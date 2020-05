Ze zemí, kde Češi nejradši tráví dovolenou, zvládá pandemii nejlépe Řecko a Slovensko

Z pěti zemí, které byly loni nejoblíbenějšími destinacemi dovolené Čechů, jsou koronavirem nejméně postiženy Řecko a Slovensko. I v Chorvatsku, které bylo loni znovu nejvyhledávanějším cílem, je nakažených méně než v Česku.

Naopak hůře než Česko je na tom nyní s koronavirem Rakousko, které loni zaznamenalo vyšší zájem Čechů, a zejména Itálie. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ) a Národní agentury pro komunikační a informační technologie (NAKIT).

Zájem Čechů o dovolenou v zahraničí loni znovu mírně stoupl. Podle statistických dat Češi vyjeli do ciziny na 5,1 milionu cest, zatímco v roce 2018 to bylo těsně přes pět milionů. Zájem o domácí turistiku je ale lákal víc. Cest po Česku na déle než čtyři dny loni Češi podnikli 8,4 milionu, což překonalo i dosavadní rekord z roku 2016 s 8,35 milionu cest. Podle vyjádření řady politiků a epidemiologů by Češi měli i letošní dovolenou trávit v Česku.

Ze zahraničních destinací bylo loni opět nejoblíbenější Chorvatsko, a to i přes devítiprocentní pokles cest na 740 000. Také o Slovensko zájem opadl, loni tam Češi vyjeli téměř 700 000krát, zatímco předloni uskutečnili 724 000 cest. Slovensko v minulosti překonalo oblíbenost Chorvatska v roce 2015.

Na pomyslné třetí pozici v oblíbenosti loni zůstala Itálie, kam loni Češi vyrazili na 605 000 cest. Čtvrtou příčku si vyměnilo Řecko s Rakouskem. Obliba Rakouska loni stoupla, zatímco o Řecko byl zájem menší. Rakousko tak s 409 000 cest překonalo Řecko o 2000 výjezdů.

Hranice by se měly plně otevřít v červenci

Do letošních statistik cestování zasáhnou omezení spojená s pandemií koronaviru. Záležet bude na tom, jak se bude situace vyvíjet. Aktuálně je z oblíbených destinací Čechů nejlepší situace v Řecku, které má podle dat na webu NAKIT 241 případů nákazy na milion obyvatel. Podobně nízké hodnoty jako Řecko má také Slovensko s 253 případy na milion obyvatel.

V Česku je to 690. Ve srovnání s Českem je na tom lépe i Chorvatsko, kde na milion obyvatel je 494 případů nákazy. Co se týče úmrtí, v Česku s nemocí covid-19 zemřelo 21 lidí na milion obyvatel, v Chorvatsku 14, v Řecku 13 a na Slovensku tři lidé na milion obyvatel.

Z pětice nejoblíbenějších cílů jsou na tom s rozšířením koronavirové nákazy hůře než Česko Rakousko a Itálie. V Rakousku je aktuálně 1690 případů nákazy na milion obyvatel a 61 úmrtí na milion obyvatel. Vážných případů má nyní Rakousko 111, zatímco na začátku dubna se jejich počet blížil 270.

Itálie se řadí v Evropě i ve světě mezi nejpostiženější státy. Aktuálně je tam 3269 případů nákazy na milion obyvatel, absolutní počet se blíží 200 000. S covidem-19 v zemi zemřelo 26 644 lidí, což je v přepočtu na milion obyvatel 441 úmrtí. Vážných případů má Itálie 1479, na začátku dubna to bylo více než 4000. V Itálii se už obnovila průmyslová a zemědělská výroba, dosud fungovaly jen podniky nutné pro chod země. Většina obchodů zůstává zavřena.

Podle posledního vyjádření ministra zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) by se hranice Česka se sousedními státy měly plně otevřít od července, o prvním měsíci letních prázdnin by chtěl ministr umožnit Čechům cestovat i do Bulharska, Maďarska či pobaltských zemí, od srpna pak do Chorvatska, Řecka, Slovinska nebo na Maltu. V případě epidemií nejpostiženějších států, jako jsou Itálie, Španělsko, Francie, USA, ale také Benelux, je podle Petříčka předčasné mluvit o možných cestách.

Nejvyhledávanější zahraniční destinace Čechů (počty cest českých turistů delší než čtyři dny)

Země Počty cest Čechů delší než čtyři dny v roce 2019 Aktuální počet případů nákazy koronavirem na milion obyvatel Česko 8,412.000 690 Chorvatsko 740.000 494 Slovensko 697.000 253 Itálie 605.000 3269 Rakousko 409.000 1690 Řecko 407.000 241

Zdroj: ČSÚ, NAKIT