Zemanův hon na čínské investice pokračuje. Firmy podepsaly memoranda o těžbě i jídle

České firmy v pátek na česko-čínském hospodářském fóru v Pekingu podepsaly téměř desítku dohod a memorand o spolupráci v těžbě, potravinářství či v oblasti sportovních potřeb. Prezident Miloš Zeman, který je v Číně na návštěvě, v projevu před podnikateli varoval před obchodními válkami či sankcemi, vyzdvihl ale čínský projekt nové Hedvábné stezky a hájil firmu Huawei.

Zemana do Číny doprovodila podnikatelská delegace organizovaná Hospodářskou komorou ČR. Do země přicestovalo asi 60 zástupců podnikatelů a institucí, včetně firem jako je Agrofert, ŽĎAS nebo Sev.en Energy.

Zeman v projevu poukázal na nízkou prognózu ekonomického růstu v Německu, za kterou vidí brexit a právě obchodní války mezi USA a Evropskou unií, stejně jako mezi USA a Čínou. Za překážku, která podobným nebezpečím pro obchod a ekonomiku může čelit, označil čínskou iniciativu nové Hedvábné stezky a bilaterální spolupráci Česka a Číny.

"Proto bych chtěl navrhnout, abychom společně jako přátelé a obchodní partneři bojovali proti nepřátelům ekonomického propojování a ekonomické spolupráce, proti nepřátelům otevřené společnosti a otevřeného trhu," řekl Zeman. Za společný zdroj všech těchto nepřátel označil lidskou závist. Zastal se přitom společnosti Huawei.

"Ta je zkrátka příliš úspěšná, nic víc. A přesně to vyvolává závist. Pokud někdo tuto firmu obviňuje z toho, že představuje riziko, aniž by k tomu měl seriózní důkazy, považuji to za nekalou obchodní soutěž," řekl Zeman.

Společnost Huawei se dostala do centra pozornosti kvůli obviněním ze strany Spojených států, že její zařízení pro telekomunikační sítě by mohla čínská vláda využívat ke špionáži; restriktivní opatření zvažují i další země, jiné tyto obavy nesdílejí. Huawei obvinění ohledně špionáže odmítá.

V závěru loňského roku český Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) varoval před technologiemi Huawei, stejně jako před technologiemi další čínské společnosti ZTE; podle úřadu mohou představovat bezpečnostní riziko. Zeman se proti stanovisku NÚKIB opakovaně postavil.

Na pátečním česko-čínském podnikatelském fóru byla podepsána například výhradní licencovaná dohoda mezi Shanghai Miao Jiang Sporting Goods a Alpine Pro na výrobu a prodej kolekcí nelyžařského vybavení Alpine Pro v Číně.

Společnost Ferrit uzavřela dohodu na dodávky náhradních dílů pro důlní zařízení China National Coal Development. Stejná firmy podepsala také smlouvu s firmou Sichuan Jiahua Machinery na výrobu střešních konstrukcí pro uhelné doly.

Končící ministryně průmyslu a obchodu Marta Nováková v projevu před podnikateli poukázala na výrazně pasivní obchodní bilanci, kterou Česká republika s Čínou má. Zmínila 23 projektů, které mají českou i čínskou podporu a měly by prospět obchodní výměně.

Zmínila například projekt Farma pro každého, jejíž zástupci v pátek podepsali smlouvu s velkou solární elektrárnou. "Na bázi nových technologií jsou vyráběny čisté bioprodukty, ať ryby nebo zelenina. Protože jsou tyto projekty velmi energeticky náročné, potřebují mít velký zdroj energie, který nebude limitován," řekl.

Zeman se v pátek zúčastnil zahájení konference o projektu nové Hedvábné stezky, na úvod summitu vystoupil s projevem čínský prezident Si Ťin-pching. Z jeho vystoupení měl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý dojem, že Čína začala ochotně zaplňovat prostor v podpoře mezinárodního volného obchodu a volného pohybu kapitálu a zboží, který opustily Spojené státy. "Což je signál nejenom pro Českou republiku, že má význam se na Čínu orientovat," řekl Dlouhý novinářům.

Na podnikatelském fóru se podle něj probírala řada projektů, které se týkají například ekologických a potravinářských technologií, zpracování a čištění vody. "Z čínské strany je velký zájem o energetiku, důlní byznys a podobně," poznamenal Dlouhý.