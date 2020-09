Změna trvalého bydliště jako pomsta? Rath mi domů láká exekutory, tvrdí jeho bratr

Bývalý středočeský hejtman David Rath, který si ve vězení odpykává sedmiletý trest za korupci, změnil nedávno adresu trvalého bydliště. Místo vily v Hostivicích u Prahy má nyní oficiální sídlo v domě ve Zbuzanech, který obývá jeho bratr s rodinou. Na polovinu nemovitosti přitom soudní exekutor vydal příkaz k prodeji. O změně Rathova bydliště v pátek informoval server iRozhlas.cz.

Bratr středočeského exhejtmana Michal Rath má za to, že náhlá změna trvalého pobytu má k nemovitosti ve Zbuzanech přitáhnout pozornost exekutorů. Bratr David, se kterým se pře o dědictví po zesnulém otci Ratmírovi, chce podle něj zabránit tomu, aby exekutora zajímaly nemovitosti, které na přelomu roku rozprodal rodině, uvádí rozhlas.

"Pokud jde o dům, který vlastní odsouzený Rath s bratrem a nemají dobré vztahy, tak je to možná pokus navést exekutora do místa, kde není majetek povinného, ale třetí osoby, a tím jí zkomplikovat život," řekl serveru advokát Petr Němec. Podle něj může exekutor začít zabavovat movitý majetek v domě s argumentem, že tam žije dlužník, Rathův bratr ale může podat takzvanou vylučovací žalobu. "Stejně tak ale může jít exekutor přímo do Hostivic," dodal Němec.

Soudní exekutor Ivo Luhan už vydal na polovinu domu ve Zbuzanech exekuční příkaz k prodeji. Učinil tak poté, co David Rath neuhradil druhou splátku desetimilionového peněžitého trestu, který dostal za korupci při zadávání tendru na rekonstrukci zámku Buštěhrad na Kladensku.

Středočeský krajský soud Ratha letos shledal nepravomocně vinným i v druhé části kauzy. Za přijímání úplatků a zmanipulované veřejné zakázky kraje a krajských nemocnic mu původní sedmiletý trest o rok prodloužil a peněžitý trest mu zvýšil na 18 milionů korun.

Video: Sedm let pro Ratha? Je konec, u soudu ve Štrasburku nemá šanci uspět, říká Pokorný