit alespoň 40 procent dluhu, aby jim jeho zbytek mohl být odpuštěn. Pouze dvě procenta občanů by byla ochotna dlužníkům odpustit dluh celý. Pomoc ze strany státu by lidé poskytli jen těm, kteří se do dluhové pasti dostali za nešťastných okolností. Vyplývá to z nového průzkumu agentury Stem/Mark, který realizovala pro Českou asociaci věřitelů.

"Postoj veřejnosti je v tomto ohledu výrazně méně tolerantní než novela insolvenčního zákona, která od června zmírnila pravidla oddlužení a zrušila dřívější podmínku, že dlužník musí v jeho průběhu splatit věřitelům minimálně 30 procent dlužné částky," podotýká Pavel Staněk, prezident České asociace věřitelů. Související Nové podmínky pro oddlužení lákají. Přesto o něj žádá méně lidí, než se čekalo K pomoci dlužníkům se Češi staví spíše negativně - neobměkčí je ani ti, kteří naletěli takzvaným šmejdům nebo si vzali nevýhodný úvěr. Podporu ze strany státu by přitom poskytli lidem, kteří se do problémů dostali kvůli dlouhodobé nemoci či ztrátě zaměstnání. "Spíše než odpouštění dluhů by občané dlužníkům nabídli možnost si je odpracovat, v případě dluhů vůči obcím a státu například formou veřejně prospěšných prací," dodává Staněk. Zákonnou i finanční podporu by lidé naopak poskytli drobným věřitelům - zaměstnancům, kteří nedostali výplatu, či firmám, které se ocitly v problémech kvůli nezaplaceným fakturám. Značnou podporu pak mají samoživitelé, většina dotázaných by souhlasila se zavedením zálohového výživného. U exekucí jsou dotazovaní nakloněni věřitelům. "Průzkum ukázal, že mezi širokou veřejností - stejně jako mezi velkou částí odborníků - převažuje názor, že by věřitel měl mít právo vybrat si exekutora, a zároveň také, že má větší právo na to mít exekutora ve své blízkosti než dlužník," říká Staněk. Související "Český kredit" je lichva, bouří se zadlužení Číňané. Home Credit zasáhla vlna kritiky Větší část občanů ale současně nesouhlasí s tím, aby exekutoři od věřitelů dostávali zálohu či měli garantovaný příjem bez ohledu na výsledek své práce. Exekuce budou na podzim tématem jednání poslanecké sněmovny, která by měla začít projednávat hned dvě novely exekučního řádu. Konkrétně jde o návrh ministerstva spravedlnosti, který mimo jiné prosazuje slučování exekucí vedených na jednoho dlužníka k jednomu exekutorovi či povinnou úhradu záloh na náklady exekuce ze strany věřitele. Pirátská novela pak směřuje k zavedení takzvané exekutorské teritoriality - nové exekuce by pak byly exekutorům přidělovány podle centrálního pořadníku a bydliště dlužníka. Související Mají pravidelné příjmy, hradit dluhy ale nezvládají. Životní náklady Čechů rostou Cílem obou návrhů je zlevnit náklady exekučního řízení a oba by podle České asociace věřitelů znamenaly, že by věřitel ztratil možnost volby exekutora, kterému svěří vymáhání své pohledávky.