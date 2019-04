Teď už opravdu. Číňané slíbili Zemanovi obří investice, do Česka mají mířit miliardy

Zástupci Bank of China a společnosti CITIC ve čtvrtek podepsali memorandum o investicích v Česku. Podle Vratislava Mynáře, kancléře českého prezidenta, by měly v příštích dvou letech dosáhnout jedné miliardy dolarů (asi 23,1 miliardy korun). V přítomnosti prezidenta Miloše Zemana, který zahájil čtyřdenní návštěvu Číny, bylo zároveň podepsáno memorandum mezi Bank of China a Hospodářskou komorou ČR.

Banka v něm podle prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého slibuje českým firmám úvěrový rámec až dvě miliardy dolarů (asi 46,2 miliardy korun).

Zeman, jenž je v prezidentské funkci na již páté návštěvě Číny, se večer zúčastní recepce na české ambasádě, na které bude zahájena oslava 70. výročí navázání česko-čínských diplomatických styků. Hlavním cílem Zemanovy cesty do Pekingu je účast na konferenci věnované projektu nové Hedvábné stezky, která by měla mimo jiné dopravně propojit Čínu s evropskými i asijskými zeměmi. Na programu má také setkání s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Peking, právě teď. Setkání pana prezidenta s představiteli CITIC Group. pic.twitter.com/JRIEbgJWAr — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) April 25, 2019

Zatím jen slova, Čína Česku nic dobrého nepřinesla

Český prezident je znám svým příklonem k ekonomické spolupráci s Čínou. V minulosti sliboval příliv čínských investic za více než 200 miliard korun, čínské firmy ale v Česku investovaly výrazně méně peněz. Zejména opoziční politici proto poukazují na sporné přínosy sbližování některých českých politiků s Čínou. Ke kritikům se přidal i premiér Andrej Babiš. Zklamání z výše investic vyjádřil minulý týden v rozhovoru s čínskou televizí CCTV i sám Zeman.

Z dat společnosti Bisnode vyplývá, že počet čínských firem v Česku je aktuálně nejnižší od prosince 2012. Objem čínského kapitálu v základním jmění českých firem v březnu 2019 dosáhl 5,7 miliard korun, což ve srovnání se stejným obdobím loňského roku (březen 2018) představuje pokles o 26,8 milionů korun.

Rok Počet čínských firem v ČR Kapitál v Kč 2019, březen 1 881 5 758 353 957 2018, září 1 974 6 205 012 503 2018, březen 2 023 5 785 130 253 2017, červenec 2 086 5 645 475 226 2017, březen 2 101 5 541 095 944 2016, říjen 2 086 5 213 471 044 2016, březen 2 136 5 739 340 668

Zdroj: Bisnode

Podle Mynáře by se měly investice v dalších letech zvyšovat. Dohoda mezi Bank of China a společností CITIC bude podle něj "znamenat konkrétní investice ve prospěch České republiky ve výši asi jedné miliardy amerických dolarů (asi 23,1 miliardy korun)".

Bank of China bude podle něj garantovat finance umožňující investice prostřednictvím CITIC Europe v České republice. "Bude to fond, který bude společně spravován společností CITIC ve prospěch České republiky. Budou to peníze, které budou alokovány z Bank of China a částečně CITIC," řekl. Bank of China se podle něj zavazuje, že během dvou let prostřednictvím CITIC Europe investuje do významných projektů v České republice miliardu dolarů.

Bank of China zároveň podepsala memorandum s českou Hospodářskou komorou. Podle Dlouhého je banka připravena v příštích dvou až třech letech poskytnout úvěrový rámec až dvou miliard dolarů. Předpokladem podle něj je, že na české straně budou k dispozici "dobré projekty, které splní bankovní parametry Bank of China". Podmínkou projektů zároveň má být to, že budou mít dopad na česko-čínské vztahy. "Ať z hlediska česko-čínských investic k nám nebo naopak z hlediska potenciálních investic do Číny, případně na třetích trzích, anebo i z hlediska financování obchodu," poznamenal.

Dlouhý označil podepsaný dokument za deklaraci, protože nikdo nemůže banku donutit úvěry poskytovat. Záležet podle něj proto nyní bude na českých a čínských podnikatelích. Dlouhý zároveň poznamenal, že dosavadní čínské investice jsou pro něj trochu zklamáním. "Přál bych si, aby čínské investice do České republiky přinesly vyspělé technologie, které Čínu charakterizují, aby přinesly společné podniky především v oblasti zpracovatelského průmyslu, abychom společně byli úspěšní na společných trzích kdekoli. A to se zatím děje v omezené míře," řekl novinářům.

Naše generální ředitelka @sjirotkova1 je tento týden na zahraniční cestě ve Washingtonu a New Yorku. Američtí investoři patří v Česku historicky k těm nejvýznamnějším. Naše agentura s nimi doposud dojednala investice za více než 80 miliard korun #USA https://t.co/HG87gQ5WsE pic.twitter.com/TipGOiAdDT — CzechInvest (@CzechInvest_CZ) October 24, 2018

V sídle Bank of China bylo dnes podepsáno také memorandum o porozumění mezi touto bankou a českou firmou Sev.en Energy finančníka Pavla Tykače. "V partnerství se silnými čínskými bankami vidíme příležitost, jak do Evropy přivézt zajímavé investice do moderní energetiky," sdělil ČTK generální ředitel Sev.en Energy Luboš Pavlas.

V neděli se Zeman setká s čínským prezidentem. Podle Mynáře bude jedním z témat jednání podpora českých podnikatelů, kteří mají zájem o vstup na specifický čínský trh. Do Číny již ve středu pod záštitou Hospodářské komory přiletěla česká podnikatelská delegace, ve které jsou zástupci asi 60 firem.

Součástí delegace českého prezidenta v Číně je i pět českých ministrů nebo například Jaromír Jágr, který by se měl stát tváří turnaje v ledním hokeji na olympijských hrách pořádaných Pekingem v roce 2022.