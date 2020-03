Zakázali mi vyrábět dezinfekci, stěžuje si Žufánek. O povolení nestál, říkají celníci

Celní úřad zakázal rodinnému ovocnému lihovaru Žufánek z Boršic u Blatnice na Uherskohradišťsku další výrobu dezinfekčního gelu. V pondělí o tom na Facebooku informoval jednatel lihovaru Martin Žufánek. Dodal však, že další výrobu stejně neplánuje.

Lihovaru Žufánek podle mluvčí Generálního ředitelství cel Martiny Kaňkové chybělo povolení resortů zdravotnictví a zemědělství. "Když chce někdo vyrábět dezifekci, je potřeba, aby daný výrobce získal povolení ministerstva zdravotnictví, ministerstva zemědělství a posléze musí zažádat místního správce daně, tedy celního úřadu, aby dostal povolení i ohledně spotřební daně," uvedla Kaňková.

Podle Kaňkové ale celní úřad poté ustoupil a nabídl podniku, že může pravidla pro výrobu v tomto případě upravit, aby mohl dezifenkci vyrábět dál. Podle mluvčí už ale ze strany lihovaru nebyl zájem.

"Celní správa s uvedeným daňovým subjektem jednala a bylo mu nabídnuto, že stávající povolení mohou být upravena. Daňový subjekt ale údajně již dále nemá zájem vyrábět," dodala Kaňková. Také ministr vnitra Jan Hamáček v reakci na zákaz v úterý na Twitteru uvedl, že se již obrátil na ministryni financí Alenu Schillerovou, které je celní správa podřízena, aby se pokusila najít nějaké řešení a lihovar mohl zboží vyrábět.

Poté, co Žufánek zprávu o zákazu výroby dezinfekce na sociální síti zveřejnil, začaly pod ní přibývat desítky komentářů lidí, kteří podnikateli vyjadřovali podporu. Na svém facebookovém profilu kauzu zmínila i ministryně Alena Schillerová, která na dálku vyzvala Žufánka, aby zvedal telefon. "Volá vám generální ředitel Generálního ředitelství cel Milan Poulíček," napsala Schillerová.

Vyjádření Martina Žufánka redakce Aktuálně.cz shání. V pondělí se na svém Facebooku ale nechal slyšet, že podnik už stejně nemá na další produkci potřebné ingredience. "Na další výrobu nemáme suroviny. Peroxid vodíku a glycerol není k sehnání. Budeme doufat, že teď se postará stát," sdělil Žufánek k rozhodnutí celníků. Celní úřad podle něj také promine podniku přestupek za dosavadní výrobu gelu.

Žufánek výrobu dezinfekčního gelu spustil kvůli nákaze novým typem koronaviru před několika dny. Podle Žufánka jej lihovar vyráběl bez příslušného povolení z velejemného lihu, který má firma v režimu daňového skladu bez spotřební daně. "Líh není denaturovaný," napsal Žufánek.

K výrobě gelu používal podnik 96,2 procenta lihu, k němu přidával tři procenta peroxidu vodíku, glycerol, mandlový olej a esenciální oleje z bylin. "Výsledný gel jsme stočili do plastových lahví a zcela zdarma poskytli těm nejpotřebnějším," sdělil Žufánek.

Mezi příjemce výrobku podle něj patřily mimo jiné dětské domovy v Mostě, Mladé Boleslavi a Novém Strašecí na Rakovnicku. Zmínil také obecní úřad v Boršicích u Blatnice, městský úřad v nedalekém Hluku nebo dobrovolníky ze spolku Praha šije roušky.

"Strhla se lavina, ukazující, jak nepřipravený je trh s hygienickým prostředky a ochranou zdraví. To, co bylo před měsícem v každé drogerii, každé večerce a nikdo to nekupoval, se dostalo na ceny násobně překračující ovocné destiláty. Lidé jsou zoufalí. Rádi by to nakoupili, ale nemají kde. Proto jsme se rozhodli pro partyzánský způsob pomoci," uvedl před pár dny pro server CzechCrunch Žufánek k důvodům, proč se rodinný podnik rozhodl na chvíli přeorientovat na výrobu dezinfekce.

Gel pojmenoval OMD (Oh My Disinfection) po vzoru vyhlášeného ginu OMFG (Oh My Fucking Gin), s kterým lihovar přišel na trh v roce 2014.

Dezinfekční gely jsou nyní na trhu obtížně k sehnání. Do jejich výroby se proto pustila řada firem, ale i školy, například České vysoké učení technické v Praze nebo Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

S nedostatkem tohoto produktu se snaží bojovat i ministerstvo financí. Resort z rozhodnutí Schillerové poskytl v minulých dnech na výrobu dezinfekce přes 160 tisíc litrů lihu, který celníci v minulosti zabavili při jeho nelegálním převozu nebo distribuci v rámci své běžné vyhledávací a pátrací činnosti.