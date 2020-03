Lidé hledají práci v obchodech. Můžeme si vybírat, hlásí Albert. Jinde ale mají nouzi

Po uzavření škol musela řada rodičů zůstat doma s dětmi. A ani potravinářským řetězcům se tak výpadek zaměstnanců a brigádníků nevyhnul. Vláda jim alespoň vyšla vstříc v tom, že v současnosti nepotřebují nově nabíraní zaměstnanci dříve nutný potravinářský průkaz. Efekt byl u některých řetězců okamžitý. O zájemce o uvolněné pozice nemají nouzi. Neplatí to však všude.

Proces přijímání uchazečů se sice díky zrušení povinnosti mít potravinářský průkaz podle slov obchodníků výrazně zrychlil, stále jsou však obchody, kde nedostatek pracovních sil pociťují.

"Hledáme posily v řádu desítek kolegů a brigádníků, kteří nám v této situaci pomohou. Velmi oceňujeme, že vláda na přechodnou dobu zmírnila pravidla pro nábor nových zaměstnanců a brigádníků. Zájem ze strany uchazečů je a díky zjednodušeným pravidlům probíhá proces náboru velmi rychle," říká k opatřením Tomáš Kubík, tiskový mluvčí řetězce Penny.

Obdobnou situaci popisuje i Renata Maieri z tiskového oddělení společnosti Kaufland ČR. "Hlásí se nám nejen studenti, ale i lidé, kteří v tuto chvíli nemohou vykonávat své vlastní zaměstnání. V současné situaci poptáváme brigádníky na výpomoc do všech našich prodejen. Odměňování je běžně 130 až 150 korun za hodinu, záleží na pozici. Všem brigádníkům nabízíme dohodu o provedení práce nebo činnosti," uvedla.

Aktuálně se brigádníci ve velké míře do prodejen hlásí ze zavřených pohostinských služeb, restaurací a gastro provozů, ti tedy potravinový průkaz již vlastní.

Zájemci jsou, je jich ale potřeba více

Nábor nových pracovních sil se odvíjí od aktuální situace. Výpadek pracovníků museli provozovatelé potravin řešit zejména v průběhu minulého týdne. Shodují se, že museli poptávat brigádníky jak do prodejen, tak do skladů.

"Nyní je to o poznání klidnější. S tím se pojí více než příznivá odezva na možnost pracovat v naší společnosti. V současnosti evidujeme nebývalý zájem. Je patrné, že lidem není aktuální situace lhostejná a uvědomují si, jak je práce pokladní v této nelehké situaci důležitá pro celou společnost," komentuje poslední vývoj za společnost Lidl její tisková mluvčí Zuzana Holá.

Relativní dostatek aktuálních pracovníků hlásí i obchody sítě Albert. "Poptáváme na pracovním trhu v určitých místech jak zaměstnance do prodejen, tak do distribučních center. Nabízíme všechny druhy úvazků a plat stejný jako našim stávajícím zaměstnancům včetně současné mimořádné odměny. Zájem o pozice je ale nad očekávání a je možné říci, že si můžeme na pracovním trhu vybírat," komentuje za společnost Jiří Mareček.

500 reakcí na inzerát

Velký zájem eviduje také například řetězec Billa, jak potvrzuje tisková mluvčí společnosti Dana Bratánková. "Uvolnění pravidel, které jsme spoluiniciovali, jsme velmi uvítali. Na náš aktuální inzerát se nám přihlásilo na 500 kandidátů. Volné pozice v současné době pokrýváme právě těmito kandidáty nebo z vlastních zdrojů. Stále se ale snažíme nabírat."

Dlouhodobý nedostatek zaměstnanců má i řetězec COOP, ten provozuje menší prodejny v regionech, které většinou stojí na kmenových zaměstnancích a brigádníků se sem nehlásí tolik. Velké zahraniční řetězce sice jsou schopny dělat mnohem větší obraty, ale regionální prodejny potravin obsluhují mnohem větší území a tím i velký počet obyvatel.

"Bohužel jsme stále často přehlíženi a mluví se spíše právě o zahraničních řetězcích. Brigádník u nás nemůže plošně nahradit klasického prodavače, je to i z důvodu hmotné odpovědnosti a dalších pravidel, ani takový velký zájem neevidujeme. Navíc mnoho našich zaměstnanců je vyšší věková skupina a potřebujeme je tak co nejvíce v dnešní době chránit," upřesňuje situaci za společnost COOP Lukáš Němčík.

První omezování provozu

Obchodní družstvo Tempo, které působí hlavně v Moravskoslezském a Olomouckém kraji, se ale již rozhodlo o nedělích zavírat. Plošným zavřením se stává prvním maloobchodním subjektem v segmentu potravin s obratem nad jednu miliardu korun, který se v Česku k tomuto kroku odhodlal.

"Původně jsme to plánovali až na začátek dubna. Současná situace okolo koronaviru to ale uspíšila, a prodejny tak poprvé zavřeme už v neděli 22. března. Našim prodavačkám chceme ulevit. Řešíme také to, že řada z nich nyní kvůli zavřeným školám hlídá doma děti či vnoučata. Optimalizace otevírací doby je v tomto směru ideálním řešením," sdělil předseda obchodního družstva Tempo Jan Sůra.

Špatná situace se zdravotními pomůckami

Ne všem obchodním řetězcům se také daří získat roušky pro své zaměstnance. Například v síti obchodů Globus mají prodavačky a prodavači k dispozici pouze ochranné rukavice a dezinfekci.

Špatnou situaci v oblasti shrnul ve svém vyjádření Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. "Už dva týdny řešíme s ministerstvem zdravotnictví ochranné pomůcky. Bohužel vždy s výsledkem, že nejsou dostupné, a navíc slyšíme, že distribuce do obchodů není prioritou vlády."

Po začátku platnosti nového nařízení vlády o zakrytí nosu a úst mimo své bydliště si tak musí pracovníci některých těchto služeb poradit svépomocí. Například šátkem nebo rouškou po domácku vyrobenou.

Jednou ze změn, se kterou se mohou ve většině obchodů zákazníci setkat, je omezení sekcí s nebaleným zbožím, kde často bývá právě největší koncentrace lidí. Například nejžádanější ovoce a zeleninu začali provozovatelé od sebe rozmisťovat tak, aby nevznikaly skupinky, pečivo často balí po několika kusech do pytlíků.