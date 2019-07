Čtvrt roku ostrých pravidel: Banky směnárny radši zrušily, podvodníci tasí nové triky

Peníze na dovolenou už si v bance jen tak nevyměníte. Od dubna totiž platí novela zákona o směnárnách, která zpřísňuje pravidla pro poskytovatele. A tak se některé banky rozhodly, že činnost raději ukončí. Pouliční směnárny, jež cílí na turisty, pak zase jen velmi neochotně přistupují na povinnost vracet při reklamacích peníze do tří hodin.

Novela zákona o směnárnách zpřísnila pravidla pro storna nebo reklamace transakcí a výrazně rozšířila náležitosti pokladních dokladů. A tak se už nabídka této služby některým bankám nevyplatí. Navíc podle nich klesá zájem veřejnosti o hotovostní směnárenské služby. Lidé platí v zahraničí stále více platebními kartami než bankovkami.

Jednou z velkých bank, která ukončila směnárenskou činnost, je Raiffeisenbank. "Důvodem je klesající zájem o tuto službu a měnící se legislativa. Změna se týká především turistů, kteří nejsou klienty banky a výměnu valut, respektive výběr peněz, mohou provést v bankomatu. Klienti banky mohou na pobočkách i nadále provádět vklady i výběry v cizích měnách spojené s jejich multiměnovým účtem," uvedl tiskový mluvčí banky Tomáš Zavoral.

Také ČSOB se rozhodla směnárny uzavřít. Důvod má podobný: "Na základě novelizace směnárenského zákona a změny chování klientů, kteří stále ve větší míře využívají k hotovostním transakcím bankomaty a zároveň realizují rok od roku nižší počet směnárenských transakcí, jsme se rozhodli v uvedené službě nepokračovat," řekl tiskový mluvčí Patrik Madle.

Směnárenskou činnosti od dubna ukončily například PPF Banka, Volksbank a české pobočky rakouské banky Waldviertler Sparkasse. Zatímco v únoru měly banky 1145 směnárenských provozoven, v červenci jich v seznamu České národní banky bylo uvedeno už jen necelých osm set.

Banky analyzují dopady

Česká spořitelna zatím službu stále nabízí. "Zájem o směnárenské služby na našich pobočkách v průběhu let mírně klesá zhruba o 10 až 15 % ročně, nicméně v souvislosti s tím, že řada velkých bank směnárny na svých pobočkách v tomto roce zcela zrušila, jsme v průběhu května a června zaznamenali mírný růst v řádu jednotek procent," říká mluvčí banky Filip Hrubý.

Nová pravidla pro směnárny Zakázáno je zobrazování dvou kurzovních lístků, kdy na jednom jsou skutečné kurzy, na druhém VIP kurzy při vyšší směně.

Minulostí jsou i poplatky. Dříve některé směnárny lákaly na lepší kurz, ale účtovaly k němu vysoké poplatky za směnu. Nyní jsou poplatky zakázány, a to i v bance, mají být součástí kurzu.

Zásadní novinkou je to, že lidé, kteří si půjdou vyměnit peníze, mají tři hodiny na rozmyšlení po transakci. Mají tak čas si to přepočítat a případně transakci reklamovat. Směnu lze zrušit jen v dané provozovně. Klient má nárok na odstoupení od smlouvy do hranice 1000 eur.

Nové je i pořadí kurzů na lístku, má být přehlednější, aby klient věděl, kdo kupuje a kdo prodává. Uvádí se tedy "nakupujeme" a "prodáváme", v angličtině "we buy" a "we sell".

Směnárna nebo banka musí vždy vydat doklad o transakci, na které bude jasně uvedeno, do kdy a jak může od transakce odstoupit.

Doplňuje, že banka si je vědoma možných komplikací v poskytování směnárenských služeb kvůli novele zákona. "Průběžně analyzujeme dopady změn v zákoně na provoz našich poboček," dodává Hrubý.

Sberbank si vypracovala analýzu a rozhodla se ve směnárenské činnosti i po novele pokračovat. "Služba je u nás využívána. Nové požadavky jsme museli zanést do IT systémů, což nebylo jednoduché. Celkově je celý proces náročnější jak na administrativu, tak na IT systém. Museli jsme třeba měnit i velikost pokladních dokladů, aby se na ně vešly všechny požadované náležitosti. Nyní mají velikost A4. Počet zaměstnanců jsme nezvyšovali, vše se podařilo řešit primárně novým nastavením procesů a systémů," uvedla mluvčí banky Radka Černá.

Směnu bankovek a mincí nadále nabízí vedle Creditas, Citibank Europe, J&T banky, Moneta Money bank, Oberbank AB, UniCredit Bank i Komerční banka.

"Jako jeden z tradičních poskytovatelů hotovostních služeb pokračujeme v nabídce všem zájemcům o nákup nebo prodej cizí měny v hotovosti," uvedl mluvčí Michal Teubner s tím, že Komerční banka naopak zaznamenala v posledních měsících nárůst zájmu o směnárny. "Nabídku máme transparentně nastavenou a s reklamacemi se setkáváme zcela výjimečně," doplňuje Teubner.

"Nějak se domluvíme"

V centru Prahy a na dalších turisticky lákavých místech využívají směnárny především cizinci. Jsou proto nejčastějším terčem triků nepoctivých směnárníků. Před zpřísněním pravidel žádaly za výměnu peněz některé směnárny až třicetiprocentní provizi, kurzy měn se od toho, který stanovuje Česká národní banka, odchylovaly běžně o desítky procent. Podvedení lidé přitom neměli možnost, jak své peníze dostat zpět.

Zatímco banky na směnárenskou činnost často rezignovaly, směnárny v centru Prahy se novým pravidlům přizpůsobily jen velmi neochotně. Jak ukázaly reportáže Janka Rubeše, který se problematice nepoctivých směnáren věnuje dlouhodobě, největší problém vězí právě v nové povinnosti navrácení peněz do tří hodin.

V rámci testu poctivosti reportér s kamerou a falešným zahraničním turistou obcházeli některé směnárny v centru Prahy. Anglicky mluvící muž si chtěl vyměnit 100 eur. A zatímco v některých směnárnách mu nabízeli 25 korun za euro, byla i místa, kde mu dali jen 16 korun. Výše kurzu je ovšem i podle ČNB plně v kompetenci poskytovatele služby.

Když však šel figurant z reportáže pár minut od směny transakci reklamovat, ne vždy byli ochotní mu peníze vrátit, i když podle nového zákona tak musí učinit. A zatímco u česky mluvících zákazníků směnárníci nekalé praktiky vesměs nezkoušeli, u cizinců, kteří nová pravidla neznají, ano. Místo vrácení peněz tak spíše zkoušeli nabídnout lepší kurz než původně a "nějak se dohodnout".

Podle reportéra Aktuálně.cz přibyla mezi pražskými směnárnami ještě jedna novinka: ty nejproblémovější zaměstnali nově ochranku, která řeší konflikty s nespokojenými zákazníky. Kurzy i podmínky reklamací lepí často směnárny na papíry formátu A4, aby byly snadno přehlédnutelné a nečitelné. A některé si nelámou hlavu ani se zákazem vyvěšování VIP kurzů - lákají na ně zákazníky dál.

Špatný kurz do stížnosti nepatří, říká ČNB

Česká národní banka stížností na směnárenskou činnost eviduje stále více. Loni, tedy ještě před platností novely, dostala centrální banka podle ČTK 338 stížností, což byl meziroční nárůst o čtyři desítky. Za porušení zákona udělila pokuty v celkovém objemu 2,6 milionu korun.

Převážná část stížností poukazovala na způsob informování o výhodnějších podmínkách směny peněz, kdy zájemci zaměňovali výhodnější podmínky s nabídkou kurzů na kurzovním lístku. Klienti si také stěžovali na samotné kurzy nebo poplatky za směnu peněz. ČNB však upozornila, že samotné kurzy regulovány nejsou, a nemá tedy pravomoc v tomto směru zasahovat.

Podrobnější informace o právech zákazníků zveřejnila ČNB na webové stránce. Její adresa teď musí být povinně uvedena na každém dokladu o provedení směnárenského obchodu.

Centrální banka loni uskutečnila 273 místních šetření v jednotlivých provozovnách. Kontroly se zaměřily hlavně na turisticky exponovaná místa v Praze. ČNB bude i letos kontrolovat, jak jednotlivé směnárny informují o podmínkách směny.